Убивать по 50 тысяч русских в месяц требует новый украинский министр обороны, в то время как кажущееся затишье скрывает подготовку к новой фазе боевых действий. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев разбирает, что происходит на фронте, как понимать ультиматум Трампа Украине и в чем заключаются слабости российской позиции.

Почему фронт кажется замершим

Если смотреть на карту боевых действий глазами стороннего наблюдателя, кажется, что фронт замер. Тех темпов продвижения, которые мы видели в декабре, сейчас нет. Но это обманчивое впечатление.

О настоящих результатах января можно будет судить только в феврале. В декабре мы увидели взятие огромного количества населенных пунктов, в том числе городов. Это был результат подготовительной работы осенью прошлого года. Сейчас идет точно такой же подготовительный этап для других операций — выравнивание фронта, смыкание «мешков», продвижение на участках, где нет населенных пунктов.

Прибавка километража освобожденной территории без занятия населенных пунктов идет непрерывно. Просто о ней не заявляют — заняли пять квадратных километров чистого поля, кого это удивит? Поэтому реальные серьезные данные мы получим в феврале, когда увидим результаты текущей подготовки.

Сейчас основное внимание сосредоточено на покровском направлении и на Константиновке. Заметна очередная попытка прорыва к Доброполью. На Запорожском направлении разворачиваются бои в районе Гуляй-Поля. Активизировалось харьковское направление. Здесь российская армия старается расширить буферную зону, уже неделю идет битва за хутора под Волчанском.

Об интенсивности боев на харьковском направлении косвенно свидетельствует увеличение обстрелов Белгородской области. Шебекино находится под ударами БПЛА в ежедневном режиме — не проходит и часа, чтобы туда не залетали дроны от большой «Бабы-Яги» до обычных сравнительно небольших FPV. Местная тероборона и военные находятся в состоянии непрерывного напряжения, сбивая беспилотники.

То, что происходит в районе волчанских хуторов, — это создание санитарной зоны для отодвигания угрозы от российских городов. В какой-то момент российская власть может заявить об увеличении этой зоны.

Если раньше речь шла о глубине 20 км, то с господством в небе дронов на оптоволокне эта зона безопасности будет увеличиваться. Она должна исходить из дальности работы этих беспилотников — от этого многое зависит. Для тех, кто не в курсе: дрон на оптоволокне — это БПЛА с катушкой оптоволоконного кабеля, с помощью которого он управляется. Такой аппарат не подвержен воздействию помех средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ситуация в Запорожской и Харьковской областях

На Запорожском направлении идут активные бои. Около Гуляй-Поля ВСУ сейчас контратакуют, а российские войска заняли оборону. За последние две недели пресс-служба группировки войск «Днепр» в ежедневном режиме дает статистику атак ВСУ. Очень много сил прикладывается со стороны Украины на отбитие именно Гуляй-Поля.

От этого зависит перспектива нахождения ВСУ в Запорожской области. Если Гуляй-поле не вернуть, ВСУ окажется в дискомфортной ситуации, когда придется непрерывно пятиться назад. Это постоянная угроза для Орехова, которую пытаются сейчас избежать.

Если посмотреть на карту, с одной стороны идет создание полукотла для Гуляй-поля со стороны Орехова. С другой стороны, с левого фланга происходит продвижение для перерезания трассы снабжения города. Минобороны России заявило о занятии Новояковлевки на Запорожском направлении — это как раз шаг к дороге Запорожье — Орехов.

Украинские военные утверждают, что якобы заканчивают зачистку Купянска. Подобные заявления делаются на фоне поездки Зеленского на Запад, где ему нужно показать хорошую картинку. К сожалению, какая сейчас ситуация в Купянске, я рассказать не могу — нет такой информации.

Борьба за этот город продолжается, и она достаточно кровопролитна с обеих сторон. Хотя Купянск никак не влияет на общую ситуацию на фронте, здесь речь идет о политике — обе стороны бьются за символ.

Что происходит в ДНР

Между тем начались бои в Константиновке, в которую происходит инфильтрация российских бойцов. Это очень серьезно укрепленный населенный пункт, наверное, один из последних «городов-крепостей», созданных за весь конфликт с 2014 года. Это последний форпост ВСУ, который клином входит в территорию ДНР, промышленный город, удобный для обороны. Взять его будет достаточно сложно, но необходимо, так как он представляет собой ворота к Краматорску.

Если говорить о Покровске, то российская сторона постоянно наращивает группировку на этом направлении. В то же время боеспособные подразделения ВСУ ежедневно устраивают контратаки здесь. Силы у них пока есть, и те, кто уже предвкушал обвал фронта с украинской стороны, сели в лужу.

Это возможно потому, что порочная практика «людоловства» на Украине все-таки дает свои результаты. Да, насильственно пойманный боец — это плохой боец, но его эффективность сегодня в украинской армии во многом зависит от работы операторов БПЛА.

Но интересно, что сейчас украинские военкоматы (ТЦК) все больше ориентируется на психдиспансеры и наркодиспансеры, пациентов которых оттуда массово забирают.

Уже появились публикации в украинских пабликах про то, что такие пополнения приходят на запорожское направление. Командование не знает, что с этими людьми делать, потому что если раньше их было 5—10%, то теперь поступает почти 80%, и все это — наркоманы или люди с психическими отклонениями.

Что ж, «людоловы» идут по пути наименьшего сопротивления. Чтобы выполнить план, нужно прийти туда, где много мужчин, которые вынуждены ходить в медучреждения за лекарствами, за продлениями рецептов, за обследованиями. А значит и поймать их достаточно легко.

Что означает назначение нового министра обороны на Украине

Нельзя обойти стороной и назначение нового министра обороны Украины. Взяли Михаила Федорова — бывшего министра цифровизации, автора госпрограммы «Дія». Он тут же заявил, что перед ВСУ стоит задача убивать по 50 тысяч русских в месяц. Для министра обороны такое планирование очень нетипично, поскольку прежде всего он должен заниматься снабжением армии. Планированием военных операций занимается Генштаб.

Если бы подобные вещи заявил представитель из Ирана в отношении США, на следующий же день на эту страну обрушился бы шквал американских ракет. Но ни один европейский политик не попытался осадить этого товарища, сказать, что его высказывания подозрительно похожи на высказывания Гитлера.

Ведь Федоров говорил не о военных, а конкретно о национальности. Потом мы увидели, что его планы подтверждены назначениями. Он взял себе в советники Сергея Стерненко — человека, осужденного за убийство, участника трагических событий весны 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе.

Федоров начал подтягивать и других своих друзей. Например, назначил бывшего продюсера телешоу Савика Шустера Павла Елизарова замом командующего Воздушными силами ВСУ. Но почему?! Он занимается модной ныне темой БПЛА, но не является специалистом. Все это вызывает вполне логичное подозрение на какой-то распил.

Почему переговоры движутся по кругу

В плане мирных переговоров мы наблюдаем их очередной цикл. Они проходят по одному и тому же сценарию. Оба государства понимают, что нужно их продолжать, чтобы не злить Соединенные Штаты. Поэтому заявляется, что есть некий прогресс, некие обсуждения. Все уже поняли, как играть в эту игру.

И каждый раз происходит срыв переговоров, причем с украинской стороны. После этого идет обмен угрозами и их исполнение. Например, в прошлый раз Зеленский заявлял, что устроит блэкаут в Москве. Но в результате ответа российских ВКС произошел блэкаут в Киеве.

Тем временем границы будущего срыва уже прочерчены. «Коалиция желающих» подписала декларацию, где прописано, что после объявления о мире на территорию Украины будут введены британские и французские войска, что абсолютно недопустимо с точки зрения военной безопасности России.

Такая декларация нацелена ровно на одно — на срыв переговоров, и, конечно же, никаких войск они вводить не будут.

Нет подготовки спецконтингента, нет мест базирования на Украине. Это просто еще один повод пнуть Россию.

Трампа, впрочем, этим не обмануть. Недавно он вполне четко сказал, что Путин готов к мирным переговорам, проблема только в Зеленском. У меня нет никаких инсайдов, но мне кажется, что раз президент США так сказал, значит Путин уже сделал шаг навстречу. Он, скажем, мог продемонстрировать гибкость позиции и сказать, что с Донбасса ВСУ выводит свои войска, а по остальным территориям линия разграничения пройдет там, где стоят войска на сегодняшний день.

Косвенное подтверждение этому — состав делегации, которая поехала на трехстороннюю встречу в Абу-Даби. Это уже был не Мединский, призвание которого — объяснять азы, исторические корни конфликта, а военные. Это люди, обладающие картами, знаниями о том, где проходит реальная линия фронта и какая часть территории должна быть выделена под зону безопасности. Так что переговоры перешли в следующую фазу, причем именно со стороны Путина, в то время как Зеленский назначает министра обороны, заявляющего о цели убить десятки тысяч русских.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что Трамп дал Украине время до 15 мая, после чего Трамп пообещал «полностью умыть руки». И если это случится, то будет означать серьезные последствия для Украины. Например, Илон Маск может сказать «до свидания, Старлинк», а Пентагон отзовет военных инструкторов, готовящих ракетчиков, пилотов F-16 и сотрудников разведки, занимающихся целеуказанием. ВСУ останутся слепы и глухи, а российский Черноморский флот снова подойдет к Одессе.

На днях Пентагон опубликовал новую стратегию национальной обороны США, где один из пунктов гласит: Россия остается постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО. Это важный момент, который показывает, что Трамп заявляет: с Россией можно говорить, просто надо знать, как. Она — не агент хаоса, с которым невозможно договориться.

В чем заключаются слабости российской позиции

Важно понимать экономическую составляющую. Экономические санкции — это длительная история. Вода точит камень потихоньку, и лягушку варят медленно. Происходит постепенное обнищание населения. Если посмотреть на донаты для ВС РФ, то многие из тех, кто их переводил, сейчас это не делают — просто потому что свободных денег нет. Мелким предпринимателям, которые тоже поддерживали армию, уже приходится искать возможность выжить самим.

Те, кто вернулся после окончания контрактов из добровольных подразделений, говорят, что люди идут за деньги, но не понимают, за что идет сражение. Мои знакомые, которые участвовали в боях, понимают, зачем воюют. Но большинство людей, которые идут и заключают контракт, не понимают. Географически не понимают, где происходят боевые действия, и не понимают их первопричины — зачем вообще это нужно.

Нет грамотных замполитов и нет грамотного понимания общих задач, которые ставятся президентом и должны быть растолкованы на местах. Телевидение и СМИ перестали вести работу по агитации. СВО стала рутинизированной темой, превратилось в сообщения о продвижениях на несколько километров. Никто не объясняет, почему необходима победа и что будет, если Россия потерпит поражение.

Военная операция в любом случае должна быть завершена. Для тех, кто живет в России, она должна быть завершена победой.

Если победы мы не добьемся, — что ж, будет вариант ущербного мира. Но он может оказаться максимально ущербным, если Россия начнет проигрывать.

Если не удастся продавить российские интересы, если Крым не будет признан, если не признают Донбасс, если будет парализована работа нефтегазовой сферы — то все это грозит большими экономическими проблемами. Можно просто посмотреть, что происходит сейчас на Украине, и представить эти проблемы в масштабах России. Возможностей у нас, конечно, больше, поэтому мы пока ощущаем это на себе в меньшей степени. Пока строительная и нефтегазовая сфера оплачивают спокойную жизнь в тылу, люди не беспокоятся. Но у этой кубышки есть свой финал. И никто не объясняет, что именно от нас от всех зависит то, что будет на фронте, а значит и то, какой наша жизнь будет в дальнейшем.

Отмахиваться от СВО как от чего-то обыденного и надоевшего сейчас глупо. Если вы остаетесь в России, то знайте: поражение ударит по всем, и по вам в том числе. Причем не исключая чудовищных сценариев с внешним управлением — это не какая-то страшилка, это вполне возможно. Граждане страны должны делать все, чтобы у государства была возможность рекрутировать бойцов за деньги, а не мобилизовывать, поддерживать военных донатами и действительно болеть за то, что происходит на фронте. Это необходимо постоянно объяснять, и российская пропаганда здесь в последнее время откровенно дает сбой.

