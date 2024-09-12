С начала вторжения ВСУ в Курскую область стоимость аренды жилья в Курске выросла на 50-100%, в то время как цены на квартиры остаются на высоком уровне. Местные жители зачастую не хотят иметь дел с жителями приграничных территорий, а рыночная цена жилищных сертификатов уступает средней стоимости городской недвижимости.

Управляющий партнер курского агентства жилой недвижимости Sweet Home Любовь Прилуцкая рассказала RTVI, почему цена на первичную недвижимость остается на высоком уровне, как формируется рынок спроса и предложения, а также какие перспективы рассматривают для себя владельцы квартир в Курске.

Что касается аренды — стоимость серьезно выросла. Допустим, однушка в новостройке сдавалась за 10 тысяч, а сейчас — за 15 тысяч, а где-то и за 20 тысяч. Сильно вырос спрос на жилье в Курске, поэтому и цены подскочили. Хуже того, многие куряне пишут: «Переселенцам просьба не обращаться».

С покупкой и продажей — сложнее. Цена пока не двигается, но держится на высоком уровне. В целом, если и есть рост, то он незначительный. Но выросло предложение — многие хотят продать. И, к сожалению, многие рассчитывают на то, что переселенцы смогут купить это жилье за сертификаты, и этим будет увеличена часть спроса.

Но государство выдает сертификаты очень осторожно — пока это небольшое количество. И средняя рыночная цена сертификата, рассчитанная Росреестром — в районе 83 тысяч. Поэтому при нынешней средней цене квадрата жилой недвижимости по Курску на вторичке выше 90 тысяч за квадрат, сертификаты вряд смогут это обеспечить. Какую-то часть, может быть, покроют, но это не будет значительным сдвигом.

Сертификаты рассчитываются по средней рыночной цене, которая выдается Росстатом по сделкам на рынке — а она всегда ниже рыночной. И люди рассчитывают, как обычно — хорошо купить и выше продать. Все же привыкли к тому, что цена на квартиры растет.

Мои клиенты, которые купили дешевле, не продают за ту цену, за которую купили. Они стараются продать дороже. Не очень понимая, что, к сожалению, спрос на жилье в Курске сейчас невысок в связи с теми событиями, которые у нас происходят.

И у нас намечается отток жителей — то есть, люди рассматривают продажу с целью переезда в другой регион. Не очень понимая, что для потенциальных покупателей регион свою привлекательность утратил.

Никому не хочется слушать сирены и попадать под обстрелы. У нас такого, конечно, мало — наши ПВО работают, но сирены звучат часто. В течение дня может быть и по 10, и по 12 раз — это, конечно, психологически напрягает.

У нас «Инстеп.Сити» сейчас заканчивает стройку микрорайонов, и еще заканчивается стройка микрорайона «Проспект Дериглазова», которым занимается застройщик «Курский завод КПД». И они же начинают строить еще один — напротив более старой части города.

Предложение очень высокое, но за счет того, что это первичка — держится высокая цена, а продавцы вторички смотрят стоимость квадрата по первичке. И они редко ставят ниже, а чаще ставят выше, потому что они же «вложились в ремонт».

Поэтому пока все печально. При текущих ставках по ипотеке — все, мягко говоря, лежит.