Банк России удивил рынок, оставив ключевую ставку на уровне 21%. Это решение идет вразрез с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали ее повышение до 23—25%. RTVI поговорил с экспертами, что стоит за этим шагом ЦБ, как это отразится на россиянах и бизнесе, и чего ждать дальше.

Главная причина сохранения ставки — уже достигнутый эффект жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Повышение ставок по кредитам и депозитам, вызванное предыдущими решениями ЦБ, привело к снижению роста кредитования. По мнению регулятора, этого достаточно для контроля инфляции, которая должна вернуться к цели в 4%.

Для аналитиков это решение стало неожиданным. Консенсус-прогнозы уверенно указывали на повышение ставки до 23%, а некоторые эксперты предсказывали рост до 24—25%.

Однако накануне заседания Банка России, где и принималось решение о ставке, стало известно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина столкнулась с критикой со стороны российских чиновников и банкиров. Премьер-министр Михаил Мишустин, в частности, обратил внимание президента Владимира Путина на то, что высокая ключевая ставка создает препятствия для развития экономики, которая нуждается в поддержке, особенно в условиях санкционного давления.

Решение сохранить ставку связано с внешним давлением, включая критику со стороны бизнес-сообщества, полагает Михаил Гордиенко, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.

“Именно малый и средний бизнес сильнее всего страдает от невозможности привлечения доступных кредитов. Решение Банка России — это компромисс между сдерживанием инфляции и необходимостью поддерживать экономический рост”, — сказал он в беседе с RTVI.

По мнению Владимира Любецкого, доцента Президентской академии, сохранение ставки можно расценивать как сигнал об отходе от прежнего курса:

“Приняв решение сохранить ставку на прежнем уровне, Банк России дал финансовому рынку «мягкий» сигнал. <…> Он даже может свидетельствовать о кардинальном изменении в денежно-кредитной политике”, — прокомментировал RTVI он решение регулятора.

Последствия для экономики

Для бизнеса

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% продолжает создавать значительные финансовые барьеры для бизнеса.

«Инвестиции в развитие компаний откладываются, что особенно негативно сказывается на малом и среднем бизнесе. Высокая ставка ограничивает доступ к заемным средствам, что может замедлить темпы экономического роста в ближайшие кварталы», — отметил в разговоре с RTVI Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Тем не менее высокая ставка играет роль стабилизатора для курса рубля, что помогает экспортерам снижать валютные риски, добавляет Климентьев.

Михаил Гордиенко, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, соглашается: компании сталкиваются с необходимостью откладывать проекты развития, что тормозит экономический рост.

«Бизнесу, который пока не получил существенного удешевления заемных средств, стоит придерживаться консервативной модели управления, сосредотачиваясь на сохранении текущих масштабов деятельности, включая инвестиции», — считает Гордиенко.

Он добавляет, что надежды на снижение ключевой ставки во втором квартале 2025 года остаются. Это решение могло бы стать стимулом для активизации экономического роста в следующем году.

Для бизнеса сохранение ставки позволит сэкономить на процентных расходах по сравнению со сценарием роста ставки до 23%, считает Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. По его мнению, это поддержит финансовое положение компаний и позволит снизить риски дефолта по обязательствам для тех, чья долговая нагрузка была достаточно высокой.

Для россиян

Высокая ключевая ставка продолжает ограничивать доступность кредитов для населения.

«Ипотека, автокредиты и потребительские займы остаются дорогими, что сдерживает спрос на кредитование. В то же время высокие ставки по депозитам делают их привлекательным инструментом для сбережений», — отмечает Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Однако для граждан с низкими доходами такая политика несет дополнительные риски. Рост кредитных ставок увеличивает расходы на обслуживание долгов, предупреждает Климентьев.

Решение ЦБ сохранить ставку позитивно повлияло на долговой и фондовый рынки, считает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

«Сохранение ставки может замедлить дальнейший рост ставок по кредитам и депозитам. Особенно это важно для кредитов с плавающей ставкой, которые не будут автоматически пересчитываться», — поясняет она.

До февраля 2025 года коммерческие банки, вероятно, сохранят текущий уровень ставок по кредитам и депозитам, прогнозирует Владимир Любецкий, доцент Президентской академии.

«Вклады лучше открывать на небольшой срок, поскольку вероятность повышения ключевой ставки в феврале сохраняется. Это может привести к дальнейшему росту ставок по депозитам и кредитам», — советует эксперт.

На граждан это решение окажет меньшее влияние чем на бизнес, учитывая запретительные ставки по кредитам, считает Игорь Сафонов. При этом более умеренный сигнал о дальнейших намерениях — хороший повод для того, чтобы зафиксировать доходность депозитов в случае если ставка в феврале всё же останется неизменной.

Для курса рубля

Сохранение ключевой ставки на уровне 21% вряд ли окажет значительное влияние на курс рубля в среднесрочной перспективе, считает Владимир Любецкий, доцент Президентской академии.

«Ситуация на валютном рынке России определяется скорее внешними факторами: состоянием торгового баланса, мировыми ценами на нефть, действиями регулятора на валютном рынке, валютными ограничениями и фискальной политикой», — поясняет эксперт.

Любецкий напоминает, что за последние полтора года ключевая ставка выросла с 7,5% до 21%, но рубль за этот период обесценился лишь на 10%. «Важно учитывать, что резкое падение рубля может спровоцировать более быстрый рост инфляции”», — добавляет он.

Что будет дальше

Решение ЦБ сохранить ставку на уровне 21% связано с замедлением кредитования, несмотря на рост инфляции. Рост цен можно частично объяснить сезонными факторами. Банк России, проявив мягкость, оставляет возможность повышения ставки в феврале, отмечает Климентьев.

«В ближайшие месяц-два ставки останутся неизменными, поскольку финансовый рынок уже адаптировался к текущему уровню ключевой ставки. Макроэкономические показатели первых месяцев нового года помогут спрогнозировать дальнейшие действия регулятора», — соглашается Михаил Гордиенко.

Регулятор дал сигнал, что снижение ставки маловероятно до тех пор, пока инфляция не вернется к целевым уровням. Это означает временное замедление потребительской активности и кредитного спроса. Если в 2024 году инфляционные риски начнут снижаться, можно ожидать постепенного смягчения денежно-кредитной политики, считает Климентьев.

Станет ли текущий уровень ставки максимальным, зависит от макроэкономической ситуации — динамики инфляции, ожиданий, кредитной и депозитной активности, указывает Беленькая: