В Сирии решается судьба обнаруженных «нескольких тонн ядерного материла», о которых власти в июле официально уведомили МАГАТЭ. Если 10 августа объявили, что неучтенный материал будет вывезен из страны, то в новом совместном заявлении главы сирийского МИД Асаада аш-Шибани и гендиректора Агентства Рафаэля Гросси сказано, что он все же «остается под национальной охраной республики». Откуда там появился урановый концентрат в таких объемах, что известно о секретных сирийских атомных объектах и создавала ли Сирия при Асаде ядерную бомбу — в материале RTVI.

Вывезти нельзя оставить: что нашли в Сирии

О том, что США выступили посредниками в «секретной сделке по секретному сирийскому ядерному объекту», первым сообщило издание Axios. По его данным, «администрация Трампа достигла взаимопонимания с Сирией и Израилем», и теперь Международному агентству по атомной энергии предстоит как можно скорее вывезти ядерные материалы, хранившиеся на этом объекте.

«Администрация Трампа и МАГАТЭ в спешке пытались достичь дипломатического соглашения, чтобы обеспечить сохранность материалов и предотвратить эскалацию конфликта с участием Израиля, Сирии и, возможно, даже Турции из-за этого чувствительного объекта», — писал портал.

Этой договоренности предшествовали «несколько месяцев переговоров и драматический закулисный обмен угрозами».

На днях Сирию посетил генеральный директор МАГАТЭ, с которым новые сирийские власти согласились сотрудничать (официально Дамаск участвует в ДНЯО с 1969 года). Рафаэль Гросси посетил участок в провинции в Дейр-эз-Зор, где сейчас «проводятся раскопки», а также «еще одно место, связанное с ядерными материалами, недавно выявленное Сирией».

Что это за место, не разглашается. Но, как следует из этого релиза, именно там недавно были обнаружены «тонны» незадекларированного ядерного материала. Согласно последнему решению, пределы Сирии он все же не покинет.

«Министр [иностранных дел] подтвердил, что Сирийская Арабская Республика несет суверенную ответственность за весь ядерный материал на своей территории, что материал остается под национальной охраной Сирии и что Сирия будет продолжать выполнять свои обязанности в соответствии со своими международными обязательствами и национальными интересами», — говорится в заявлении МАГАТЭ и сирийского МИД.

По данным Axios, речь идет об «Объекте 99», где «режим Асада хранил ядерные материалы, бывшие частью проекта строительства ядерного реактора Аль-Кибар». Как установил израильский аналитический центр Alma, который занимается вопросами вооружений, он может располагаться примерно в 35 км к северу от Хомса и в 18 км к югу от Хамы.

Единственным государством на Ближнем Востоке, которое обладает ядерным оружием, считается Израиль, хотя до сих пор он официально не подтверждал (но и не опровергал) свой ядерный статус. Израиль не подписывал Договор о ядерном нераспространении (ДНЯО), так же как Индия и Пакистан, которые проводили ядерные испытания, но не входят в международно признанный клуб ядерных держав (тех, кто создал и испытал ядерное оружие до 1 января 167 года, согласно ДНЯО).

Реактор как в Йонбёне: что разбомбил Израиль

Как узнало издание Axios, когда администрация Трампа первоначально подняла вопрос о вывозе уранового сырья с «Объекта 99», сирийские чиновники заявили, что им вообще не было известно о наличии ядерных материалов на этом объекте.

«Об этом знали лишь очень немногие в США, Израиле и Сирии», — подтвердил собеседник Axios в американской администрации.

Второй объект в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, который показали Рафаэлю Гроссии, был закрыт уже 18 лет.

В 2018 году Израиль признал, что одиннадцатью годами ранее, то есть в 2007-м, совершил «секретный авиаудар» по нему. В 2011 году МАГАТЭ объявило, что сирийский объект «с большой долей вероятности» был незаявленным ядерным реактором Аль-Кибар, а предоставленная ведомству информация «свидетельствует о том, что он строился при содействии Северной Кореи».

Научный директор французского аналитического центра FMES Institute Пьер Разу предположил в беседе с агентством France-Presse, что обнаруженные недавно ядерные материалы, «скорее всего, связаны с сирийской ядерной программой, которая была приостановлена ​​в 2007 году после израильского рейда», при этом «в Сирии могут также находиться ядерные материалы, от которых в начале 2000-х годов избавился Ирак».

«Началось еще при Хафезе»: что известно о ядерной программе Сирии

«Конечно, ядерная оружейная программа в Сирии существовала, ее корни берут начало еще в периоде правления Хафеза Асада — отца Башара Асада», — рассказал RTVI научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Как отметил эксперт, в начале 2000-х годов эта программа еще продолжала функционировать.

«Считается, что ей был нанесен очень серьезный вред, возможно, она была полностью уничтожена в результате операции «Фруктовый сад», которую провели Вооруженные силы Израиля, нанеся авиаудар по секретному ядерному объекту», — напомнил Григорий Лукьянов.

В результате ядерный реактор был уничтожен, но это был не единственный объект. По словам собеседника RTVI, в сирийской ядерной программе были задействованы также иностранные специалисты, а объект в Дейр-эз-Зоре дополнял собой исследовательский центр и некоторые другие объекты, среди них — хранилища ядерных материалов, включая необогащенный уран.

«В том числе это так называемый желтый кек (концентрат из урановой руды в виде порошка. — Прим.RTVI), который необходим для изготовления обогащенного урана, используемого для создания боевых ядерных зарядов», — пояснил Григорий Лукьянов.

По его словам, впоследствии Израиль предпринимал «неоднократные попытки уничтожить остатки сирийской ядерной программы, включая производственно-технологические комплексы, лаборатории, исследовательские центры, действовавшие на территории Сирии под эгидой тех или иных сирийских спецслужб».

«В период правления Хафеза, а затем Башара Асада в Сирии действовало несколько параллельно сразу несколько специальных разведывательных служб, поэтому только высшее сирийское руководство обладало полной картиной того, какие мощности, какие возможности на территории страны сохранялись», — признал востоковед.

При этом на фоне противостояния с Израилем и США «с их колоссальными разведывательными техническими возможностями» сирийцы создали «сеть подземных комплексов, скрытых в горной местности».

«Эти комплексы должны были быть устойчивы не только к попыткам спутникового наблюдения, но и выдержать ракетно-бомбовые удары с воздуха и сохранить спрятанные там вооружения, включая ракетные установки, ракеты малой и средней дальности, в том числе с боеголовками, содержащими боевые отравляющие вещества», — отметил Григорий Лукьянов.

Собеседник RTVI напомнил, что в 2014 году на фоне гражданской войны в Сирии значительная часть боевых отравляющих веществ, прежде всего — химическое оружие, была вывезена с территории страны при участии и посредничестве России. При этом никто не может точно сказать, было ли вывезено и уничтожено все. Известно, что боевые отравляющие вещества «все равно попадали под контроль тех или иных групп вооруженной оппозиции вместе с военными объектами — секретными и несекретными».

Сразу после падения правительства Асада в декабре 2024 года далеко не сразу все военные объекты, действующие или покинутые, были взяты под контроль силам нового сирийского руководства. Сейчас, когда они уже все оказались под этим контролем, «проводится ревизия с целью сохранить какую-то часть существующего военного потенциала для нужд новых сирийских Вооруженных сил».

По мнению эксперта, нельзя исключать, что в процессе этой ревизии как раз были обнаружены остатки той самой ядерной программы Сирии, существовавшей в конце XX — начале XXI века.

«По большей части она была уничтожена Израилем, но вполне возможно, что какие-то ее части сохранились и до наших дней. В нынешних условиях их легче отдать, чем использовать для создания оружия — для этого у Сирии нет необходимых условий, нет технологий, нет ресурсов и нет специалистов. Но есть возможность улучшить свое реноме в глазах мирового сообщества, выгодно отдав эти материалы под контроль МАГАТЭ и получив за это дополнительные очки общественной поддержки за рубежом», — заключил Григорий Лукьянов.

«Существовал тайный ядерный проект»: о чем говорит находка

«Тот факт, что было обнаружено несколько тонн ядерного материала, не означает, что Сирия находилась в нескольких шагах от создания ядерного оружия, — рассказал RTVI ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. — По словам Рафаэля Гросси, речь идёт о металлическом природном уране».

По словам эксперта, он не обогащён и содержит около 0,72% урана-235. Для получения оружейного материала «его пришлось бы либо обогащать на специальных установках, либо использовать в реакторе для наработки плутония с последующим извлечением этого плутония из отработавшего топлива.»

«Достоверных сведений о наличии в Сирии таких завершённых технологических цепочек нет. В то же время находка серьёзно укрепляет вывод о том, что при Башаре Асаде существовал тайный ядерный проект», — полагает Николай Сухов.

В 2011 году Совет управляющих МАГАТЭ признал строительство реактора нарушением сирийских обязательств, напомнил собеседник RTVI. Агентство пришло к выводу, что объект был похож на северокорейский реактор в Йонбёне: он работал бы на природном металлическом уране и мог использоваться для наработки плутония.

«При этом МАГАТЭ не установило окончательно, что Дамаск располагал полной программой создания ядерного оружия. Не были обнаружены ни действующая установка по выделению плутония, ни готовое оружейное вещество», — рассказал востоковед.

Он отметил, что происхождение обнаруженного сейчас урана пока не установлено. Николай Сухов также полагает, речь идет о запасе, предназначавшемся, вероятнее всего, для реактора в Аль-Кибаре.

«Часть материала могла поступить из Северной Кореи вместе с технологиями и оборудованием. Возможен и сирийский источник: страна пыталась извлекать уран из фосфатного сырья, производила небольшие количества жёлтого кека в Хомсе, а на связанном с проектом объекте Мардж-эс-Султан возле Дамаска обнаружены следы переработки уранового концентрата. Поэтому наиболее правдоподобна смешанная схема: иностранная технология и помощь в сочетании с переработкой сырья внутри Сирии», — рассказал Николай Сухов.

Ожидается, что ответ дадут анализ примесей, изотопного состава и сопоставление материала с прежними пробами.

«Политический смысл раскрытия также важен. Новое руководство стремится закрыть наиболее опасные дела, оставшиеся от прежней власти, укрепить отношения с Западом и предотвратить новые израильские удары. Израиль уже несколько лет наблюдал за одним из таких хранилищ, а США участвовали в переговорах о передаче материала под контроль МАГАТЭ», — уверен собеседник RTVI.

Эксперт также отметил, что ограниченное взаимодействие сирийцев с МАГАТЭ возобновилось ещё при Башаре Асаде в марте 2024 года. А «заслуга нынешних властей состоит в официальном признании незаявленного запаса и предоставлении доступа к нему».

«Можно сделать вывод, что эта находка подтверждает существование материальной базы тайного сирийского ядерного проекта, однако пока не доказывает, что режим Асада создал полноценную программу производства ядерного оружия или приблизился к получению бомбы», — заключил Николай Сухов.