В частном доме в Уссурийске взорвался бытовой газ, сообщает МЧС по Приморскому краю. Как уточнили в региональном Минздраве, спасателям удалось вытащить из-под завалов мужчину и двух женщин, одна из которых скончалась в реанимации.

В спасательной службе рассказали, что сигнал о взрыве в частном доме на улице Воровского поступил на пульт дежурного в 08:20 мск, и сотрудники МЧС прибыли на место происшествия уже через четыре минуты.

Им удалось спасти из-под завалов разрушенного дома пострадавших — мужчину и двух женщин. Одна из них, как сообщили в Минздраве по региону, скончалась в ходе реанимационных мероприятий. Выжившие поступили в больницу с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести.

Под завалами дома оставался очаг локального горения площадью около 2 кв. м, который ликвидировали пожарные. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 24 человека и пять единиц техники.

Следственный комитет Приморского края назвал предположительной причиной взрыва детонацию бытового газа. В ведомстве сообщили, что криминалисты осматривают место происшествия, чтобы установить обстоятельства случившегося.

В прокуратуре, которая взяла под контроль расследование ЧП, рассказали, что в доме проживали дети, которые на момент взрыва были в школе. Соседние дома не пострадали. Сейчас решается вопрос о временном переселении людей.

Жители соседних улиц рассказали UssurMedia, что в их домах от взрыва затряслись стены и задрожали люстры. По словам собеседников издания, они были уверены, что в городе началось землетрясение, и начали собирать вещи и документы.

