Американская компания Apple анонсировала традиционную ежегодную презентацию на 9 сентября — возможно на мероприятии будут представлены новые флагманские смартфоны — линейка iPhone 17. Официальных данных о модельном ряде и характеристиках пока нет, но специализированные СМИ из США, как часто бывает, уже поделились своими гипотезами. Подробности — в материале RTVI.

Обновленная линейка: тоньше и без Plus

Большинство источников сходится в том, что Apple представит как минимум четыре новые модели, включая версии Pro в двух размерах. При этом базовая линейка, возможно, лишится полноформатной увеличенной версии Plus. Вместо нее компания, по слухам, готовит к выпуску iPhone Air — небывало тонкий смартфон, который может побить рекорд iPhone 6 по толщине корпуса. Ожидается, что она составит всего 5,5 мм при диагонали экрана 6,6 дюйма — чуть меньше, чем у iPhone 16 Plus.

По информации изданий, iPhone 17 Air, как и бюджетный iPhone 16e, получит только одну камеру. Аналитик Bloomberg Марк Гурман ранее допускал, что эта модель может ознаменовать начало трехлетнего цикла обновления дизайна Apple, кульминацией которого станет складной iPhone в 2026 году.

Намерение компании выпустить аналог Samsung Fold также подтверждало издание Wall Street Journal. По их данным, сокращение числа камер может быть частью стратегии снижения производственных затрат.

Кроме того, у тонкой модели может отсутствовать слот для SIM-карты и нижний динамик. По оценке 9to5Mac, ссылающегося на JP Morgan, стоимость iPhone 17 Air составит $900—950.

Базовая модель iPhone 17, судя по всему, сохранит двойную камеру. Также ожидается, что она унаследует 6,3-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц от прошлогоднего iPhone 16 Pro — хотя некоторые источники в этом не уверены. Ранее высокая частота обновления экрана была эксклюзивной особенностью Pro-моделей. Предполагаемая цена стандартной версии останется на уровне $799.

Что нового в Pro-версиях?

В Pro-линейке ожидаются изменения как в дизайне, так и в ценах. Диагонали экранов и количество камер останутся прежними, однако, судя по утечкам чехлов августа, блок камер претерпит значительные изменения.

На опубликованных инсайдером Маджином Бу изображениях прозрачного чехла видно, что модуль с тремя камерами теперь занимает всю верхнюю часть устройства. Под ним расположен отдельный элемент с логотипом Apple — пока неясно, из какого он материала и какую функцию несет. Из-за такого решения логотип на Pro-моделях сместится ниже.

Также сообщается, что Apple может отказаться от титанового корпуса, который был у Pro-версий последние два года, в пользу алюминия, как в обычных моделях. Это сделает устройства легче (а скорее всего и дешевле). Гонконгский аналитик Джефф Пу допускает, что титан могут начать использовать для моделей Air — с целью повышения прочности.

JP Morgan прогнозирует, что младшая версия iPhone 17 Pro подорожает на $100 — до $1099, но получит увеличенный базовый накопитель на 256 ГБ вместо 128 ГБ. Старшая модель, Pro Max, сохранит цену $1199 при том же объеме памяти.

PCMag также сообщает, что iPhone 17 Pro Max может сменить название на Ultra — по аналогии с топовыми Apple Watch, которые также ожидаются на презентации.

Отметим, что нет полной уверенности, что новые смартфоны получат индекс именно «17» — компания может изменить нумерацию, как это было с iOS. Однако большинство экспертов считают, что Apple сохранит привычные номерные обозначения для своего ключевого продукта.

Камеры и цвета

Согласно PCMag, только старшая модель линейки получит новую 48-мегапиксельную перископическую камеру Tetraprism — такую же, как широкоугольные сенсоры iPhone 16 Pro. Младшая Pro-версия сохранит прошлогодний телеобъектив с 12 МП и 5-кратным зумом.

Все iPhone 17, включая Air и базовый, по слухам, оснастят новой 24-МП фронтальной камерой и процессором A19 (в Pro-моделях — с улучшенной графической частью).

Цветовая палитра всей линейки будет включать черный и белый. Дополнительными оттенками для iPhone 17 станут серый, зеленый, фиолетовый и голубой, а для iPhone 17 Air — светло-голубой (в стиле новых MacBook Air) и светло-золотой. Pro-линейка, по данным Macworld, предложит покупателям серый (вместо титанового), темно-синий и оранжевый. Слухи о контрастном оформлении модуля камеры ранее опровергались.

Когда ждать новый айфон?

По данным CNET, предзаказ на новые iPhone откроется 12 сентября, а старт продаж запланирован на 19 сентября.

Трансляция мероприятия Apple начнется 9 сентября в 13:00 по восточному времени (ET) — это 20:00 по московскому времени. Ее можно будет смотреть на официальном сайте компании и YouTube-канале.