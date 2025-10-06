Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг, есть как минимум два варианта, рассказала RTVI гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. Первый — это установка более экономичных современных счетчиков, второй — оплата картой с кешбэком за ЖКУ.

«Есть два основных способа. Первый — это посмотреть, не надо ли поменять счетчики на более актуальные, современные. Потому что часто бывают устаревшие двухфазные, и трехфазные могут значительно сэкономить расход, например, на электричество», — сказала эксперт.

Второй лайфхак — это использование банковских карт с дополнительной программой лояльности, которая предлагает кешбэк за оплату коммунальных услуг, сообщила собеседница RTVI.

«Он довольно значительный, порядка до 3% может составлять, но лучше каждый раз перепроверять. И каждый раз при оплате именно этой банковской карты с этой подключенной опцией система опознает, что это именно ЖКХ, и, соответственно, возвращает на карту кешбэк, который можно потом использовать», — добавила Никитина.

Она уточнила, что в последнем случае важно изучить ситуацию с банками, предлагающими программу лояльности с кэшбеком за ЖКУ, потому что некоторые из них небольшие и потому представлены не во всех регионах.