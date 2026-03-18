Полиция Северска в Томской области задержала мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге 15 квартир и аварийного нежилого строения. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК. Предположительно, с лета 2025 года он поджег 15 квартир и одно нежилое помещение в городе. Общий ущерб оценивается в более чем 3 млн рублей.

Как написала Волк, сообщения о поджогах поступали в полицию с июля 2025 года. Личность злоумышленника установили после опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения.

Следователи проверяют задержанного на причастность к другим случаям пожаров в садоводческом некоммерческом товариществе. На допросе он признался, что совершал поджоги, чтобы «просто посмотреть на огонь».

В январе 2025 года в Краснодаре задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге трех ресторанов. По данным МВД, все три инцидента произошли в промежуток в 22:27 до 23:30 25 января.

Как рассказывали очевидцы, находившиеся в одном из заведений, мужчина ы куртке, шапке и маске зашел в ресторан, после чего кинул на пол рюкзак, который почти сразу загорелся. Сам задержанный утверждал, что поджоги совершил по указанию неизвестных, которые якобы взломали его аккаунт в соцсетях и угрожали использовать его для «противоправных действий».