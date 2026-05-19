Курс доллара продолжает снижаться: 19 мая на Мосбирже американская валюта опустилась до 72,3 рубля, а на внебиржевом рынке торгуется ниже 71 рубля — минимальные уровни с начала февраля 2023 года. С начала 2026 года доллар ослаб к рублю почти на 10%. Из-за резкого укрепления национальной валюты экономист Евгений Змиев допустил, что более глубокий нырок доллара может привести к «банкротству России».

Опрошенные RTVI аналитики называют такой сценарий малореалистичным, однако предупреждают: слишком крепкий рубль действительно создает проблемы — прежде всего для федерального бюджета и компаний-экспортеров.

«Банкротство» — некорректный термин

Михаил Гордиенко, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, считает само использование слова «банкротство» применительно к России неуместным. По его словам, ключевые показатели финансового состояния страны находятся в норме.

«Большая часть обязательств нашей страны имеет рублевый номинал, то есть не зависит от валютного курса», — отметил экономист.

Внутренний госдолг России на 1 мая 2026 года составляет 31,866 трлн рублей, внешний по текущему курсу — 4,116 трлн рублей (около 56,9 млрд долларов). В общей структуре долга на внутренний приходится 88,6%.

Гордиенко обратил внимание на то, что отношение госдолга к ВВП в России прогнозно оценивается на конец года в 19,1% — низкий показатель даже по международным меркам. Для сравнения: в среднем по странам ОЭСР госдолг еще в 2023 году превышал 110% ВВП. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 апреля 2026 года составляла 3,4%, то есть российский госдолг практически не зависит от иностранных покупателей. Ликвидные активы ФНБ на 1 мая — 3,63 трлн рублей или около 48,4 млрд долларов (1,5% ВВП).

«Запас прочности есть», — резюмировал Гордиенко.

Наталия Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра брокер», заявила в беседе с RTVI, что динамика рубля сама по себе не определяет платежеспособность государства. В бюджет на 2026 год заложена цена нефти Urals в 5071 рубль за баррель — исходя из стоимости 55 долларов и курса 92,2 рубля за доллар. Однако, по данным Минэкономразвития, в апреле средняя цена нефти составила 94,87 доллара при курсе 76,94 рубля, что дает рублевую цену барреля в 7299 рублей — почти на 44% выше плановой.

«При текущих повышенных ценах на нефть укрепление рубля логично и не приводит к негативным последствиям для бюджета», — пояснила аналитик.

Цена крепкого рубля

Тем не менее, отмечают эксперты, чрезмерное укрепление национальной валюты — болезненный процесс для экономики. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, напомнил, что российская экономика остается экспортно-ориентированной, и усиление рубля приносит ей «больше вреда, чем пользы».

Сильнее всего страдают экспортеры — нефтегазовый сектор, металлургия, химическая промышленность. Их валютная выручка в пересчете на рубли сокращается, а рублевые издержки остаются прежними.

«Наиболее сильный эффект мы видим в компаниях с высокой долей рублевых издержек и экспортной выручки, где маржа очень чувствительна к курсу рубля», — пояснил Потавин.

Если укрепление окажется устойчивым, экспортеры могут урезать инвестпрограммы и наем сотрудников — особенно в капиталоемких отраслях.

Для потребителей в моменте ситуация имеет плюсы: крепкий рубль удешевляет импорт и тормозит инфляцию. По оценке Потавина, быстрее всего на изменение курса реагируют цены на электронику, бытовую технику, лекарства, автозапчасти, одежду и обувь — с лагом в один-два месяца. От усиления рубля также выигрывают компании с рублевой выручкой и валютными затратами: ритейл, фармацевтика, часть IT- и финансового сектора. При этом отечественные производители оказываются в проигрыше, поскольку вынуждены конкурировать с дешевеющим импортом.

Снижение инфляции, в свою очередь, может подтолкнуть ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики. А падение ключевой ставки в сочетании с дешевеющим импортом делает зарубежные товары еще более доступными — и усиливает давление на локальных производителей.

Оптимум — 85-90 рублей за доллар

«Курс доллара в районе 85-90 рублей будет оптимальным для бюджета и экспортеров», — оценил Потавин.

Падение ниже 75 рублей, по его словам, несет умеренные риски: экспортеры теряют маржу, бюджет недополучает доходы, но система остается устойчивой. А вот курс в районе 50 рублей за доллар означал бы повышенный риск для компаний, падение рентабельности экспорта и значительное сокращение налоговой базы. Более низкий курс, считает аналитик, «не стоит даже рассматривать»: финансовые власти заранее запустят компенсирующие механизмы.

Сама скорость текущего укрепления — по 1,5% за сессию — говорит о значительной спекулятивной составляющей, поэтому прогнозировать минимум по доллару, по мнению Потавина, бессмысленно. Катализатором разворота может стать любое значимое событие — например, заключение мирного соглашения между США и Ираном, после которого цены на нефть уйдут в коррекцию.

Прогноз на конец года

Майское укрепление рубля оказалось существенно глубже, чем ожидали власти. По данным Минэкономразвития, в обновленном сценарии средний курс доллара в 2026 году составит 81,5 рубля — на 10,7 рубля меньше прежней сентябрьской оценки в 92,2 рубля.

Пырьева полагает, что в мае-июне у рубля есть шансы удержать сильные позиции благодаря высоким ценам на нефть. Однако во втором полугодии снижение ключевой ставки и возможная стабилизация обстановки на Ближнем Востоке, по ее мнению, приведут к умеренному ослаблению — до 75-80 рублей за доллар.