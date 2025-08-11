Испытания на прочность и герметичность строящегося газопровода «Сила Сибири», которые начались 11 августа, представляют большую опасность для жизни людей, сообщается в телеграм-канале администрации Свободненского района Амурской области.

Компания ООО «ССК «Газрегион», ведущая работы, разослала предупреждения жителям населенных пунктов Юхта, Юхта-3, Дмитриевка, Черниговка и окрестных территорий.

Комплекс работ по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири» и проведению пневматических испытаний на прочность и герметичность воздухом на участке в районе этих населенных пунктов проводится с 11 по 13 августа.

«Во время проведения испытаний возможны повреждения трубопровода, представляющие огромную опасность для жизни людей, животных, а также для целостности машин и механизмов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» («восточный» маршрут) протяженностью более 3 тыс. км транспортирует газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии — российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям трех российских субъектов: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

В зоне испытаний категорически запрещено нахождение людей и техники: в пределах 525 метром по обе стороны трубопровода и в пределах 1 500 метров в направлении отрыва заглушек.

Администрация Свободненского района призвала соблюдать предельную осторожность, а также избегать указанных зон в период проведения работ.