В Швейцарии опубликован доклад экспертной рабочей группы по вопросам безопасности, которая работала над ним с июля 2023 года по заказу минобороны республики. Европейские СМИ называют документ «сенсационным» и «взрывным». Из-за «резкого ухудшения обстановки в Европе» авторы призывают швейцарское правительство пересмотреть концепцию нейтралитета в сторону углубления военного сотрудничества с НАТО, а также ЕС. Эти выводы будут учтены в новой стратегии безопасности Швейцарии, которая будет принята в 2025 году.

Что будет с нейтралитетом

«В сенсационном докладе группа экспертов рекомендует правительству страны, сохраняющей нейтралитет с 1515 года, работать над «общим оборонным потенциалом» с ЕС и НАТО», — отмечает Politico.

Издание отмечает, что с началом военного конфликта на Украине вопрос о швейцарском нейтралитете «вновь стал предметом дебатов как внутри страны, так и за рубежом», причем «давление на Берн с целью прояснить позицию растет».

Предложения отказаться от нейтралитета в докладе нет, но его концепцию предлагают сделать «более гибкой».

«Политика нейтралитета должна быть пересмотрена, в большей степени сосредоточиться на функции безопасности и применяться с большей гибкостью. Большинство членов комиссии также рекомендуют внимательней рассматривать политику нейтралитета через призму Устава ООН и учитывать различие между агрессором и жертвой», — говорится в документе, подготовленном для минобороны Швейцарии.

Нет в нем и призывов вступить в НАТО или хотя бы вынести обсуждение этого вопроса на референдум (главный инструмент швейцарской прямой демократии, который по-прежнему работает). Вместе с тем авторы полагают, что «военное сотрудничество с НАТО и ЕС следует углублять и дальше с целью достижения общего оборонного потенциала и превращения его в полноценное оборонное сотрудничество» в интересах Швейцарии.

Что еще предлагают в докладе

Одно из ключевых предложений — увеличить оборонный бюджет страны до 1% ВВП к 2030 году (по данным Politico, сейчас страна тратит на военные нужды 0,76%, что намного меньше, чем любой член НАТО, не считая Исландии, у которой нет своей армии), а также смягчить строгое законодательство в области экспорта вооружений. Оно действует еще с 1990-х годов.

Издание напоминает, что сейчас Берн запрещает продажу оружия странам, которые ведут военные действия. Хотя республика присоединилась к западным санкциям против России в сфере экономики и финансов, однако заблокировала поставки оружия и боеприпасов на Украину из нескольких европейских стран.

«Потребовались месяцы давления на Швейцарию, чтобы она согласилась отправить излишки танков Leopard в Германию взамен тех, что Берлин отправил на Киеву. А ее отказ разрешить отправку швейцарских боеприпасов из запасов ФРГ на Украину для использования в зенитных системах Gepard помог немецкому производителю оружия Rheinmetall нарастить производство боеприпасов в Германии», — отмечает Politico.

Большинство авторов доклада склоняются к тому, что «запрет на реэкспорт должен быть снят».

Среди тех, кого Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта привлек к работе над ним, были дипломаты, высокопоставленные чиновники, представитель всех швейцарских кантонов. По данным Politico, соавторами выступили, в частности, бывший главнокомандующий швейцарской армии, а также известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который многие годы возглавлял международную Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Рекомендации лягут на стол министру обороны и безопасности Виоле Амхерд, к которой в 2024 году по ротации перешел пост федерального президента. Левые пацифисты и крайне правые партии в швейцарском парламенте уже раскритиковали доклад, который заподозрили в «пронатовских симпатиях».

Как Швейцария сближалась с НАТО и ЕС в вопросах обороны

«За последние месяцы Федеральный совет Швейцарии продемонстрировал готовность к сотрудничеству как с НАТО, так и с ЕС в вопросах безопасности», — отмечает Politico.

Так, 28 августа швейцарская делегация направилась в Люксембург для встречи с Агентством поддержки и закупок НАТО (NSPA). Также накануне на территории Швейцарии впервые открылся офис НАТО. При этом в Североатлантическом альянсе настаивают, что представительство создано ради укрепления связей с другими международными организациями, аккредитованными в Женеве, прежде всего — с отделением ООН.

«На бумаге ничего не изменилось. Швейцария остается нейтральной, несмотря на потрясения в сфере безопасности на европейском континенте. В то время как два нейтральных ранее государства — Финляндия и Швеция — недавно стали членами НАТО, Берн придерживается строгой интерпретации своего особого статуса. Однако в реальности стратегический сдвиг уже происходит, и Швейцарская конфедерация может за кулисами сближаться с Североатлантическим альянсом», — полагает Le Monde.

Ранее в этом месяце правительство Швейцарии также одобрило ее участие в двух проектах PESCO (программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны для стран-членов ЕС). Один из них касается киберзащиты, другой — военной мобильности. Последний призван облегчить передвижение войск и военной техники по территории Европы.

На это отреагировали в Москве. Там в очередной раз обвинили швейцарцев в том, что они перестали быть нейтральными. «Решение Швейцарии присоединится к так называемому «военному Шенгену» отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии», — заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также на Смоленской площади обвиняли Швейцарию в том, что та превратилась в «ангажированную» площадку для международной конференции по Украине. Она прошла в июне в Бюргенштоке. Москва приглашение не получила, однако заявила, что в любом случае отказалась бы от него. В свою очередь, организаторы утверждали, что именно нейтральный статус позволил альпийской республике провести мероприятие.