В Перми мужчина переехал на автомобиле соседа из-за неправильной уборки земли с участка, передает «Инфо24» со ссылкой на региональный СУ СКР. Инцидент произошел 17 августа в Кировском районе.

В ведомстве сообщили, что между мужчинами произошла ссора, после которой один из них сел в свою машину, сбил соседа и переехал его. После этого, отмечает «Инфо24», подозреваемый вышел из автомобиля, взял клюшку для гольфа и начал бить пострадавшего по голове и телу.

Жители соседнего дома смогли остановить нападавшего, когда услышали крики о помощи. С места ЧП мужчина скрылся, но его быстро обнаружили. В ближайшее время будет избрана мера пресечения, уточнило издание.

У пострадавшего тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

