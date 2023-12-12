В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик, а президент Украины Владимир Зеленский к концу месяца поручил ускорить строительство оборонительных сооружений на основных участках фронта. Западные СМИ пишут, что поддержка США нацелена уже не столько на победу Украины, сколько на удержание позиций. Подробнее об оценках военного потенциала Украины — в материале RTVI.

Что пишут западные СМИ

По оценкам западных дипломатов и военных экспертов, на которых ссылается The Wall Street Journal (WSJ), ВСУ не смогут организовать новое серьезное контрнаступление до 2025 года. Лучшим сценарием эксперты называют восстановление украинских вооруженных сил в течение следующего года.

«Есть надежда, что ограниченное количество украинских солдат сможет сдержать российские войска, давая странам НАТО время на подготовку новых украинских сил, расширение производства вооружения и пополнение арсеналов Украины», — пишет издание.

В таком же ключе перспективы Киева на поле боя описывает The New York Times (NYT). По данным газеты, американские и украинские военачальники заняты поиском новой стратегии для Киева после неудавшегося контрнаступления.

В то время как Украина, по утверждению издания, хочет перейти в атаку, — либо наземную, либо с нанесением дальних ударов, ― США настаивают на том, чтобы ВСУ в течение 2024 года удерживали нынешние территории и наращивали силы.

Новое контрнаступление, если Киев на него решится, может оказаться еще более сложным, пишет Forbes. Издание объясняет это тем, что российская система укреплений — в частности, минные поля — стала гораздо более серьезным препятствием для быстрого продвижения ВСУ, чем «кто-либо ожидал». Кроме того, у российских военных было время заложить еще больше мин, пока земля не начала промерзать, говорится в публикации.

В начале декабря исследовательская служба Конгресса США (CRS) опубликовала отчет, в котором высказывается мнение, что ВСУ должны перейти к «поддержанию боеспособности», несмотря на «высокий уровень оперативной гибкости, мотивации и возможностей».

Исследователи относят к числу предполагаемых «постоянных проблем» ВСУ боевые потери, истощение и необходимость ротации подразделений. «Ключевыми задачами» останется подготовка новобранцев и офицеров, говорится в отчете.

«Некоторые наблюдатели предполагают, что потенциал ВСУ будет расти благодаря постоянной помощи США и Запада в сфере безопасности, особенно в таких ключевых областях как ПВО и артиллерия. Другие наблюдатели утверждают, что ВСУ сталкиваются с серьезными препятствиями <…> независимо от помощи в сфере безопасности», — отмечает CRS.

Конгресс США не успевает до конца года согласовать выделение дополнительной финансовой помощи Киеву. Как заявил 12 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, без этой помощи Вашингтон не сможет передать Киеву такие объемы артиллерийских снарядов, других боеприпасов и вооружений, чтобы в 2024 году у ВСУ «был такой же прогресс на поле боя, какой мы видели в течение последних 18 месяцев».

Как оценивают военный потенциал Украины военкоры и эксперты

ВСУ пока хватает сил для активной обороны на таких участках, как времевское, запорожское и угледарское направления, заявил в разговоре с RTVI бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук (проект «Рыбарь»). На участках, где ВСУ продолжают наступление, одним из главных для Киева остается херсонско-крымское направление. У ВСУ сформирована «достаточно расширительная группировка резерва со стороны правого берега Днепра».

По словам Звинчука, эти силы используются для проведения локальной наступательной операции, за счет которой украинцы «тянут время до наступления холодов» и возможной попытки форсирования Днепра по льду. На других участках фронта украинские войска ждут поставок западной техники и подготовки новых подразделений, отметил он.

«В принципе, у Украины есть еще резервы — как и людские, так и технические — для организации нескольких ударных кулаков и контратак. Другой вопрос, что ВС РФ за последние полгода сумели скопить самостоятельный огромный наступательный кулак и, скорее всего, сейчас будут этот потенциал реализовывать, потому что впереди у нас выборы, и нужны яркие события в рамках предвыборной кампании», ― считает Звинчук.

ВСУ, по его прогнозу, перейдут к активной обороне и будут ожидать исчерпания наступательного потенциала российских войск, чтобы возобновить контрнаступательные действия.

«Пока вероятность этого достаточно маленькая ― 20-30%, потому что всё решит исход зимней кампании, а в зимней кампании ВСУ как раз таки будут в роли обороняющейся стороны», ― прогнозирует эксперт.

Украинская армия способна вести оборонительные бои и пытаться контратаковать, но утратила наступательный потенциал, считает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, ВСУ регулярно контратакуют на авдеевском и артемовском направлениях, но «ресурсов на полноценные контратаки у украинской армии сегодня нет».

«Они не подняли лапки и не сдаются, у них есть по-прежнему возможность вести оборонительные бои, но наступательный потенциал утерян», — сказал Коц НСН.

Важную роль в восстановлении потенциала ВСУ будут иметь масштабы мобилизации на Украине и объемы поставок вооружений и боеприпасов в ближайшие месяцы, считает военный эксперт Борис Рожин.

Киев «уже сейчас ведет работу, чтобы после перехода к стратегической обороне иметь возможность возобновить борьбу за инициативу в мае-июне 2024 года», сказал эксперт в интервью телеграм-каналу военкора Юрия Котенка.

Если попытки заморозить конфликт не пройдут, «США и НАТО, очевидно, будут делать ставку на изматывание ВС РФ в обороне и возобновление наступления ВСУ летом 2024 года, не позднее июня», предположил Рожин.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.Ру» назвал наступательный потенциал ВСУ близким к истощению.

«На Западе хотят взять перерыв, заключить какие-то договоренности типа “Минск-1” и “Минск-2”, чтобы снова снабдить ВСУ, отмобилизовать и начать то, что было. Но с учетом того, что наша позиция в этом направлении не меняется, я думаю, что этого не будет», — сказал Дандыкин.

По утверждению директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, который сослался на «достоверные данные», западные страны рассматривают сценарий прекращения огня, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал. Министр обороны России Сергей Шойгу еще в середине августа заявил, что военный ресурс Украины «почти исчерпан».