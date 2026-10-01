Доля россиян, ошибочно считающих, что Солнце вращается вокруг Земли, достигла 22% против 14% в предыдущем сопоставлении 2022 года. Такие результаты вошли в аналитический доклад РАН за 2025 год, о котором рассказал «Московский комсомолец».

Исследование провели специалисты Института психологии РАН в апреле—мае 2025 года с использованием телефонного опроса и онлайн-анкетирования. В публикации говорится о 1600 респондентах. Мониторинг отношения россиян к науке РАН и исследовательская группа ЦИРКОН проводят с 2021 года, причем в предыдущих волнах использовались как общероссийские телефонные выборки, так и отдельные онлайн-опросы городского населения.

Один из самых заметных результатов касается базовой астрономии. В последней волне 22% участников дали неправильный ответ на вопрос о том, вращается ли Солнце вокруг Земли. В публикации РАН этот показатель сопоставляется с 14% в 2022 году. Одновременно доля тех, кто правильно знает, что электрон меньше атома, сократилась до 49%, а число согласившихся с утверждением, будто вся радиация создана человеком, выросло на четыре процентных пункта.

Однако картина не сводится к общему падению знаний. В биомедицинском блоке результаты, наоборот, улучшились. Доля согласных с ошибочным утверждением, что продукты с ГМО вызывают рак, сократилась на четыре пункта — до 29%. Правильно ответивших, что пол ребенка определяется генами отца, стало на семь пунктов больше — 41%. Самый высокий уровень научной грамотности исследователи обнаружили у городских жителей старше 55 лет, самый низкий — в группе 25—34 лет.

Отдельно исследователи изучали веру в сверхъестественное. Среди участников онлайн-опроса 38% сообщили, что верят в существование колдунов, а 32% — что некоторые экстрасенсы способны точно предсказывать будущее. Но именно здесь тезис о стремительном росте антинаучных представлений не подтверждается: в целом распространенность суеверий снизилась. Среди респондентов 18—24 лет доля верящих в колдунов уменьшилась на пять процентных пунктов — до 29%, в заговоры и заклинания — до 19%, а доля считающих астрологию точным способом предсказывать будущее сократилась на шесть пунктов — до 14%.

Распространившиеся в соцсетях цифры о том, что 16% россиян считают людей современниками динозавров, а 36% думают, что антибиотики уничтожают вирусы, также имеют место быть, но относятся к предыдущему исследованию, опубликованному в июне 2024 года. Тогда 20% участников также соглашались с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли. В публикациях той волны приводилось сравнение с 2023 годом: показатель по Солнцу вырос с 16% до 20%, по людям и динозаврам — с 14% до 16%, а по антибиотикам — с 31% до 36%.

При этом интерес россиян к науке заметно выше их фактической вовлеченности. Около двух третей участников заявили, что интересуются научными достижениями, однако 61% почти никогда специально не ищут научные новости, а 41% никогда или крайне редко обсуждают их с близкими. Назвать хотя бы одного известного современного ученого смогли лишь 11% респондентов. Среди наиболее часто называемых были Григорий Перельман, Лео Бокерия, Жорес Алферов, Михаил Ковальчук, Татьяна Черниговская, Станислав Дробышевский и Алексей Семихатов.

Несмотря на проблемы с базовыми знаниями, доверие к Российской академии наук растет. О ее деятельности знают или что-либо слышали почти все участники исследования, а доверие к РАН достигло 72% против 65% в 2021 году. Самыми востребованными научными темами остаются медицина — ею интересуются 81% опрошенных, науки о Земле и климате — 73%, устройство Вселенной и история человечества — по 71%. Интерес к математике, напротив, снизился с 45% в 2023 году до 36% в 2025-м.