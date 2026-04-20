Те, кого считают инопланетянами, на самом деле «ангелы-хранители», а другие внеземные существа — это «помощники» Всевышнего, который создал вселенную, в том числе плоскую Землю и купол над ней. Так в беседе с RTVI певец Юрий Лоза прокомментировал заявление митрополита Илариона, назвавшего инопланетян «ангелами Божьими».

«Инопланетяне существуют. Только они живут не на других планетах, не в других галактиках. Они живут совсем в ином измерении. Церковь давно распознала их присутствие рядом с нами. Эти инопланетяне — Божьи ангелы», — заявил ранее митрополит.

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал слова Илариона «слишком фривольным заявлением»: «Не думаю, что можно ассоциировать инопланетян с ангельским миром».

При этом в 2020 году Иларион занимал противоположную позицию: он настаивал на том, что инопланетян не существует, потому что если бы это было не так, то об этом «обязательно было бы хоть что-нибудь сказано» в Библии. «Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — пояснил тогда митрополит.

Лоза в беседе с RTVI заявил, что Земля — не случайный результат взрыва, а созданная кем-то система. «Я придерживаюсь мнения, что у Земли был Создатель. Я считаю, что Земля плоская и над ней купол — это явно система, созданная кем-то. Наверняка у него были какие-то помощники. Он же не сам все это делал, он руководил процессом», — сказал певец.

Именно этих помощников он и отождествляет с тем, что в разных традициях называют ангелами.

«Инопланетянами я бы их не называл, потому что Землю я бы не называл планетой. А “ангелы Божьи” — можно так их назвать. Может быть, “помощники Божьи” — помощники Создателя, которые участвовали в процессе [конструирования Вселенной]», — отметил он.

Лоза также предложил собственное объяснение тому, почему интерес к инопланетянам не угасает. По его мнению, вера в существа вне Земли — это, по сути, вера в ангелов-хранителей, присущая большинству религий.

«Ангел-хранитель — это то, во что верит большинство населения Земли. На разных языках, под разными религиозными конфессиями. Они считают, что есть те, кто им помогает, и есть те, кто мешает. Назовите их инопланетянами. Они живут вне нашего пространства, где-то сверху наблюдают за нами и предпринимают какие-то шаги — к помощи либо к помехам в нашей жизни. Вот и весь интерес», — сказал певец.

Причину, по которой люди вообще придумали концепцию шарообразной Земли без Создателя, Лоза видит в нежелании жить под чьим-то наблюдением.

«Человек не захотел жить, зная, что за ним смотрят и что он должен себя вести. Человек захотел быть полным хозяином Земли и делать с ней все, что ему заблагорассудится. Такие, знаете, человеческие понты», — заключил он.

В сентябре 2025 года Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» заявлял, что инопланетян не существует. Он отметил, что Земля «никуда не летит» и она накрыта куполом, на котором закреплены все видимые объекты.

«Нам говорят, что Земля движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит. Соответственно, пространственная решетка должна меняться постоянно, а мы сотни лет видим одну и ту же карту звездного неба. Это возможно лишь в одном случае — Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты. Но это значит, что никаких инопланетян быть не может», — сказал он.