Быстро завершить СВО может только новая мобилизация. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, как коррупция в украинских верхах способствует успеху российских войск и почему этого все равно недостаточно для достижения целей и задач на Украине.

Благоприятная погода для штурмов

Туман, установившийся на украинском фронте, создаёт идеальные условия для наступления. Он затрудняет работу беспилотников, но при этом способствует действиям штурмовой пехоты. Обе стороны конфликта воспользовались этим обстоятельством, однако россияне продемонстрировали большую оперативность и координацию.

Ключевым эпизодом стал локальный прорыв ВС РФ на Добропольском выступе фронта в районе Покровска. Главная проблема ВСУ здесь заключалась в медленной реакции украинского командования. Это указывает на серьёзный дефицит боевых резервов. Когда туда были направлены подкрепления, начались интенсивные боевые действия в населённых пунктах Шахово, Кучеров Яр и Золотой Колодезь.

Одновременно с этими боями российским войскам удалось развить наступление в направлении Мирнограда и создать угрозу его окружения. Без локального успеха у Доброполья такой манёвр был бы невозможен. Российское командование умело использовало внимание украинских войск, сосредоточенных на срезании выступа, для развития наступления в другом направлении. В результате оборона Покровска оказалась разделена на не связанные между собой боевые группы, что критически ослабило украинские позиции.

Южная часть Мирнограда, города-сателлита Покровска, состоящая из многоэтажной застройки, представляет собой последний серьёзный укреплённый рубеж. Боевые действия сосредоточены именно на этих объектах. Ситуация с логистикой в городе по данным украинских источников критическая. Личный состав, обороняющий его, практически лишён возможности отступления. Эвакуация раненых стала невозможна — они остаются в окружении и умирают от ран. Это не предположение, а задокументированный факт. При этом официального приказа на отход до настоящего момента не поступало, что указывает на намерение ВСУ продолжать удерживать позиции. По разным оценкам в Мирнограде ведут бои до трех тысяч украинских военных.

На купянском направлении, откуда пару недель назад поступала информация о техническом окружении Купянска, царит информационный вакуум. Когда там действовали украинские спецслужбы, информация поступала хотя бы обрывочно. Теперь объективных данных практически нет. Тревожные заявления украинских СМИ позволяют предположить серьёзные проблемы на этом участке фронта.

Даже по оценкам западных аналитиков, к концу года украинская армия может потерять контроль над Волчанском, Купянском, Мирноградом и Покровском.

Реалистичность такого сценария подтверждается текущей динамикой боевых действий.

Как коррупция подкосила власть Зеленского

В середине ноября была раскрыта масштабная коррупционная схема, расследовавшаяся на протяжении пятнадцати месяцев. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовали результаты своей работы. Из-за этого Верховная рада сняла со своих постов министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук.

Центральной фигурой схемы является Тимур Миндич — бизнесмен, совладелец культурного предприятия и официальный советник президента. По версии следователей, именно он руководил преступной организацией, взявшей под контроль контракты в атомной энергетике. Участники схемы систематически извлекали от 10% до 15% от стоимости государственных контрактов в виде откатов.

Cфера энергетики — критически важный сектор для национальной безопасности. Речь идёт о средствах, украденных во время боевых действий. Контракты касались строительства защитных сооружений для инфраструктуры, подвергавшейся российским ударам. Объём похищенных средств, согласно расследованию, превышает $100 млн. Кроме того, в прослушках, где участники провластной ОПГ обсуждают очередные хищения, фигурирует бывший министр обороны Украины Умеров и речь идет о воровстве на бронежилетах!

Летом текущего года президентская администрация предпринимала попытки ограничить независимость антикоррупционных органов через принятие соответствующего законопроекта. После массовых протестов документ был спешно отменён. Антикоррупционные органы не только не прекратили работу, а напротив, интенсифицировали расследования. Давление осуществляется целенаправленно, однако без чрезмерной жёсткости, которая могла бы спровоцировать полный крах режима.

Американский президент, наблюдая за происходящим, демонстрирует очевидное неодобрение происходящим. Складывается впечатление, что Трамп уже в деталях знаком с масштабами коррупции украинской элиты. Для политика с такой идеологией — убеждённого патриота — сообщения о том, что страна, ведущая войну, одновременно разворовывает государственное имущество в таких по-настоящему промышленных объемах, вероятно, вызывают у него резко отрицательную реакцию.

В ответ на развивающийся скандал Зеленский предпринимает сейчас серию дипломатических поездок. Судя по всему, на фоне развёртывающегося расследования, затрагивающего его ближайшее окружение, президент ищет способ его прекратить. Лихорадочность его действий отражает глубину кризиса. Каждая поездка, каждое выступление несут отпечаток нервного напряжения. И стоит отметить, что потеря Украиной территорий беспокоит западных партнёров значительно меньше, чем коррупционный скандал. Потерю городов легко объяснить плановым отступлением, «чтобы потом вернуться», но коррупция подрывает саму основу режима — его легитимность.

Верхушка украинской политической системы раскололась.

Военное руководство в лице главы ГРУ Кирилла Буданова конфликтует с главой администрации и президентом. Киевская элита, представленная мэром столицы Кличко, также находится в открытом противостоянии с Зеленским. Обе группировки выражают критику в отношении мобилизационной политики президента.

Все участники процесса понимают, что действия антикоррупционных органов контролируется американскими спецслужбами. Те, кто будет уличён в коррупции, встанут перед выбором: либо сотрудничество с американской стороной, либо потеря виз и судебное преследование. И Зеленский лишён возможности защитить своё окружение от этого давления.

Почему украинская мобилизация превратилась в катастрофу

На Украине система мобилизации находится в состоянии кризиса. По данным официального омбудсмена по вопросам защиты воинских прав, каждый второй мобилизованный боец дезертирует. Побеги происходят на этапе передачи из военкоматов (ТЦК) в боевые части. Официальная статистика указывает на 20-процентный недокомплект боевых подразделений. Это консервативная оценка, реальная цифра, конечно, значительно выше.

Летом Зеленский обнародовал данные о потерях вооруженных сил за одни сутки: погибло 18 человек, ранено 243, пропали без вести 79 человек. Экстраполяция этих данных на месячный период показывает убыль 10 тысяч человек личного состава по тем или иным причинам.

Мобилизационный потенциал Украины в лучшие месяцы позволяет призывать 27—30 тысяч человек. Половина из них, как мы уже знаем, дезертирует на ранних этапах. В итоге система пополняет вооруженные силы всего 13—15 тысячами бойцов ежемесячно при потерях в 10 тысяч. Арифметика демонстрирует невозможность восстановления численности войск. Система находится в режиме неустойчивого равновесия, грозящего коллапсом.

Мобилизационная политика становится всё более социально несправедливой. Под призыв попадают в основном одинокие люди без семейных обязательств, которых некому содержать пока бы они безвылазно сидели дома, и потому они вынуждены ходить на работу. А по пути их легко поймать. Кстати, наличие у них иждивенцев не гарантирует защиту от мобилизации.

Сотрудники мобилизационных центров выработали систему целевого вылова. Облавы проводятся возле магазинов с алкогольной продукцией, где концентрация потенциальных рекрутов выше всего из-за массового роста алкоголизма на фоне боевых действий и дефицита надежды. Аресты также производятся у психоневрологических диспансеров, куда люди приходят за медицинскими справками на лекарства. После задержания они направляются на военно-врачебные комиссии, где зачастую признаются годными.

Западные партнёры Украины требуют решительных мер. Они настаивают на отмене возрастного ценза для мобилизации и кратном увеличении контингента новобранцев. Озвучиваемая цифра — 500 тысяч человек. Такой масштаб мобилизации требует для новобранцев трёх месяцев подготовки и обучения. При условии успешной реализации подобной программы фронт был бы стабилизирован, хотя контрнаступление так и осталось бы недостижимым.

Президент Украины отказывается идти на такие меры, жалуясь западным партнёрам на недостаток вооружений. Это объяснение не соответствует действительности. Вооружения имеются в достаточном количестве. В дефиците как раз находятся операторы беспилотников, водители боевых машин, танкисты. Наиболее острая нехватка касается двух категорий: групп закрепления позиций и штурмовых подразделений. Именно их отсутствие парализует наступательный потенциал.

Падение боевого духа напрямую связано с коррупционным кризисом.

Один украинский боец выразил это в лаконичной фразе без эмоциональной окраски: «Мотивации нет. Мы что, идём к победе или прикрываем зад коррупционеров?» Такая оценка подрывает волю к борьбе сильнее любой пропаганды. Вообще же военнослужащие реагируют на скандалы в Киеве только матерной руганью.

Пути к победе для России: вторая волна мобилизации

В России вопрос о необходимости новой волны мобилизации обсуждается с осторожностью. Люди, имеющие собственную позицию, предпочитают ее не высказывать. Исключение составляют двое: один из них находится в заключении, другой продолжает воевать на фронте. Оба военных деятеля — Стрелков и Алаудинов — единодушны в убеждении, что мобилизация необходима для достижения целей специальной военной операции.

Ответственность за добровольческую мобилизацию возложена на Дмитрия Медведева. От его оценки ситуации и координирующей роли его аппарата в регионах зависит, будет ли объявлена следующая волна. Летом текущего года его оценка звучала так: темп притока добровольцев “хороший”. К осени риторика сменилась на менее оптимистичную — темп признан удовлетворительным. Это снижение оценки, хотя и не катастрофическое, наиболее вероятно указывает на замедление темпов добровольной мобилизации.

Первый вероятный сценарий развития событий предполагает объявление частичной мобилизации второй волны. Это произойдёт в момент, когда региональные администрации заявят об исчерпании бюджетных средств на выплаты добровольцам. Уже есть единичные сообщения о сокращении размера вознаграждений в отдельных регионах. Если таких прецедентов станет больше, политическое руководство будет просто вынуждено пойти на этот шаг.

Вторая волна мобилизации будет организована гораздо эффективнее, чем первая, поскольку вся необходимая инфраструктура уже создана.

Повестки переведены в электронный формат, данные граждан внесены в единую систему и верифицированы. Материально-техническая готовность зависит от позиции министра обороны Белоусова. При правильной постановке задачи система способна мобилизовать около 300 тысяч человек, что позволит серьёзно ускорить темпы наступления. Украина не сможет противопоставить этому ничего равного по силе.

В то же время политический риск мобилизации существенен. Президент многократно заявлял о готовности к переговорам, и объявление крупномасштабной мобилизационной кампании будет расценено как прямое противоречие этим позициям. Европейский союз уже постоянно обвиняет Россию в подготовке к наступлению, а новая волна мобилизации усилит эти обвинения. Трамп однозначно интерпретирует такой шаг как свидетельство отсутствия желания вести переговоры, что осложнит любые дальнейшие дипломатические инициативы.

В России ситуация с потребностями в войсках зеркальная по отношению к Украине. Мобилизуют в первую очередь тех, кто может быть полезен в работе с БПЛА, у кого был военный опыт, например служба в ВДВ, морской пехоте и офицеров запаса. Тех кто может быть полезен в штурмовых действиях. И, конечно, после ревизии в военкоматах, призывать негодных к военной службе не будут.

Экономический риск не менее серьёзен. Изъятие подобного массива трудоспособного населения из хозяйственного оборота в условиях действующих западных санкций может привести к критической деформации экономической структуры. Восстановление понесённых потерь займёт долгие годы.

Объявление новой волны мобилизации возможно только при наличии твёрдого убеждения в победе в конкретный срок. Необходимы точные военно-техническые рассчёты: какой контингент обеспечит достижение стратегических целей и в какой временной период. Это не может быть очередная мобилизационная волна в многолетнем цикле, она будет последней. Так что к такому решению политическое и военное руководство придёт только при наличии чёткого плана, гарантирующего результат в определённые сроки. Экономическая и политическая системы находятся в состоянии хрупкого равновесия; их стабильность может нарушиться неожиданно. А это значит, что победа должна быть достигнута до наступления такого момента.

В то же время мобилизационный потенциал уже реализуется через альтернативные механизмы. Система территориальной защиты пограничных регионов развивается успешно. Созданные батальоны территориальной обороны уже продемонстрировали боевую эффективность. Это позволило распределить нагрузку на мобилизационную систему без официального объявления новой волны.

Текущая стратегия может быть описана как постепенное изматывание противника с сохранением политических каналов для переговорного процесса. Наступление ведётся в устойчивом темпе, однако без полного напряжения всех ресурсов. Эта двойственность — в действиях и риторике — определяет характер боевых операций и интенсивность боевых действий на всех участках фронта.

