Зоозащитники обвиняют владельца блога о животных Олега Баласяна в жестоком обращении с домашними питомцами и в том, что ролики с насилием монетизируются на платном Telegram-канале. Сам Баласян обвинения отвергает.

По словам активистов, в блоге Баласяна появлялись кадры собачьих драк и жестокого обращения с животными. Один из случаев — история щенка Моники, которого зоозащитникам удалось забрать еще до суда. Ранее, утверждают они, у блогера погибли питбуль Граф, борзая Леди и дворняга Мира.

Как ранее писал RTVI, 10 августа Зарайский районный суд в качестве обеспечительной меры разрешил изъять у Баласяна животных — в их числе были овцы, козы, собака и кот — и запретил ему заводить новых до окончательного решения. Через несколько дней в его Telegram-канале все же появилась такса: приставы, приехав проверить, собаку на месте не нашли. Позже там же стали публиковать ролики с рыжим котом, с которым, по мнению зоозащитников, тоже обращаются жестоко.

Только в местное МВД, по словам активистов, подано более ста заявлений на Баласяна. Зоозащитники готовят коллективное обращение к уполномоченному по правам человека в России Яне Лантратовой — активисты просят обратить внимание на сроки проверок и безопасность заявителей.

Правозащитница Анастасия Рязанова из Центра Системной Правозащиты обратилась за поддержкой к армянской диаспоре, объяснив это не происхождением Баласяна, а авторитетом сообщества: «Я не прошу суда толпы. Я прошу справедливости и поддержки».

Отдельно активисты говорят об угрозах и слежке. Жительница Люберец Светлана (имя изменено) утверждает, что после участия в коллективном заявлении Баласян приезжал к ее дому, публиковал ее личные данные и угрожал через «братьев-чеченцев». Само упоминание, по ее словам, было частью запугивания, а не указанием на конкретных людей — заявительница не устанавливает национальность участников конфликта и не переносит ответственность на какое-либо сообщество. На прошлой неделе полиция приняла к рассмотрению ее заявление об угрозах.

Зоозащитники утверждают, что давление коснулось и журналистов, работающих над этой темой: с ними связывались представители Баласяна.

Глава Центра Системной Правозащиты Дмитрий Беляков считает более ста поданных на Баласяна заявлений признаком системной, а не единичной проблемы: «Мы призываем правоохранительные органы к более решительным действиям и публичному отчету о ходе расследования. Не менее важно пресечь любые формы давления и слежки в адрес активистов».