Азербайджанскому продюсеру Эмину Эфенди и его протеже — певцу Мири Юсифу — не разрешили въехать в Россию, утверждают СМИ республики. В публикациях говорится, что сотрудники ФСБ РФ «развернули» обоих на границе и «отправили обратно в Азербайджан».

По данным Haqqin.az, продюсер и певец направлялись якобы на свадьбу сына известного российского бизнесмена, выходца из Азербайджана Года Нисанова — совладельца группы «Киевская площадь», которой принадлежат ТЦ «Европейский» и «Щелковский», агрокластер «Фуд Сити», гастроцентры «Депо» и «Центральный рынок», отель Radisson Collection Hotel Moscow («Украина») и другие объекты.

О свадьбе сына Года Нисанова в открытых источниках практически нет информации. Азербайджанские СМИ ранее писали, что на торжество якобы могли приехать высокопоставленные чиновники из Баку, но на фоне напряженных отношений между двумя странами их приезд оказался под вопросом и стал маловероятным. Судя по всему, свадьба состоялась несколько дней назад.

Азербайджанский телеграм-канал «Девичья Башня» утверждает, что Эмина Эфенди и Мири Юсифа не впустили в Россию из-за провокационных постов продюсера в социальных сетях. В частности, недавно он комментировал отмену выступлений российских артистов на музыкальном фестивале Dream Fest (бывшая «Жара»).

По словам Эфенди, мероприятие «освободилось» от представителей российского шоу-бизнеса и поэтому «прошло живее, интереснее и более по-нашему, чем предыдущие».

«На этот раз мы дали нашим артистам больше сцены, больше света, больше звука. И самое главное — больше ценности и содержания. Поводом для разговоров, обсуждений и даже скандалов стали именно наши артисты», — писал продюсер.

Он также заявлял, что запрет на выступления российских артистов в Азербайджане — это «не просто вопрос культуры». Напомним, все культурные мероприятия, так или иначе связанные с Россией, были запрещены властями республики на фоне обострения двусторонних отношений после задержания подозреваемых по делу об убийствах предпринимателей в Екатеринбурге.

«Мы еще раз доказали, что можем существовать и без России: как на сцене, так и в зале, и вообще во всех сферах», — утверждал Эфенди по итогам состоявшегося этим летом фестиваля Dream Fest.

Кроме того, в своем телеграм-канале он утверждал, что «в Азербайджане к русским относятся с большим уважением, чем в самой России».

«Вот это мы бережём и будем беречь. Потому что у нас “уважение” измеряется не только словами, но и делами», — говорится в одном из его постов.

Изначально в программе фестиваля Dream Fest — 2025 планировались выступления популярных российских артистов — Клавы Коки, Егора Крида, Тимати, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи, группы «Руки вверх!». Вести мероприятия должны были ставший звездой российского кинематографа сербский актер Милош Бикович и телеведущая Регина Тодоренко.

Из-за решения азербайджанского Минкульта, который постановил отменить все связанные с Россией культурные мероприятия, состав участников фестиваля и кандидатуры ведущих были пересмотрены. В результате на Dream Fest выступали местные артисты, а также исполнители из Турции, Европы и США. Россияне, собиравшиеся посетить концерты российских звезд в рамках фестиваля, массово сдали билеты. В комментариях в соцсетях люди писали, что по сравнению с первоначальной программой, включавшей около 30 популярных артистов, в окончательном варианте им известны только 4-6 имен.

При этом организатор фестиваля — певец Эмин Агаларов — сам отменил запланированный летний концерт в Светлогорске (Калининградская область). Формально выступление перенесено на лето 2026 года. Артист утверждал, что изменил планы из-за «занятости площадки», но в «Янтарь-холле», где он должен был выступать, заверили, что изменение произошло «по не зависящим от театра эстрады причинам».