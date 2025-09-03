Жителя поселка Божатково, расположенного в Рязани, арестовали по подозрению в жестоких убийствах собак. Как пишет Инфо24, обвиняемый более десяти лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Первый инцидент произошел в ноябре 2024 года. Местная жительница во время прогулки у пруда наткнулась на труп собаки. У животного зафиксировали множество ранений, в том числе выколотый глаз, разрезанный язык и отсутствующую часть уха.

Очевидцы рассказали, что накануне слышали выстрелы. «ДТП и ЧП Рязань» указывало, что собака могла получить многочисленные раны от выстрелов с близкого расстояния. По данным издания, злоумышленник длительное время издевался над животным.

Волонтеры, осмотревшие тело собаки, отмечали, что она была стерилизована и не агрессивна. По их оценке, зверю «едва ли исполнился год». По факту произошедшего было возбуждено дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК). Однако, как отмечает Инфо24, это не привело к результатам — в районе продолжились случаи пропажи собак.

В 2025 году в Божатково вновь обнаружили тела двух собак, одна из которых была беременна. Ее труп нашли в поле. Как указывает Инфо24, до этого соседка подозреваемого слышала лай собак из его дома. На место прибыли активисты и полиция, которые застали мужчину в неадекватном состоянии. При помощи Росгвардии входную дверь удалось вскрыть, обвиняемого вызволили и отправили на принудительное лечение. Правоохранители продолжают расследование.

В августе экс-сотрудник владикавказского парка развлечений пытался убить живущую там собаку молотком. Очевидица происшествия рассказала телеграм-каналу ALL IN LOVE, что пес по кличке Тумба давно обитает на территории парка. В день нападения пес дремал рядом с тиром, как вдруг появился обвиняемый и попросил свою бывшую коллегу оставить их наедине с животным. Девушка вышла, но, вернувшись через несколько минут, обнаружила запертую дверь. За ней она слышала удары и лай собаки.

«Я не думала, что на такое способен человек», — поделилась она своими эмоциями.

По данным ALL IN LOVE, после произошедшего у собаки зафиксировали потерю зрения, отек мозга и перелом черепа. Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пообещал направить депутатские запросы в МВД и прокуратуру Северной Осетии с просьбой провести тщательное расследование, «чтобы он не ушел ни в коем случае от ответственности».