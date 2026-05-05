Израильский Институт исследований национальной безопасности (INSS) опубликовал анализ финансового фундамента «Хезболлы» — «Глобальная финансовая сеть „Хезболлы“ как цель в войне против этой организации» и предложил пять шагов для финансового удушения организации.

Авторы анализа пришли к выводу, что устойчивость «Хезболлы» опирается не только на военную силу, а в большей степени на разветвлённую глобальную систему денежных переводов, связанную с ливанской диаспорой и неформальными механизмами перемещения средств. Поэтому только военных ударов, без международной финансовой стратегии, нацеленной на финансовую инфраструктуру «Хезболлы», не будет достаточно, считают авторы доклада.

«Аль-Кард аль-Хасан»

Помимо финансовой поддержки со стороны Ирана, по данным санкционного офиса Министерства финансов США (OFAC), финансовая система «Хезболлы» действует не только внутри Ливана, но и опирается на международную сеть подставных компаний, посредников и связанных лиц, включая членов семей, распределённых по разным регионам мира.

После возобновления боевых действий Израиль наносил удары по банковским объектам, связанным с «Хезболлой», включая структуры организации «Аль-Кард аль-Хасан». Организация была создана в 1980-х годах, предоставляла беспроцентные займы шиитскому населению Ливана, со временем стала ключевым финансовым институтом «Хезболлы», особенно после кризиса банковской системы Ливана в 2019 году. Несмотря на санкции США, введённые с 2007 года, организация расширила свою деятельность и сегодня управляет широкой сетью финансовых операций, включая банкоматы и торговлю золотом.

В 2020 году утечка данных раскрыла внутренние базы «Аль-Кард аль-Хасан», содержащие информацию почти о 400 тысячах счетов. Эти данные показали масштаб финансовой системы и её связи с донорами и сторонниками в разных странах. С учётом численности взрослого шиитского населения Ливана, оцениваемой примерно в 1,1 млн человек, предполагается, что значительная его часть вовлечена в эту финансовую систему.

По данным Израиля, финансовая сеть «Хезболлы» выходит за пределы Ливана. Счета и связи фиксировались в Европе, Африке, Северной и Южной Америке. Среди участников сети упоминались представители шиитских общин за рубежом, включая религиозных деятелей и бизнесменов, выступавших в роли доноров.

Экономическая модель Ливана сильно зависит от денежных переводов из-за рубежа. Даже до кризиса 2019 года они играли ключевую роль в экономике страны, а к 2023 году их объём достиг примерно трети ВВП Ливана, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Диаспора в ЕС и Америке



Данные о ливанской диаспоре за рубежом вновь подтверждают способность «Хезболлы» опираться на шиитские общины за пределами страны. Согласно анализу компании 240 Analytics, изучившей десятки тысяч ливанских избирателей, зарегистрированных за рубежом — в Европе (более 51 000), Северной Америке (свыше 34 000), Африке (более 9 500) и странах Персидского залива (свыше 12 500), — была сопоставлена информация о диаспоре с данными счетов фонда «Аль-Кард аль-Хасан».

Результаты показывают, что сотни человек в этих странах имеют счета, связанные с финансовой системой «Хезболлы», а тысячи других поддерживают семейные или деловые связи с их владельцами. Часть счетов в базе данных также обозначена как принадлежащая членам организации.

При этом, как отмечается, основная часть финансовой активности диаспоры носит законный характер. Однако существующая сеть связей, по данным анализа, может обеспечивать «Хезболле» дополнительные каналы потенциального финансирования.

Неформальные финансовые системы

Экономическая база «Хезболлы», которая наряду с военным компонентом обеспечивает также социальные услуги — включая здравоохранение, образование и занятость для своей шиитской опоры, — во многом опирается на незаконные источники дохода и неформальные системы денежных переводов, в частности систему хавала. Хавала — неформальная финансово-расчетная система, основанная на доверии и взаимозачетах между брокерами (хаваладарами), действующая вне банковского контроля. Эти механизмы позволяют осуществлять трансграничные переводы без прямых банковских операций, используя посредников, действующих на основе доверия и взаимных расчётов через зачёты или торговые схемы.

Финансовая структура «Хезболлы» при этом не сосредоточена в одном центре, а представляет собой децентрализованную сеть, встроенную в диаспоры, неформальные финансовые механизмы и легальную экономическую деятельность. На практике эти элементы интегрируются в более широкую теневую финансовую систему: доходы от преступной деятельности, включая наркоторговлю в Латинской Америке и других регионах, могут отмываться через торговые операции с легальными товарами, после чего средства перемещаются между странами через неформальные каналы, такие как хавала. Подобные схемы сложно отслеживать из-за минимального документооборота и широкого использования наличных расчётов.

Последствия операций



Финансовая модель «Хезболлы» носит децентрализованный и глубоко встроенный в социальную среду характер. Такая структура осложняет применение финансового давления на организацию как с политической, так и с оперативной точки зрения.

В этой связи израильские удары по финансовой инфраструктуре «Хезболлы» могут приводить главным образом к тактическим последствиям — сбоям в работе отдельных элементов системы, неопределённости среди держателей счетов или временному давлению на ликвидность.

Что планирует делать Израиль

Для существенного ослабления финансовых возможностей «Хезболлы», как отмечается в докладе, требуется более широкая стратегия, выходящая за рамки текущей военной кампании. Она должна сочетать военные меры с действиями, направленными на перекрытие источников финансирования организации. В этой связи авторы анализа предлагают пять ключевых направлений.

Во-первых, расширение международного финансового сотрудничества. Израилю предлагается углублять взаимодействие с США, европейскими государствами и странами Африки, где проживают значительные ливанские диаспоры, с целью усиления обмена разведданными.

Во-вторых, усиление давления на финансовых посредников. Санкции и контрольные меры должны быть направлены не только на «Аль-Кард аль-Хасан», но и на валютных менял, операторов хавалы и торговые схемы отмывания средств, обеспечивающие международные переводы.

В-третьих, усиление контроля за денежными потоками ливанской диаспоры, особенно в странах с крупными шиитскими общинами.

В-четвёртых, предлагается создание специальной межведомственной целевой группы по финансовым вопросам. Такой орган должен координировать меры против финансовых сетей «Хезболлы» и объединять разведслужбы, финансовых экспертов, юристов и правоохранительные структуры для комплексной работы.

В-пятых, использование инструментов экономической дипломатии в отношении Ливана. В рамках международных усилий по стабилизации экономики страны предлагается увязывать финансовую помощь с конкретными шагами Бейрута по ограничению финансовой инфраструктуры «Хезболлы», усиливая тем самым внешнее давление на правительство Ливана.