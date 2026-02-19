После нападения семиклассника на сверстника с ножом в школе Пермского края возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребенка ( ч. 3 ст. 30; п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), халатности (ст. 293 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Об этом сообщил Следственный комитет по региону. Что известно о случившемся — в материале RTVI.

Нападение и последствия

Инцидент произошел утром 19 февраля в средней школе №1 города Александровск. По версии следствия, 13-летний ученик встретил одноклассника на лестничном пролете 3 этажа и нанес ему удары ножом в область туловища и шеи. Местный портал 59.RU опубликовал фото с места происшествия, на котором видна лужа крови.

Причиной поножовщины в СК называют конфликт между сверстниками, других подробностей не приводят, отмечая, что условия и предпосылки будут установлены в рамках расследования. Доклад о его ходе затребовал лично глава СК России Александр Бастрыкин.

Пострадавший госпитализирован, ему проводят операцию. Нападавшего доставили в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. В школе работают региональные следователи и криминалисты, назначены судебные экспертизы.

По данным SHOT и Mash, на помощь первыми подоспели учителя ОБЖ и физики, которые смогли отобрать у нападавшего нож. Они же оказали первую помощь пострадавшему, зажав рану прокладкой.

Mash пишет со ссылкой на учеников школы, что раненый подросток некоторое время просидел в столовой. При этом, как они утверждают, он не попросил помощи у сотрудников, а потом побежал в кабинет классной руководительницы, которая вызвала скорую.

Baza узнала, что участники конфликта ранее сидели за одной партой и «неплохо общались». Потом, как излагает канал на основе разговоров в школе, они якобы поссорились на почве игры в компьютерный шутер, и в итоге проигравший решил отомстить товарищу, ударив его ножом.

Семиклассник спланировал нападение за день, сообщает Mash. По информации канала, он принес в школу нож еще накануне, но учителя его отобрали. Также он предупреждал в общем чате, что в школе будет нечто «интересное».

Источник URA.RU утверждает, что напавший с ножом парень якобы подвергался буллингу со стороны того, кого ранил. Еще один очевидец событий рассказал, что в сумке у нападавшего якобы нашли еще пять ножей.

После инцидента занятия во всех школах Александровска приостановлены до 24 февраля, объявило краевое Министерство образования и науки. Во всех образовательных учреждениях усилены меры безопасности. Также организована психологическая помощь учащимся, родителям и педагогам.

Что известно о состоянии раненого

Получившего ножевые ранения школьника доставили на скорой в больницу городе Березники, ему проводят операцию, сообщил Минздрав Пермского края.

По его данным, подросток находится «в стабильном гемодинамическом состоянии». В его лечении участвует «мультидисциплинарная команда хирургов».

Пострадавшего затем эвакуируют для дальнейших процедур в Пермь, для чего в Березники вылетел борт санавиации.

Губернатор края Дмитрий Махонин ранее написал в своем телеграм-канале, что состояние семиклассника оценивается как тяжелое. По его данным, в Березники из Перми также готовились вылететь анестезиологи и торакальный хирург, который специализируется на лечении органов грудной клетки (кроме сердца) и дыхательных путей.

«Стараемся сделать все возможное», — заключил глава региона.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова также передавала, что состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Ему оказывают всю необходимую помощь, добавила она.

Что известно о нападавшем

Надзорным органам ранее не поступало сообщений о неблагополучном состоянии мальчика, который ударил сверстника ножом, рассказала «Подъему» детский омбудсмен. При этом она допустила, что проблему могли не заметить вовремя.

«То, что дети решают свои конфликты с применением силы и холодного оружия, очень тревожно. Это говорит о том, что субъекты профилактики детского неблагополучия во время не увидели проблему и не приняли мер», — сказала Денисова.

Как утверждает Mash, перед нападением в школе подросток отправил сообщение матери, в котором якобы заявил, что не хочет жить в таких семейных условиях и что лучше попасть в колонию.

Baza пишет, что в школе о парне отзываются как об агрессивном и провоцирующем конфликты, и заявляют, что он якобы живет «по понятиям». Отец подростка сказал журналистам канала, что сын живет отдельно с матерью и отчимом и что иногда его «воспитывают силой».

Прокуратура региона, со своей стороны, сообщила, что в ходе проверки будет дана оценка условиям обучения детей и исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Что известно о школе

Нападение в школе №1 Александровска может быть уже вторым за неделю, пишет URA.RU, ссылаясь на свой источник. Тот рассказал, что в начале недели девятиклассница напала с острым предметом на парня классом старше. Причина случившегося собеседнику портала неизвестна.

По данным другого источника, первое нападение произошло за пределами школы из-за личного конфликта. По неподтвержденной информации, девушка находится под домашним арестом.

По данным 59.RU, в школе стоят металлоискатели и она оснащена системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и тревожной кнопкой для вызова Росгвардии. Учебное заведение охраняет частное охранное предприятие «Держава».

Ural Mash пишет, что на входе в александровской школе был только ручной металлодетектор и что, по словам учеников, их никогда не досматривали. Представитель ЧОП «Держава» смог подтвердить каналу наличие в школе ручного металлоискателя и добавил, что по остальному разбираются.