Срок регистрации бренда солнцезащитных очков Ray-Ban в России подошел к концу, компания утратила эксклюзивное право на производство этой продукции в стране, следует из данных Роспатента. На это обратил внимание «Постньюс».

В октябре закончится зафиксированный законом период в шесть месяцев на продление прав. В разговоре с изданием адвокат и глава Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин рассказал, что название и айдентика бренда теперь могут использоваться сторонними производителями, что приведет к росту подделок на российском рынке.

Итальянская компания подала повторную заявку на регистрацию бренда в России 28 мая 2025 года. «Постньюс» утверждает, что Роспатент не одобрил ее по причине иска компании «Айкрафт» к Luxottica Group (владелец бренда Ray-Ban — Прим. RTVI).

В июле текущего года «Айкрафт» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану двух товарных знаков Luxottica Group по регистрации №1548195.

В 2023 году «Айкрафт» зарегистрировала товарный знак Ray’s и попросила прекратить правовую охрану бренда Ray-Ban. Однако в 2025 году Роспатент решил удовлетворить возражение Luxottica Group — компания заявила, что товарный знак Ray’s почти аналогичен Ray-Ban, что может запутать покупателей. По этой причине российская компания подала заявление о признании недействительным решения Роспатента.

