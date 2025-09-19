В России катастрофически не хватает врачей — дефицит медицинских кадров составляет около 25% и продолжает расти. О том, как решить кадровый кризис в здравоохранении, повысить престиж врачебной профессии и обеспечить россиянам доступную медицинскую помощь, рассказывает RTVI лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Каждому жителю России должна быть доступна качественная и бесплатная медицинская помощь. Это право закреплено в Конституции, но может ли каждый им воспользоваться? Подавляющее большинство жителей нашей страны знают ответ на этот вопрос. И он отрицательный.

Без качественной и доступной медицинской помощи, а это значит доступной во всех регионах, говорить о здоровье нации не приходится. Это в свою очередь прямо влияет на ситуацию в сфере демографии, которая не просто тяжелая, а угрожающая для России в исторической перспективе.

Почему в российском здравоохранении кадровый кризис

Чтобы понять, что происходит в государственной системе здравоохранения, нужно обратиться к главному — к кадрам. На сегодня это самая главная проблема. Можно понастроить больниц, оснастить их современным оборудованием, но если там некому работать — все это бесполезно.

По официальным данным на начало 2025 года, в России не хватало около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи медработников среднего звена. По оценкам экспертов, дефицит в среднем по стране составляет 25,7%, и есть риск, что он будет увеличиваться из-за старения кадров. Молодежь все чаще уходит в частные клиники или вообще перестает работать по специальности.

Как предлагает решать эту проблему Минздрав? Увеличить число студентов-целевиков, а для остальных студентов в государственных медицинских вузах ввести обязательную отработку по распределению после учебы. По аналогии с той, которая была в советское время. Это, безусловно, пожарная по своей сути мера, которая призвана закрыть огромную кадровую дыру в нашем здравоохранении. Как говорится, лучше пусть работают неопытные врачи, чем никакие. Но это как обезболивающее, которое не может само по себе вылечить.

Введение обязательной отработки в государственных медучреждениях для выпускников вузов не решит проблему нехватки медицинских работников.

Что делать? Повышать зарплаты и льготы врачам, престиж профессии которых падает — как раз из-за низких зарплат, переработок и тяжелых условий труда.

Как повысить престиж врачебной профессии и привлечь кадры

Недавний опрос издания «Справочник врача» показал, что больше половины опрошенных врачей разочаровались в профессии за последние пять лет. При этом 40% против того, чтобы дети шли по их стопам. Несложно представить, что станут думать медработники, если ввести «обязаловку», не подкрепленную ни деньгами, ни льготами.

«Справедливая Россия — За правду» занимает четкую позицию по этому вопросу: сначала нужно повысить зарплаты врачам до обещанного майскими указами уровня, то есть до 200% от средней зарплаты по региону, а потом вводить отработки. При этом, убежден, за такую обязательную работу выпускникам вузов нужно выплачивать подъемные, ведь переезд в другой регион обязательно несет значительные расходы. Иначе молодежь просто не пойдет учиться на врача или будет выбирать только коммерческие вузы.

В свою очередь наставники молодых специалистов должны получать адекватные надбавки. Опросы показывают, что в среднем опытные врачи готовы к такой работе за доплату от 20 до 60%. Вот на эти цифры и надо равняться!

Когда мы говорим о повышении зарплат медработникам, то, конечно, нужно говорить о зарплатах на одну ставку — без всяких сверхурочных и совмещений! При этом оклад должен быть не менее 70% от общего размера зарплаты, чтобы гарантировать более стабильную оплату труда. Президент уже поручил довести долю оклада до 50%, но нельзя на этом останавливаться! И надо жестко пресекать любые манипуляции, когда оклады повышают за счет снижения остальных выплат.

Отдельно в связи с этим хочу остановиться на недавнем решении Минздрава. С 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов в медицинских учреждениях получат право исполнять обязанности лечащих врачей — педиатров, терапевтов, акушеров-гинекологов. Специалистам среднего звена обещают какие-то надбавки. Но, зная «щедрость» нашего Минздрава и чиновников на местах, я подозреваю, что эти надбавки будут чисто символическими относительно той нагрузки, с которой придется столкнуться фельдшерам и акушерам.

По справедливости, нужно платить людям за фактически проделанную работу. Работаешь врачом — получай как врач.

Ожидается, что эти и многие другие проблемы будут решены после запуска новой единой системы оплаты труда бюджетников с 2027 года. Но пока ее нет, я предлагаю ввести мораторий на сокращение медработников и их зарплат.

Кроме того, я убежден, что необходимо приравнять врачей по уровню льгот к госслужащим, Ведь они выполняют важную государственную задачу. Нужно увеличить отпуск, снизить пенсионный возраст и предоставить право на получение жилья. Кстати, до недавнего времени эта норма советских времен действовала хотя бы на бумаге для сельских врачей, но потом ее убрали. Надо вернуть! А для остальных предусмотреть механизм льготной аренды или ипотеки.

Сегодня есть программа для IT-специалистов под 6%. Но у нас кадровые потребности в образовании и медицине не меньше, а даже больше. Льготная ипотека для педагогов и медработников, хотя бы под те же 5—6%, могла бы привлечь людей в эти важнейшие социальные сферы

Если мы говорим о сельской местности, то, конечно, необходимо проиндексировать программы «Земский врач» и «Земский фельдшер», выплаты по которым не менялись с 2012 года. Более того, программы нужно расширить на города с населением до 100 тысяч жителей, где сложился большой дефицит медицинских кадров. Уже дошло до того, что для городских больниц и поликлиник эта проблема оказалась актуальнее, чем для сельских!

Нужны и структурные изменения. Пора покончить со страховой медициной: она нацелена на то, чтобы лечить пациента, а не вылечивать его — оплата у врачей идет подушевая, то есть сколько пациентов принял, столько ему и заплатят. Убежден, финансировать медицину необходимо напрямую из бюджета, а страховщики-пиявки, наоборот, не нужны.

Зачем нужны системные изменения в финансировании медицины

Наконец, нужно полностью прекращать оптимизацию здравоохранения. Это привело и приводит к снижению доступности плановой и экстренной медицинской помощи, что особенно проявилось в период пандемии коронавируса. На прием к врачу не попасть — люди ждут месяцами! Их просто толкают в лапы платной медицины, с которой часто аффилированы чиновники. Данные демографии наглядно показывают, чем заканчивается такая политика.

Разумеется, поддерживать надо не только врачей, но и пациентов, особенно из социально незащищенных слоев — инвалидов, пенсионеров, многодетных.

С учетом нехватки врачей в государственных медучреждениях, мы предлагаем компенсировать гражданам платные медуслуги, когда бесплатные недоступны. Возмещение расходов должно быть в пределах установленных территориальной программой лимитов оплаты соответствующих видов медицинской помощи. Предложение, по сути, не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, так как людям будут выплачивать те средства, которые государство изначально закладывало на оказание им медицинской помощи. Такую инициативу мы недавно направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Другая наша инициатива касается компенсации гражданам за покупку лекарств. Соответствующий законопроект мы вносили в Думу несколько раз. Он предусматривает, что если траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств превышают 10% доходов человека, то государство выплачивает ему компенсацию.

Кроме того, нужно в принципе ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках пятью процентами.

Самые необходимые лекарства должны продаваться без наценки, а список жизненно важных препаратов, которые выдаются больным бесплатно, нужно расширять и своевременно обновлять, не допуская перебоев в закупках.

Подчеркну, нам нужна мощная государственная система здравоохранения, которая бы гарантировала равный доступ всех граждан РФ к бесплатной медицинской помощи. Создание такой системы — необходимое условие для реализации политики народосбережения, о которой говорит президент. Но это невозможно без адекватного финансирования.

Поэтому расходы на медицину нужно увеличить вдвое, как минимум до 7% ВВП. Тогда будут деньги на поликлиники, больницы, научные исследования, на лекарства пациентам и достойные зарплаты медработникам.

