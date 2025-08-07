У российской армии есть все необходимые силы и средства для того, чтобы успешно осуществить в Херсоне десантную операцию, о которой ранее сообщили военкоры и американские СМИ. Об этом Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что Херсонская область является российским регионом, поэтому Россия должна вернуть Херсон в «зону своих интересов» и сделать областным центром.

«Так как он находится на берегу Днепра, то наверняка там будет присутствовать десантно-переправочная операция по переброске наших войск по воде, а также десантирование с воздуха. Я думаю, что такая операция назрела и уже готовится», — считает Матвийчук.

Эксперт не разделяет высказываемый некоторыми аналитиками и изданиями скепсис по поводу технический возможностей российских войск для десантирования на правый берег Днепра. По его словам, у российской армии есть для проведения такой операции и силы, и средства и опыт, благодаря которым задачу удастся решить в кратчайшие сроки.

Матвийчук процитировал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова, который ранее заверял, что «на сегодняшний день наша армия располагает силами и средствами для проведения всех видов военных операций». Поэтому, сделал вывод отставной полковник, не должно возникнуть никаких препятствий для десантирования российских войск в Херсоне и освобождения этого города.

Напомним, несколько дней назад официальный представитель сил обороны Украины Владислав Волошин заявил, что российские военные создают в Херсонской и Запорожской областях «полосу смерти» вдоль Днепра, кратно нарастив для этого мощность атак ударными дронами. Это, по словам спикера, может свидетельствовать о подготовке наступления на Херсон.

2 и 3 августа российская армия атаковала мост в херсонском микрорайоне Остров управляемыми авиабомбами ФАБ-3000, после чего украинская военная администрация объявила эвакуацию населения, а военкоры начали строить предположения о подготовке десантной операции. Мост, используемый ВСУ в качестве пути снабжения, получил серьезные повреждения, но по нему все еще можно проехать.

«Есть глобально два варианта, зачем это делается: или реально залезть туда и создать плацдарм, или убедить противника, что мы готовы это сделать и сковать его силы на мёртвом направлении», — комментировал происходящее админ аналитического канала «Пролив Сталина» Игорь Рублев.