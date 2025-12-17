Перспективы новой мобилизации и судьба мирных переговоров зависят от решения Бельгии о конфискации российских активов. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о ситуации на фронте и на переговорном треке, а также о том, стоит ли россиянам готовиться к отправлению на передовую в 2026 году.

Как медийная война заменила реальные боевые действия в Купянске

Украинская контратака под Купянском — это не прорыв, а идеально срежиссированная пропагандистская операция. Как пишет проект «Рыбарь», этот участок фронта действительно стал проблемным из-за поспешных заявлений российской стороны — военачальники «брали город в кредит», преждевременно заявляя о полном контроле над ним. Но говорить о полном контроле над Купянском можно только при условии взятия соседнего Купянска-Узлового — более серьёзного населенного пункта, где в подземных туннелях даже размещается тяжёлая техника ВСУ. Пока его контролирует Украина, контроль ВС РФ территории самого Купянска всегда будет оспариваться.

Украинская сторона воспользовалась заявлениями российских военачальников. Были сняты силы ВСУ из Волчанска, который после этого был занят Россией. Эти силы перебросили под Купянск и отбили там пару сёл.

И вот здесь начинается самое интересное — в медийной сфере была запущена «консерва». Я утверждаю, что визит Зеленского к стеле на въезде в Купянск — это либо заготовка с прошлого визита, возможно, обработанная в цифровой лаборатории, либо съёмка на хромакее. Почему? Сразу после визита российский дрон с камерой подлетел к этой стелле, а чуть позже снять видео к ней приехали украинские волонтёры. И дрон, и волонтёры продемонстрировали отличную от клипа Зеленского картинку — защитная сетка поодаль от стелы не новая, как на видео украинского президента, а вся порвана, на самой стеле не хватает букв, нет флагов на флагштоках.

Но самое главное — территория контролируется российскими дронами, которые практически сразу среагировали на украинских волонтеров. Физически россияне к стеле подойти не могут — позиции ВСУ находятся в двух километрах, это «серая зона». Но и Зеленский не мог туда приехать — никакая служба безопасности не позволила бы президенту такой риск.

Так что украинская сторона, благодаря западным партнерам, превосходит российскую в медийном плане и умеет достигать победы в информационном поле. Впрочем, отрицать и то, что сейчас там идут серьёзные бои, нет смысла. Группировка второго корпуса нацгвардии «Хартия» украинского генерала Драпатого продолжает бить в северный фланг ВС РФ, пытаясь реализовать теперь уже свой «кредит», который был показан на карте украинского проекта Deep State (там Купянск демонстрируется как практически полностью отвоеванный).

Что происходит в Покровске, Северске и на Запорожском направлении

Официальная Украина утверждает, что Покровск находится под контролем ВСУ. Однако телеведущий Владимир Соловьёв появился в самом центре Красноармейска (украинское название Покровск) и поднял там российский флаг. На видео он вёл себя спокойно, улыбался, вокруг неспешно ходили военные, никакой паники. Покровск находится полностью под контролем Вооружённых сил России, от него идет дальнейшее продвижение в сторону Гришино. Куда делись украинские военные? Я писал в прошлых колонках, что остатки гарнизона отошли в соседний Мирноград.

Сам же Мирноград полностью окружён, там идут жёсткие бои. С украинской стороны в город с помощью беспилотников забрасывается вода, патроны и другое вооружение. Группировка ВСУ, впрочем, не готова выходить с поднятыми руками. Но территория под её контролем в Мирнограде тает.

Россия полностью заняла и город Северск. С 2022 года периодически происходили кровопролитные попытки взять его. Сейчас это получилось лихо, с наката.

На Запорожском направлении следующим населённым пунктом, который перейдёт под контроль России, скорее всего, станет Степногорск. Собственно, уже от него началось продвижение по другим направлениям, и вскоре, видимо, о его освобождении объявят официально. Усилились бои за Приморское к северу.

Самое интересное — город Гуляйполе в Запорожской области. Российские военные смогли зайти в тыл украинскому гарнизону. Сейчас здесь идут жёсткие бои, активно работает артиллерия и авиация. Можно дать оптимистичный прогноз для Вооружённых сил России — в течение двух недель Гуляйполе может быть занято. Это важно не только с тактической точки зрения. Под Гуляйполем находится Куксунгурское месторождение — крупнейшее в Приазовском железорудном районе. Предполагаемые запасы составляют около 2,5 млрд тонн руды.

Почему мирные переговоры находятся под угрозой срыва, несмотря на оптимистичные заявления

От всех этих мирных планов, которые сыплются буквально как из рога изобилия, я бы предложил несколько отвлечься. Пусть, конечно, обсуждают, это позитивный момент. Но я бы сконцентрировал внимание на действительно важном.

Если Украине с её партнёрами удастся продавить Бельгию и получить так называемый «репарационный кредит» — то есть попросту своровать деньги России с депозитных счетов в Бельгии и передать их Украине, — то переговоры, скорее всего, будут сорваны.

Кража этих средств в пользу Киева — самообман и для ЕС, и для Зеленского. Нужно задать вопрос: а что дальше? Путин не будет делать резких движений, но определенные меры предпринимать начнет. Европа потеряет возможность участвовать в каких-то гарантиях для Украины, поскольку сама буквально подпишет отказ. При этом российская сторона не будет покидать переговорный трек. Скорее, такую возможность использует Зеленский, потому что почувствует силу. Эти деньги — не для мира, а для войны.

Приведет ли кража российских активов в Европе к победе Украины? Однозначно нет. Эти деньги смогут в лучшем случае сохранить финансирование украинского государства на уровне этого года, но стоит помнить, что денежная масса не стреляет и не воюет сама по себе, а Украина находится по уши в долгах. Часть этих средств пойдёт на выплаты тем же европейским заёмщикам за оружие, которое уже поставлено, на военное производство, на выплаты гражданским. Немалая часть, несомненно, будет украдена.

Судя по всему, украинцы рассчитывают, что в ближайшие годы будут за счет украденных российских денег «поддерживать штаны», а потом Трамп уйдёт, и новый президент вновь откроет кран безвозмездной помощи США. Но я думаю, что при аппетитах, которые у них есть, и огромных долгах на три года этих средств не хватит.

Здесь есть ещё один важный момент — возможный конфликт с Европой.

Сейчас Путин честно говорит, что нам от европейцев ничего не нужно, мы не собираемся нападать на ЕС. Нет никаких крупных учений рядом с каким-то сопредельным государством Евросоюза, где можно гипотетически предположить вторжение, не делаются резкие заявления.

Но воровство денег, как говорил Дмитрий Медведев, приведет к переоценке взаимоотношений с Европой. Самый мягкий вариант в этом случае — изъятие европейских активов и долгосрочный отказ от сотрудничества. Но есть и другой вариант развития событий — подготовка к реальным боевым действиям. Подумайте, вас обокрали, и преступник стоит перед вами. Какие действия вы предпримете дальше, если чувствуете, что сильнее его? Конечно, потребуете деньги назад. А как заставить отдать деньги, если их не отдают? Правильно, только силой. Для этого, конечно, потребуется новая мобилизация. Впрочем, о ней чуть позже.

Стали ли мы ближе к миру

Мы однозначно стали ближе к миру в том смысле, что идут переговоры. Эти разговоры полезны, потому что украинская сторона начинает слышать не только своих друзей в Евросоюзе, которые попивают коктейли с видом на Эйфелеву башню. Они слушают других людей, возвращающих их на землю.

В ходе последнего интервью с Зеленским немецкий журналист отметил: «Вы говорите про поддержку населения, а военнослужащие бегут из армии». И назвал количество дел по дезертирству по данным Генпрокуратуры Украины — 350 тысяч человек (причём из них ​​за 10 месяцев 2025 года — более 161 тысячи). Получается, что около 30 тысяч в месяц мобилизуют, а 20 тысяч из них самовольно покидают части. С ноября, кстати, эту информацию засекретили, ведь она определенно не помогает жить в «пузыре», в котором нужно еще немного подождать и дождаться победы.

Интересно, кстати, что Генштаб ВСУ изменил правила возвращения в армию ушедших в самоволку и дезертиров. Теперь их посылают только в штурмовые войска. Хочешь исправиться и не нарушать закон? Добро пожаловать в мясорубку.

Что значат письма от Минобороны на Госуслугах

Россияне тем временем продолжают нервно держать руку на пульсе, следя за письмами, которые приходят им на Госуслуги, и замирать, читая новости о военных сборах. В целом, это обоснованное беспокойство. Все понимают, что уже четвёртый год проходит, на горизонте маячит пятый, а реальных мирных договорённостей всё нет и вряд ли в ближайшее время они будут. Но давайте разберемся, что происходит в реальности.

Действительно, на Госуслуги многим мужчинам и женщинам пришли уведомления от Минобороны о том, что в их учётной карточке были внесены правки. Какие — не говорилось. Два моих товарища, которые получили такие письма, для перестраховки отправились в военкомат. Не потому, что они так рвались в армию, а потому, что если их действительно призывают, то нужно успеть закрыть все домашние дела. Обоим сказали, что их никто не вызывал.

Эти уведомления на Госуслугах свидетельствуют, что продолжается формирование электронного учета находящихся в запасе.

Так что теперь просто до определённых людей дошла очередь — либо их бумажные документы перевели в электронный вид, либо завели их учётную запись. Работа по созданию электронного реестра идёт уже не первый год, она медленная, связанная с техническими проблемами, в том числе из-за пристального внимания иностранных спецслужб и хакеров, которые активно пытаются ставить палки в колеса.

Если же говорить о сборах, то ничего страшного в них нет, они будут проходить в обычном режиме (на всякий случай напомню, что на них могут быть призваны ограниченно годные к службе). Президент каждый год подписывает указ о сборах, и каждый год в СМИ поднимается паника. Она ничем не обоснована.

Нужна ли новая мобилизация в 2026-м

В то же время, это не значит, что мобилизации не будет — ее просто не стоит связывать с вышеозначенными вещами. Ведь логично, что чем дольше длится конфликт, тем больше возникает вопросов о ней.

Я остаюсь при своём мнении, что она нужна, но меня, конечно, опровергнут более опытные специалисты. Они скажут, что в том варианте, в каком она проводилась до этого, её проводить не стоит. Потому что для массовой мобилизации нужна иная техническая подготовка — должно быть то, на чём воевать, чем воевать.

Сейчас армия скорее нуждается в определённых специалистах, прежде всего, тех, кто управляет дронами. У нас однозначно идёт состязание с ВСУ по наращиванию активности беспилотников, и именно от этого зависит темп продвижения войск. Я не буду все победы отдавать именно дроноводам, но их роль на передовой — одна из самых важных.

Впрочем, мобилизация идет и так — сейчас людей мобилизуют на контракт с хорошими условиями. Идёт и набор в подразделения, которые занимаются охраной предприятий, — это ещё одна форма мобилизации.

Увидим ли мы новые формы? Что ж, будем следить за Дмитрием Медведевым, за тем, какие цифры набора на контракт он объявляет.

Как только желающих станет значительно меньше, чем в последний раз, государству придётся придумывать другой вариант мобилизации.

И когда это случится, цифру призываемых определит Генштаб. Если в прошлый раз это были 300 тысяч, то сейчас она может быть гораздо меньше — для сохранения темпа продвижения достаточно и 100 тысяч. Она, к тому же, будет менее болезненно воспринята обществом, что важно для власти. Впрочем, добровольцы всегда более мотивированы, чем мобилизованные, лучше сражаются, и поэтому, думаю, к такому варианту придут только в самый последний момент.

Однако все может измениться, если Евросоюз все же примет решения о краже российских активов (именно краже — потому что у них нет даже решения суда, деньги просто экспроприируют по беспределу). В случае, если мобилизация будет объявлена вскоре после этого, стоит действительно беспокоиться — начинается большая заварушка.

