На этой неделе вице-премьер РФ Виталий Савельев объявил о планах строительства в стране к 2045 году пяти высокоскоростных железнодорожных магистралей. Нужны ли они на самом деле в России, почему почти всё ее транспортное сообщение завязано на Москву и какой европейский опыт поможет ей и всему столичному региону, RTVI рассказывает урбанист, автор телеграм-канала «Город для людей» Аркадий Гершман.

Проблемы транспортной системы России

Самая большая проблема — отсутствие нормальной и быстрой транспортной связи между городами России. У нас всё транспортное сообщение завязано на несколько больших транспортных хабов, главным из которых является Москва.

Уязвимость подобного положения дел особенно очевидна сейчас, когда во время атак дронов на столицу небо над ней закрывают. В таком случае неожиданно выясняется, что пассажир, желающий улететь, например, из Новосибирска в Екатеринбург, не сможет этого сделать, потому что почти всё внутреннее авиасообщение в России происходит через Москву.

Похожая ситуация и в железнодорожном сообщении, хотя там зависимость от московского транспортного узла не настолько сильная. Линия Москва-Санкт-Петербург уже давно не справляется со своими потоками, поэтому часть пассажиров летает между двумя столицами самолетами, хотя это чисто железнодорожное расстояние. Сейчас вроде бы приступили к строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), но это надо было делать как минимум еще 10 лет назад.

У нас не хватает быстрых транспортных связей между городами одного региона (например, между Сызранью и Самарой) и между центрами соседних регионов (например, между Тверью и Ярославлем или Иваново и Костромой). Поэтому в России необходимо как можно скорее наращивать местные транспортные связи.

К сожалению, мало кто понимает масштаб и важность этой проблемы.

Взять хотя бы железнодорожную линию между соседними уральскими городами-миллионниками — Челябинском и Екатеринбургом. Экспресс-поезда между ними пустили только в 2022 году, хотя очевидно, что эта связка очень востребована и пассажиры там точно будут. Но об этом долгое время почему-то никто не думал. Нормального железнодорожного транспорта на этом участке не было, а людей пытались вывозить только автобусами.

Почему транспортная инфраструктура России москвоцентрична

Так сложилось исторически, а инфраструктура в России всегда следует за политикой. У нас сверхцентрализованное государство, где распределение финансовых ресурсов и решение любых важных вопросов происходит в Москве. Взять хотя бы недавний пример: построили платную трассу М-12 «Восток» между Москвой и Казанью, которая дублирует существующую дорогу — вместо создания новых связей идет лишь улучшение уже существующих и ведущих к столице.

Речь не идет о том, что завтра нужно срочно сделать вокруг Москвы ров, обрывая все связи. Но снижать нагрузку на существующую инфраструктуру можно не только за счет улучшайзинга старого, но и за счёт создания как раз новых связей между городами.

Нужны ли России высокоскоростные железнодорожные магистрали

Если говорить в целом, то нужны. Но это очень дорогая вещь и при ее планировании необходимо тщательно посчитать объем будущего потенциального пассажиропотока. В идеале высокоскоростная магистраль охватывает территорию в радиусе примерно тысячи километров. Я уже говорил, что высокоскоростную трассу от Москвы до Санкт-Петербурга следовало бы построить еще раньше. Необходимость ее возведения не то что назрела, а уже давно очень сильно перезрела.

Но что касается планов продолжения строительства ВСМ в южном направлении, в сторону Сочи, то здесь уже есть большие сомнения. Расстояния там намного больше, а плотность населения гораздо меньше. Но именно от этих ключевых факторов зависит востребованность и рентабельность ВСМ.

С другой стороны, мне представляется, что между Челябинском и Екатеринбургом, которые я уже упоминал, ВСМ будет вполне востребована. Насколько я помню, подобные проекты даже были, но дальше картинок и презентаций дело не пошло.

Если обратиться к опыту Европы, то там существуют разные системы высокоскоростного сообщения.

Есть условно немецкая модель, когда старые линии модернизируются для скоростных поездов, и на них осуществляется смешанное движение — и скоростные поезда, и электрички, и даже иногда грузовые составы. В этом случае приоритет отдается именно скоростному движению, отчего остальные железнодорожные сервисы становятся менее регулярными и, соответственно, менее удобными.

Во Франции и Испании пошли по другому пути. Там решили строить инфраструктуру для ВСМ с нуля и полностью изолировать ее от других железнодорожных линий. Я считаю, что это оказалось более устойчивым и надежным решением, хотя более сложным, дорогим и трудоемким. Сейчас между Москвой и Санкт-Петербургом собираются строить именно отдельную магистраль только для высокоскоростного движения.

Приоритеты в железнодорожном сообщении России

Когда у нас более 15 лет назад между Москвой и Санкт-Петербургом запускали «Сапсаны», то за основу взяли именно немецкую модель со смешанным движением по одним и тем же путям. В результате почти все электрички и грузовые поезда с Октябрьской железной дороги убрали —для них просто не осталось окон.

Теперь значительная часть грузовых составов между двумя нашими столицами следует по перегруженной Северной железной дороге через Ярославль и Вологду. По сути, пассажиры из целых регионов между Москвой и Петербургом, а также граничащих с ними, расплачиваются своим временем за то, чтобы жители столиц могли быстрее и комфортнее путешествовать на высокоскоростных «Сапсанах».

Хотя в других местах ситуация не сильно лучше — в России почти весь железнодорожный трафик подстраивается под скорость грузового сообщения. Особенно заметно это проявляется в Сибири и на Дальнем Востоке, где нет альтернатив Транссибу и грузовые составы в сторону Китая идут почти непрерывно.

Как лучше связать Москву с соседними регионами

Это очень важная и нужная мера, но для этого не обязательно бесконечно расширять городские электрички столицы (МЦД). До соседних с Москвой крупных городов нужны экспрессы.

Дело в том, что железнодорожный транспорт имеет многоуровневные сервисы. Если мы говорим про ближний пригород, то это поостановочный сервис с максимальным охватом, то есть работающий как метро или МЦД. Но если в поостановочном режиме пускать поезда из Москвы до Ярославля или Тулы, то там человек состарится в поезде, пока будет ехать. Поэтому для этих направлений нужна система экспрессов, которые бы проезжали Москву насквозь.

Давайте чуть-чуть помечтаем и представим себе условный экспресс Ярославль-Тула с подземными остановками в центре Москвы. Он останавливался бы только на самых крупных станциях — Ростове Великом, Александрове, Сергиеве Посаде и в Пушкино на границе МЦД, чтобы там могли выйти те, кому не надо ехать в Москву.

Дальше бы он уже ехал через саму Москву с остановками на самых крупных узлах, а на выезде вновь переходил в режим полноценного экспресса до самой Тулы. В итоге и жителям городов агломерации было бы удобно добираться до столицы, да и москвичи могли бы быстро проехать город насквозь.

Пока это выглядит фантастикой, но именно такой принцип транспортной связности был бы наиболее востребованным и эффективным в Московском регионе и его окрестностях. Но уже хорошо, что сейчас об этом хотя бы заговорили. Если при наличии политической воли модернизировать существующую железнодорожную инфраструктуру и вложиться в это, то получится транспортный каркас Центральной России на десятилетия вперед.

Что будет на выходе от этой транспортной реформы?

Мы получим уменьшение пробок в Москве и на вылетных трассах из нее, кратное увеличение пассажиропотока и экономию времени, потому что множество людей пересядут со своих машин на общественный транспорт. Экономическая активность и производительность труда в столичном регионе повысятся, а жители соседних городов, где не настолько насыщенный рынок труда, как в Москве, не будут постоянно терять своих жителей.

Подобные транспортные системы в странах Западной и Центральной Европы существуют еще с 1970-1990-х и давно доказали свою пользу. Неслучайно аналогичные проекты сейчас активно реализуются в Польше и Чехии.

Очень хорошо, что в последнее годы и в Москве занялись решением этой проблемы, и пока действуют в правильном направлении. Было бы совсем замечательно, если бы и в Санкт-Петербурге об этом тоже наконец-то задумались.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции