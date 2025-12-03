Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 3 декабря получил второй срок. В общей сложности в колонии ему теперь сидеть 25 лет. В зале суда на вынесении приговора собралось много народа, но в основном — это были журналисты, адвокаты и родственники. Массовая уличная поддержка губернатора, уволенного Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, давно сошла на нет. За тем, как суд отправлял Фургала в колонию на четверть века, наблюдал корреспондент RTVI.

Возле Бабушкинского суда Москвы сразу несколько экипажей ДПС. В судебном дворе — бойцы спецназа ФСИН, рядом — дюжина сотрудников патрульной службы. Вероятно, полиция ожидала массового наплыва граждан на приговор опальному теперь уже бывшему губернатору, но интерес ко второму делу Фургала возник разве что у прессы.

«Пока ожидайте там, — смерив суровым взглядом мужчину, указал на стеклянную дверь судебный пристав. — Видите, у нас тут журналистов сколько».

Журналистов с разных телеканалов было действительно много. Их всех буквально затолкали в ложу для присяжных. «Снимаем только отсюда, камеры на судью не направлять», — командовали приставы уже в зале суда.

Тем временем подсудимые, коих в этот раз было десять человек, включая самого Сергея Фургала, были рассажены в два судебных аквариума, за исключением одного — бывшему председателю правления МСП Банка Дмитрию Голованову предстояло выслушать приговор вместе со слушателями, журналистами и адвокатами, так как он единственный, кто к этому моменту находился под домашним арестом.

Фургал, занявший место с краю аквариума, с интересом рассматривал направленные на него объективы телекамер. А потом, не сдержавшись, крикнул прессе: «Лучше бы вы на последнее слово пришли или на прения. Но на прения страшно? Это надо ж правду сказать! Поэтому на прения никто не пришел!».

На прениях и в своем последнем слове Фургал настаивал на своей невиновности, а дело называл «сфабрикованым». Фургал тогда заявил, что «служил и работал на благо России». К моменту, когда экс-губернатор произносил эти слова, за его плечами уже был срок по делу о заказных убийствах. Суд по этому делу проходил с участием присяжных, которые в 2023 году и признали Фургала виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд тогда приговорил его к 22 годам.

В этот раз Фургала и работников группы компаний «Торэкс» судили за хищение более 2 млрд рублей МСП Банка, легализацию денег, хищение 8,7 млн долларов английской компании «Глобал Меткорп Лимитед», а также попытку похитить имущество еще на 1,2 млрд рублей. Все это делалось в составе преступного сообщества, настаивало следствие. И 3 декабря тройка судей эти обвинения признал обоснованными. Все десять фигурантов были признаны виновными, и большинство из них получили суровые сроки.

По совокупности приговоров Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Юрист «Торэкса» Николай Шухов, главный бухгалтер этой компании Галина Алейникова, заместитель гендиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов и независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский получили по 20 лет колонии.

Финансового директора «Торэкс-Хабаровск» Владислава Кармашкова и гендиректора аффилированной с ней компании ООО «Строитель» Геннадия Савочкина суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Директор еще одной аффилированной компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов получил 13 лет. А заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко была приговорена к 10 годам.

Единственный фигурант дела, не севший по приговору Бабушинского суда, — Дмитрий Голованов. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного срока. Свое наказание Голованов нервной рукой быстро записал себе в блокнот, после чего с облегчением выдохнул.

Сергей Фургал свой приговор выслушал молча, лишь изредка улыбаясь, прикрывая глаза и вскидывая голову вверх. Все подсудимые, кроме Голованова, приговор слушали, будучи в наручниках.

После того, как суд озвучил наказание, речь зашла о компенсации ущерба, причиненного преступлениями. Согласно приговору, за МСП Банком признано право на удовлетворение гражданского иска. Однако вопрос о размере компенсации будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Аналогичное решение принято в отношении исков Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, а также компании «Амурсталь».

А вот иск британской компании «Глобал Меткорп Лимитед» Бабушкинский суд удовлетворил самостоятельно. «Взыскать с Фургала, Шухова, Алейниковой, Козлова солидарно в счет возмещения имущественного ущерба 551 миллион 896 тысяч 667 рублей 56 копеек», — постановил суд.

Также судебная тройка сохранила арест, наложенный на имущество подсудимых. В частности, как было озвучено во время вынесения приговора, у Фургала под арестом останутся: земельный участок в Яхроме, охотничье ружье с нарезным стволом «Тигр», карабин «Сайга», ружье ИЖ-43, карабин CZ-550, ружье FAB-H368, карабин КО-91/30, маломерные суда «Меркурий» и «Прогресс-4», а также доли в уставных капиталах ряда компаний, здания и земельные участки в Московской области, здание с участком в Хабаровске, жилое помещение во Владивостоке, техника и автомобили подконтрольных Фургалу ООО, личные автомобили «Тойота Ландкрузер», «Лексус» и наручные часы.

В тот момент, когда суд зачитывал, что под арестом останутся также и 400 тысяч долларов, изъятые в ходе выемки со счета гражданки Киреевой, которую представили как племянницу Фургала, подсудимый возмущенно воскликнул:

«Какая она мне племянница!»

Согласно решению суда, все арестованное имущество будет находиться под арестом до того момента, как разрешится судьба гражданских исков.

После оглашения приговора приставы попросили журналистов покинуть зал суда, и позволили адвокатам перекинуться со своими подзащитными парой реплик.

Сами защитники пояснили RTVI, что намерены обжаловать приговор. «Естественно, мы будем обжаловать этот приговор. Было очень много нарушений в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного разбирательства», — сказала Наталья Муромцева, представлявшая в суде интересы Козлова. Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Андрей Зыков в свою очередь добавил: «Приговор незаконный и необоснованный. Мы, разумеется, будем его обжаловать».