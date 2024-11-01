Избирательная гонка в США приближается к финишу. Политические взгляды демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа хорошо известны, а что насчет их личных качеств? RTVI составил и сравнил личные профайлы кандидатов.
Возраст
Харрис 60
Трамп 78
Место рождения
Харрис Штат Калифорния
Трамп Штат Нью-Йорк
Знак зодиака
Харрис Весы
Трамп Близнецы
Вероисповедание
Харрис Баптистка
Трамп Внеконфессиональный христианин. Имеет личного пастора — «телеевангелиста»
Семейная жизнь:
Харрис Один брак. Супруг — адвокат Дуг Эмхофф. Приемная мама детей Дуга (семейное прозвище — «Момала»).
Трамп Трижды женат, пятеро детей. Нынешняя супруга — бывшая модель Мелания Трамп.
Манеры и особенности поведения
Харрис «Громкий смех — одна из моих определяющих черт», — говорила Камала, унаследовавшая черту от матери.
Трамп Один из «фирменных» жестов Трампа — «A-Okay» (большой и указательный пальцы, сомкнутые в кольцо). В переводе с трамповского означает «Все прекрасно».
Стиль в одежде
Харрис Носит брючные костюмы в темных тонах, украшения из жемчуга и кеды «конверсы» («Зашнурованы и готовы к победе» /Laced Up And Ready To Win — слоган Камалы).
Трамп Предпочитает яркие галстуки (особенно красные и синие). Отрицает слухи, будто носит парик, гордится своей прической: «Я уверен: у меня самые знатные волосы в Америке».
Хобби
Харрис Любит готовить, занимается аэробикой и силовыми тренировками.
Трамп Играет в гольф. Снимается в фильмах как камео (яркий пример — роль самого себя в комедии «Один дома»). Не любит физические упражнения.
Вредные привычки
Харрис Не курит и «употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах» (со слов ее врача).
Трамп Никогда не пробовал спиртное (из-за смерти брата, злоупотреблявшего алкоголем), не курил и не употреблял наркотики. Зато, по словам коллег, выпивает в день около дюжины банок диетической колы. Любит жирную еду и спит пять часов в сутки. Имеет привычку рвать документы и письма «на мелкие конфетти».
А вот что думают избиратели о личных качествах Камалы Харрис и Дональда Трампа. Согласно недавнему опросу Pew Research Center, в честность Камалы верят 52% опрошенных, Дональда — 39%. Демократку считают уравновешенной 64% избирателей, республиканца таковым — 32%. Чувство юмора Харрис признают 55% респондентов, Трампа — 49%.