Вопрос о положении русского языка в Казахстане стал одним из самых политизированных и болезненных на постсоветском пространстве. Вокруг него сложилось множество мифов, а реальная ситуация часто искажается в угоду политическим интересам. Журналист Александр Константинов из Астаны рассказывает RTVI, почему действительность гораздо сложнее и интереснее, чем представляют радикалы с обеих сторон.

Юридические основы: что говорит закон

Начать стоит с правовых основ. В 1997 году Конституционный совет Казахстана принял ключевое решение, которое действует до сих пор. Тогда депутаты попытались внести поправки в закон о языках, согласно которому единственным языком госделопроизводства становился бы казахский. Президент Назарбаев обратился в Конституционный совет с требованием проверить соответствие этой инициативы Конституции.

Решение было однозначным: Конституционный Совет тогда прямо указал, что положения пункта Конституции Казахстана понимается однозначно — в государственных организациях и органах местного самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств.

Эта позиция остается неизменной и при Назарбаеве, и при нынешнем главе государства Касым-Жомарте Токаеве. Власти прекрасно понимают, что языковой вопрос способен расколоть общество, и демонстрируют в нем осознанную умеренность.

Показательный пример — недавнее послание президента народу Казахстана. Токаев часть выступления прочитал на казахском, часть — на русском, примерно в соотношении 70% на 30% в пользу государственного языка. Официальные документы пресс-служб дублируются на обоих языках, заседания правительства переводятся.

Демографические изменения: что происходит на самом деле

Ключ к пониманию языковой ситуации — демографические процессы. За годы независимости доля русскоязычного населения серьезно сократилась — с 27% до 19%. Одновременно выросла доля казахского населения. Произошло это по естественным причинам. В Германию уехало около 900 тысяч казахстанских немцев, которые были преимущественно русскоговорящими. Значительное количество людей переехало в Израиль, Россию и другие страны.

Важно понимать географические особенности. Еще в советские годы в Казахстане существовали условно казахскоязычные (южные) и русскоязычные (северные, граничащие с Россией) регионы. Сейчас северные регионы — Павлодарская, Костанайская области — демонстрируют отрицательное сальдо миграции. Население прибывает неравномерно: растет на юге, сокращается на севере.

Молодежь из сельской местности переезжает в областные центры, Астану, Алматы. В результате малокомплектные школы в депрессивных регионах закрываются.

По официальной статистике, за пять лет закрылись 190 школ с преподаванием на русском языке.

Но причина тут вовсе не в языковой политике — школы закрываются из-за оттока населения. 70% школ с русским языком обучения расположены в сельской местности и относятся к категории малокомплектных.

Троязычие вместо противостояния

Официальная концепция казахстанского руководства кардинально отличается от того, что транслируют радикалы. Еще при Назарбаеве была принята концепция троеязычия: казахский как государственный язык и язык национальной культуры, русский как язык межнационального общения, английский как язык интеграции в международную систему.

Эта линия продолжается и сейчас. Токаев предложил создать Международную организацию по русскому языку. Для казахского руководства языковая проблема — не вопрос выбора между русским и казахским, а задача параллельного развития обоих языков.

В школах ситуация отражает эту философию. Существуют три типа учебных заведений: школы с обучением только на русском, только на казахском и школы смешанного типа, где часть классов учится на русском, часть — на казахском. В городах доминируют именно школы смешанного типа, где родители сами выбирают язык обучения для детей.

Любопытный факт: в последние пять лет доля казахов-родителей, выбирающих для детей русский язык обучения, даже немного выросла — на один процент. Это говорит о том, что искусственного официального давления в пользу казахского языка не существует.

Чрезвычайно важно, что принципиальная позиция официальной Астаны в языковом вопросе — не рассматривать его в парадигме противопоставления одного языка другому. Логика языковой политики строиться на параллельном существовании русского и казахского языков. Однако надо четко понимать, что поскольку Казахстан является независимым государством, в котором государственным языком является казахский, то основные усилия государственных органов направлены именно на его развитие и продвижение. Что вполне понятно и естественно, как и то, что, например, в России власть занимается развитием и продвижением русского языка.

Медийное пространство и языковые патрули

В медийной сфере действительно увеличивается обязательная доля казахского языка на телевидении — по 5% в год согласно недавно принятому закону. Но важно понимать контекст: казахстанское медиапространство остается частью большого русскоязычного. Помимо местных каналов присутствует множество российских, а также других русскоязычных медиа.

Что касается пресловутых языковых патрулей, которые в основном существуют как раз в этом самом медиапространстве, то это действительно маргинальное явление. Большинство казахстанцев относится к подобному резко отрицательно, считая организаторов таких проверок маргиналами.

Показательно, что главный организатор патрулей получил широкую известность именно благодаря российским медиа.

До этого у него было около тысячи подписчиков в YouTube, а после медийного скандала к этой цифре прибавился нолик.

Если говорить откровенно, то глупо отрицать, что в Казахстане, как впрочем и в России, существуют определенные группы в среде национальной интеллигенции, политиков и лидеров общественного мнения, которые рассматривают языковой вопрос в логике «или — или». Они чрезвычайно активны в соцсетях и, как правило, пытаются выступать от имени всего общества. Такие группы были и 20 лет назад, есть они и сейчас, однако не могу сказать, что их влияние как-то резко выросло за этот период.

При этом существует и определенная группа русскоязычного населения, в основном это люди старшего возраста, которые достаточно резко, в штыки, воспринимают любые инициативы власти по расширению сфер применения казахского языка.

Все это дает возможность, играя на языковой проблеме, быстро набирать определенную популярность, количество подписчиков в соцсетях и так далее. Не случайно, как правило, языковые инициативы по типу «запретить» и «ограничить» оживляются с началом каких-либо электоральных циклов.

Проблема в том, что радикалы с обеих сторон работают на одну задачу — перевести языковой вопрос в плоскость лобового противостояния. Российские политики, преувеличивающие масштаб проблем, и казахские радикалы, требующие запретить русский язык, — люди из одной команды.

Кстати, из личного опыта общения с поколением в возрасте от 20 до 40 лет, не казахами по национальности, хочу сказать, что для них так остро этот вопрос не стоит. Многие из них уже вполне себе билингвы, и не видят в этом вообще никакой проблемы.

Что делать России

Если Россия заинтересована в сохранении позиций русского языка в Казахстане, стоит кардинально пересмотреть подходы. Вместо кликушеских воплей о «геноциде» нужны конструктивные программы развития.

Простой пример: в Казахстане есть прекрасные писатели-казахи, пишущие на русском языке, и молодое поколение казахскоязычных авторов. Почему бы не профинансировать переводы казахских писателей на русский и русских — на казахский? Почему бы не организовать стажировки для учителей русского языка, привозить российских писателей казахского происхождения?

США и европейские страны уже поняли важность языкового вопроса. Американские послы демонстративно изучают казахский язык, выступления западных дипломатов обязательно содержат фрагменты на государственном языке. Посольство США активно продвигает программы развития казахской литературы, финансирует переводы с английского на казахский.

Но российских инициатив по переводу русской литературы на казахский или казахской на русский практически нет. А это ведь борьба за влияние, формирование отношения к языку и культуре.

Сейчас в Казахстане объективно сокращается количество учителей русского языка, госзаказ на подготовку преподавателей казахского больше, грантов для изучения педагогики русского языка меньше. С точки зрения казахских властей это нормально — они развивают государственный язык. Но если у России есть интерес к сохранению позиций русского языка, пора переходить от жалоб к действиям.

Языковой вопрос в Казахстане — это не про притеснения русского языка. Это про демографические изменения, урбанизацию и естественное развитие молодого государства. Работать нужно не в логике противостояния, а в парадигме сотрудничества и взаимного обогащения культур. Да и вообще, если рассматривать проблему в призме естественной языковой конкуренции, то бо́льшую угрозу положению русского языка в Казахстане представляет не казахский, а английский язык. Не стоит забывать и о том, что и Китай постепенно раскручивает свою языковую программу.

