Избирательная гонка в США приближается к финишу. Политические взгляды демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа хорошо известны, а что насчет их личных качеств? RTVI составил и сравнил личные профайлы кандидатов.

Возраст

Харрис 60

Трамп 78

Место рождения

Харрис Штат Калифорния

Трамп Штат Нью-Йорк

Знак зодиака

Харрис Весы

Трамп Близнецы

Вероисповедание

Харрис Баптистка

Трамп Внеконфессиональный христианин. Имеет личного пастора — «телеевангелиста»

Семейная жизнь:

Харрис Один брак. Супруг — адвокат Дуг Эмхофф. Приемная мама детей Дуга (семейное прозвище — «Момала»).

Трамп Трижды женат, пятеро детей. Нынешняя супруга — бывшая модель Мелания Трамп.

Манеры и особенности поведения

Харрис «Громкий смех — одна из моих определяющих черт», — говорила Камала, унаследовавшая черту от матери.

Трамп Один из «фирменных» жестов Трампа — «A-Okay» (большой и указательный пальцы, сомкнутые в кольцо). В переводе с трамповского означает «Все прекрасно».

Стиль в одежде

Харрис Носит брючные костюмы в темных тонах, украшения из жемчуга и кеды «конверсы» («Зашнурованы и готовы к победе» /Laced Up And Ready To Win — слоган Камалы).

Трамп Предпочитает яркие галстуки (особенно красные и синие). Отрицает слухи, будто носит парик, гордится своей прической: «Я уверен: у меня самые знатные волосы в Америке».

Хобби

Харрис Любит готовить, занимается аэробикой и силовыми тренировками.

Трамп Играет в гольф. Снимается в фильмах как камео (яркий пример — роль самого себя в комедии «Один дома»). Не любит физические упражнения.

Вредные привычки

Харрис Не курит и «употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах» (со слов ее врача).

Трамп Никогда не пробовал спиртное (из-за смерти брата, злоупотреблявшего алкоголем), не курил и не употреблял наркотики. Зато, по словам коллег, выпивает в день около дюжины банок диетической колы. Любит жирную еду и спит пять часов в сутки. Имеет привычку рвать документы и письма «на мелкие конфетти».