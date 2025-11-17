Покровск — центр всей угольной промышленности Украины, важнейший город для металлургической отрасли и один из самых ценных активов главного украинского олигарха Рината Ахметова. Именно поэтому никакого отступления войск из Покровска нет. Да и после потери города здесь стоит ждать контратак. Без Покровска Украина теряет свой статус одного из центров мировой металлургии.

Сокровища Покровска

До февраля 2022 года Украина была одной из четырех стран в мире полностью обеспеченных сырьем для производства стали (уголь, кокс, железная руда, марганцевая руда, ферросплавы).

После начала «Русской весны» на Донбассе с 2014 по 2024 год добыча коксующегося угля на Украине сократилась на 74%, а производство кокса — почти на 85%. Под контролем ЛДНР, а затем России, оказалось семь предприятий, производивших кокс для выплавки чугуна. По оценкам GMK Center, Украина суммарно потеряла около 64% коксохимических мощностей.

Под контролем ЛДНР оказались шахты: Краснодонуголь, шахта имени А. Ф. Засядько, Макеевуголь, Шахтоуправление «Донбасс», которые суммарно добывали 8,6 млн т коксующегося угля. А также пять коксохимических заводов, в том числе и коксовые батареи, входившие в состав Алчевского металлургического комбината.

Теперь же под вопросом уникальная шахта в Красноармейске (украинское название Покровск). Единственная на Украине шахта, которая добывает коксующийся уголь, необходимый для некогда гигантской сталелитейной промышленности страны. Потеря контроля над шахтой — значительный риск для отрасли, считают в Укрметаллургпроме. Доля добычи на Шахтоуправлении «Покровское» на украинском рынке коксующегося угля в 2024 году составляла 66%.

Шахтоуправление «Покровское» производит уголь марки К. По данным Метинвеста, на январь 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления «Покровское» по методике JORC составляли 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно. Этого достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет. «Покровское» вместе с Свято-Варваринской обогатительной фабрикой (проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн угля в год) входят в Покровскую угольную группу, а та в свою очередь в группу компаний Метинвест — бизнес-империю украинского олигарха Рината Ахметова. Частью империи были разрушенные во время боев «Азовсталь» (1,2 млн тонн коксовых мощностей) и Авдеевский коксохимический завод, один из крупнейших в Европе.

Ахметову придется ввозить коксующийся уголь из США, Австралии или Новой Зеландии. Это повысит зависимость отрасли от морских поставок в порт Одессы и сопутствующих логистических рисков:

«Переход на импортное сырье (кокс и коксующийся уголь) значительно ухудшит финансовую ситуацию металлургических компаний, их возможность поддерживать бизнес, инвестиции, обслуживание долгов, социальные инициативы. Из-за ухудшения конкурентоспособности встанет вопрос об ограничении экспорта стальной продукции из Украины в регионы, связанные с большими транспортными расходами, и о сокращении объемов металлургического производства», — считают в GMK Center.

Украинское издание New Voice (NV) еще в ноябре 2024 года писало, что потеря Покровска вообще приведет к краху металлургии на Украине, а экс-депутат Рады Игорь Мосийчук такую перспективу назвал «катастрофой».

Добыча на шахте в Покровске была остановлена в конце января 2025 года. В начале октября шахта перешла под контроль российской армии.

Что сейчас происходит в Покровске

Город охвачен боями. По предварительным данным, там продолжают находиться примерно тысяча гражданских. Гарнизон ВСУ, состоящий преимущественно из десантников и морпехов, держит оборону в Мирнограде — городе-спутнике на востоке Покровска. Возможность эвакуировать раненых, как и подвезти технику — отсутствует. Судя по картам российских osint-проектов, Покровск практически полностью под контролем ВС РФ, а Мирноград почти в «котле». По заявлению российского Минобороны, россияне блокировали здесь 31 батальон ВСУ.

Официальная позиция Украины по ситуации в Покровске выглядит оптимистично: в Киеве считают, что никакого окружения нет. Зеленский заявляет, что ситуация сложная, но контролируемая. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, докладывает, что ВСУ атакуют и заняли 188 квадратных километров в районе Доброполья (к северу от Покровска). В эфире украинского телемарафона сообщают, что спецназ ГУР проводит успешные операции в Покровске, а «все попытки окружения со стороны русских провалились».

При этом украинские военкоры и провоенные блогеры считают, что ситуация плачевная и из города надо выводить войска, пока остается такая возможность. Они имеют ввиду туман, так как во время непогоды дроны не могут активно работать и перекрывать всю логистику.

Украинский офицер с позывным Дублин из 59-й бригады в интервью ТСН описывает изматывающую реальность: «Люди не железные. Некоторые сидят по 30-40 дней без ротации. У двоих случились инсульты прямо на позициях».

Со слов Дублина, операция в Курской области должна была оттянуть российские силы от Покровска. Но все произошло ровно наоборот — Россия усилила покровское направление, а Украина была вынуждена перебросить под Курск элитные подразделения из Покровска, ослабив оборону города.

«Русские разгадали план и не клюнули на приманку», — считает Дублин.

Военная значимость Покровска

Украинские военные аналитики называют Покровск «воротами в Донецк», ключевым логистическим узлом, от которого зависит снабжение украинских позиций на значительном участке фронта.

Без контроля над Покровском и Мирноградом вся архитектура фронта на Донбассе, сложившаяся с 2014 года, рухнет. Это не означает, что будет стратегический прорыв на фронте, а ВСУ вдруг побегут. Но Генштабу ВСУ придется делать ставку на новые города, искать новые плацдармы для обороны уже в Днепропетровской области. Покровск был таким плацдармом в центральной части Донецкой области и за счет своего расположения позволял быстро перебрасывать войска и технику на любой участок Донбасса.

Для российских войск Красноармейск и Мирноград — города, входящие в десятку крупнейших населенных пунктов ДНР, контроль над которым дает возможность продвинуться к Краматорску и Славянску. Расстояние до них сократится вдвое. И если для ВСУ потеря Покровска это серьезный удар по логистике, то для ВС РФ — это значительное ее улучшение. Кроме того, город стоит на высотах, что облегчит работу российской артиллерии. Кроме того, российские войска выйдут на административную границу Днепропетровской области и начнут проверять оборону Павлограда — центра Западного Донбасса.

Занятие Покровска и Мирнограда будет крупнейшим территориальным успехом России после взятия Авдеевки в начале 2024 года и значительным усилением политических позиций на возможных переговорах.