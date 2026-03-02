Следственный комитет (СК) Башкирии завел уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего после того, как жительница села Михайловка Уфимского района несколько раз ударила страдающего аутизмом сына. Инцидент попал на камеру, установленную на доме ЖК «Французский двор», передает телеканал 360.ru.

На кадрах видно, как женщина сначала кидает ребенка в сугроб, наносит ему несколько ударов, затем отводит к лестнице, где продолжает бить. Когда мальчик пытается подняться, она толкает его, чтобы тот упал на землю.

Происходящее видели прохожие, однако они не вмешались и не остановили женщину. Как рассказали жильцы ЖК каналу «Честный репортаж», мать «периодически колотит сына», а на замечания соседей не реагирует.

На видеозапись отреагировали правоохранительные органы. По данным СК Башкортостана, предварительно, установлено, что мальчик имеет «ограничения по здоровью», а женщина приходится ему опекуном. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Прокуратура республики также проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних, даст оценку должностным лицам уполномоченных органов и учреждений, проверяющих семьи в социально-опасном положении.

19 декабря 2025 года учительница школы №1747 в московском районе Митино дала пощечину 10-летнему мальчику с инвалидностью и диабетом. По словам матери пострадавшего, в тот день он играл с одноклассниками в футбол. В один момент между детьми начался конфликт, в ходе которого мальчик толкнул и обозвал игравшего с ним ученика.

Это заметила учительница — она подошла к ребенку с инвалидностью и ударила его по лицу, угрожая при этом, как утверждается, выбить ему зубы. Позднее директор школы рассказала РИА Новости, что педагога уволят по завершении внутреннего расследования.