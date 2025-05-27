Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области от Покровска до Великой Новоселки. В ближайший месяц ВС РФ могут пересечь границу в восьми местах для создания буферной зоны на границе ДНР. RTVI подготовил карту с этими участками фронта.

Первый участок

На Западе от Покровска российские войска после взятия Котлино ведут бои за населенный пункт Удачное, который расположен вдоль железной дороги, ведущей в Днепропетровскую область. История боев последних 12 месяцев показывает, что продвижение вдоль ж/д-полотна наиболее перспективный вариант для наступления российских войск. После взятия Удачного ВС РФ от Днепропетровской области будет отделять только село Молодецкое (до 2016 года Ленино), расположенное на самой границе областей.

Второй и третий участки

На юго-западе от Покровска российские войска взяли под контроль Новоалександровку, расположенную на реке Солёная, и удерживают территорию на другом берегу, что позволяет продвигаться по дороге в сторону населенного пункта Новосергеевка — последнего на пути к Днепропетровской области. Есть с этого участка текстовые сообщения о боях за Новониколаевку, которая находится на другой стороне реки Соленая в трех км западнее Новосергеевки. Видео подтверждений в военных блогах пока нет, но если они будут, то из этого донецкого села до соседней области 300 метров.

Четвертый участок



После сложных боев за Котляровку, а ее ВСУ пытались отбить, российским войскам осталось до границы области в этом месте чуть более 3 км. Однако весь путь — сплошные поля, что значительно осложняет и замедляет продвижение, учитывая насыщенное БПЛА небо.

Пятый участок

На севере от Котляровки под полным контролем ВС РФ находятся населенные пункты Троицкое и Богдановка, которые позволяют организовать продвижение и бои за Орехово — последнее достаточно крупное поселение, отделяющее от границы.

Шестой участок

Недавнее взятие крупного логистического узла, села Богатырь, сыграло важную роль в ослаблении ВСУ на подступах к Днепропетровской области. Многие военные блоги поспешили представить это как скорый заход в Днепропетровскую область, однако, на этом пути под контролем ВСУ находятся: Алексеевка, Зеленый Кут и Новоукраинка. Бои за них еще предстоят в ближайший месяц.

Седьмой и восьмой участки

После нескольких недель затишья российские войска в конце апреля возобновили активные действия на Времьевском направлении. Главные события разворачиваются в районе Вольного Поля, Новополя и Зеленого Поля, где продолжается продвижение вглубь обороны противника.

Штурмовики из группировки «Восток», по данным Минобороны РФ, провели успешную операцию по захвату хорошо укрепленного опорника противника на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Вольное Поле (который перешел под российский флаг). Дальнейшее продвижение войск на этом участке будет в сторону села Шевченко, последнему населенному пункту перед Днепропетровской областью.

У ВС РФ после закрепления в Зеленом Поле также откроется возможность для движения на стыке Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР к селу Темировка.