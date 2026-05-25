Рубль резко укрепился: Bloomberg назвал его лучшей валютой второго квартала. Но iPhone для россиян не подешевел до европейского уровня. Новые модели Apple по-прежнему ввозят в Россию через параллельный импорт, а цена смартфона у крупных реселлеров превышает одну чистую медианную зарплату. При этом в Польше такой же iPhone стоит около двух третей месячного дохода, в Германии — примерно треть, а в США — меньше пятой части. RTVI рассказывает, сколько зарплат нужно на iPhone 16 и MacBook Air в России, США, Европе и Азии.

iPhone 16: в США — меньше пятой части зарплаты, в России — больше одной

В США iPhone 16 на 128 ГБ стоит от $699 без налога с продаж: его начисляют отдельно, ставка зависит от штата. Медианная зарплата сотрудников с полной занятостью — $1 235 в неделю, или около $5 350 в месяц до налогов. После вычетов остается примерно $4,3 тыс. При таком доходе iPhone забирает 16—18% месячной зарплаты.

В Европе разброс выше. В Великобритании Apple продает iPhone 16 за £699, в Германии указывает цену €849, во Франции — €869, в Испании — €859, а в Польше — 3 499 zł. С учетом медианных доходов это около четверти месячной зарплаты в Великобритании, около трети — в Германии, около 40% — во Франции и Испании, а в Польше — около двух третей.

В Индии, где Apple собирает часть iPhone, смартфон всё равно остается дорогой покупкой. iPhone 16 128 ГБ стоит ₹69 900 — при зарплатном ориентире ₹27—32 тыс. в месяц это больше двух месячных доходов. В Китае такая же модель стоит 5 399 юаней. При медианном располагаемом доходе 36 231 юань в год по стране и 51 115 юаней в городах — это примерно полтора месячных дохода.

MacBook Air M5: в России — почти две зарплаты, в Индии — около четырех

С ноутбуками разница сильнее. В США MacBook Air 13” M5 стоит от $1 099, в Великобритании — от £1 099, в Германии — от €1 199, во Франции и Испании — тоже от €1 199, а в Польше — от 5 499 zł.

В России такой MacBook Air продается у крупных реселлеров примерно за 125—130 тыс. рублей. При чистой медианной зарплате около 64,3 тыс. рублей это почти две месячные зарплаты.

В Индии MacBook Air 13” M5 стоит ₹119 900 — это 3,7—4,4 месячного дохода. В Китае такая же модель стоит 8 499 юаней: около двух месячных доходов для городского жителя и почти три — по общенациональной медиане.

Таким образом, в США MacBook Air стоит около четверти месячного дохода, в Великобритании и Германии — меньше половины, во Франции и Испании — около половины или немного больше. В Польше базовый MacBook Air уже стоит примерно одну месячную зарплату, в России — почти две, в Индии — около четырех.

Почему сильный рубль не спасает

Крепкий рубль сам по себе не делает импорт дешевым. Экономисты объясняют: цены теперь меньше зависят от курса, чем до 2022 года. На них сильнее влияют параллельный импорт, издержки бизнеса, спрос и ожидания продавцов. Если рубль вырос сегодня, это не значит, что новую партию техники получится закупить по такому же курсу.

С Apple этот эффект сильнее. Компания ушла с российского рынка, прямых поставок нет, а устройства идут через посредников. Forbes писал, что параллельный импорт добавляет к цене логистику, ввоз через другие страны и маржу посредников. «Коммерсантъ» также отмечал, что новые маршруты могут делать поставку дороже. Поэтому сильный рубль смягчает цену, но не отменяет российскую надбавку. Покупатель платит не только за iPhone или MacBook, но и за обходной путь, по которому техника попадает в страну.

Как мы считали

Мы сравнивали базовые модели: iPhone 16 на 128 ГБ и MacBook Air 13” M5. Долю дохода считали в местной валюте: цену устройства делили на месячный доход на руки. Если источник давал зарплату до налогов, мы приблизительно пересчитывали ее в net.

Для России взята медианная зарплата 73 871 рубль до НДФЛ. Для США использованы данные BLS, для Великобритании — ONS, для Германии — StepStone, для Франции — INSEE, для Испании — INE и Reuters, для Польши — GUS. Для Японии взят ориентир Numbeo, для Китая — медианный располагаемый доход Национального бюро статистики, для Индии — диапазон оценок Time Doctor / Salary Explorer.

Цены за пределами России взяты с сайтов Apple или из сообщений компании. Российские цены — у крупных реселлеров, потому что Apple официально не продает технику в России. Курсы валют взяты по ЦБ на 20 мая 2026 года: доллар — 71,29 рубля, евро — 82,79 рубля, фунт — 95,49 рубля, юань — 10,45 рубля.