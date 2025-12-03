Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 3 декабря получил второй срок. В общей сложности в колонии ему теперь сидеть 25 лет. В зале суда на вынесении приговора собралось много народа, но в основном — это были журналисты, адвокаты и родственники. Массовая уличная поддержка губернатора, уволенного Владимиром Путиным в связи с утратой доверия, давно сошла на нет. За тем, как суд отправлял Фургала в колонию на четверть века, наблюдал корреспондент RTVI.

Возле Бабушкинского суда Москвы сразу несколько экипажей ДПС. В судебном дворе — бойцы спецназа ФСИН, рядом — дюжина сотрудников патрульной службы. Вероятно, полиция ожидала массового наплыва граждан на приговор опальному теперь уже бывшему губернатору, но интерес ко второму делу Фургала возник разве что у прессы.

«Пока ожидайте там, — смерив суровым взглядом мужчину, указал на стеклянную дверь судебный пристав. — Видите, у нас тут журналистов сколько».

Журналистов с разных телеканалов было действительно много. Их всех буквально затолкали в ложу для присяжных. «Снимаем только отсюда, камеры на судью не направлять», — командовали приставы уже в зале суда.

Тем временем подсудимые, коих в этот раз было десять человек, включая самого Сергея Фургала, были рассажены в два судебных аквариума, за исключением одного — бывшему председателю правления МСП Банка Дмитрию Голованову предстояло выслушать приговор вместе со слушателями, журналистами и адвокатами, так как он единственный, кто к этому моменту находился под домашним арестом.

Фургал, занявший место с краю аквариума, с интересом рассматривал направленные на него объективы телекамер. А потом, не сдержавшись, крикнул прессе:

«Лучше бы вы на последнее слово пришли или на прения. Но на прения страшно? Это надо ж правду сказать! Поэтому на прения никто не пришел!».

На прениях и в своем последнем слове Фургал настаивал на своей невиновности, а дело называл «сфабрикованым». Фургал тогда заявил, что «служил и работал на благо России». К моменту, когда экс-губернатор произносил эти слова, за его плечами уже был срок по делу о заказных убийствах. Суд по этому делу проходил с участием присяжных, которые в 2023 году и признали Фургала виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд тогда приговорил его к 22 годам.

В тюрьму на четверть века: Фургалу вынесли новый приговор

В этот раз Фургала и работников группы компаний «Торэкс» судили за хищение более 2 млрд рублей МСП Банка, легализацию денег, хищение 8,7 млн долларов английской компании «Глобал Меткорп Лимитед», а также попытку похитить имущество еще на 1,2 млрд рублей. Все это делалось в составе преступного сообщества, настаивало следствие. И 3 декабря тройка судей эти обвинения признал обоснованными. Все десять фигурантов были признаны виновными, и большинство из них получили суровые сроки.

Сергей Карпухин / ТАСС

По совокупности приговоров Сергей Фургал получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Юрист «Торэкса» Николай Шухов, главный бухгалтер этой компании Галина Алейникова, заместитель гендиректора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов и независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский получили по 20 лет колонии.

Финансового директора «Торэкс-Хабаровск» Владислава Кармашкова и гендиректора аффилированной с ней компании ООО «Строитель» Геннадия Савочкина суд приговорил к 15 годам лишения свободы. Директор еще одной аффилированной компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов получил 13 лет. А заместитель главбуха «Торэкса» Светлана Осипенко была приговорена к 10 годам.

Единственный фигурант дела, не севший по приговору Бабушинского суда, — Дмитрий Голованов. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет условного срока. Свое наказание Голованов нервной рукой быстро записал себе в блокнот, после чего с облегчением выдохнул.

Сергей Фургал свой приговор выслушал молча, лишь изредка улыбаясь, прикрывая глаза и вскидывая голову вверх. Все подсудимые, кроме Голованова, приговор слушали, будучи в наручниках.

После того, как суд озвучил наказание, речь зашла о компенсации ущерба, причиненного преступлениями. Согласно приговору, за МСП Банком признано право на удовлетворение гражданского иска. Однако вопрос о размере компенсации будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. Аналогичное решение принято в отношении исков Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, а также компании «Амурсталь».

А вот иск британской компании «Глобал Меткорп Лимитед» Бабушкинский суд удовлетворил самостоятельно. «Взыскать с Фургала, Шухова, Алейниковой, Козлова солидарно в счет возмещения имущественного ущерба 551 миллион 896 тысяч 667 рублей 56 копеек», — постановил суд.

Также судебная тройка сохранила арест, наложенный на имущество подсудимых. В частности, как было озвучено во время вынесения приговора, у Фургала под арестом останутся: земельный участок в Яхроме, охотничье ружье с нарезным стволом «Тигр», карабин «Сайга», ружье ИЖ-43, карабин CZ-550, ружье FAB-H368, карабин КО-91/30, маломерные суда «Меркурий» и «Прогресс-4», а также доли в уставных капиталах ряда компаний, здания и земельные участки в Московской области, здание с участком в Хабаровске, жилое помещение во Владивостоке, техника и автомобили подконтрольных Фургалу ООО, личные автомобили «Тойота Ландкрузер», «Лексус» и наручные часы.

В тот момент, когда суд зачитывал, что под арестом останутся также и 400 тысяч долларов, изъятые в ходе выемки со счета гражданки Киреевой, которую представили как племянницу Фургала, подсудимый возмущенно воскликнул:

«Какая она мне племянница!»

Согласно решению суда, все арестованное имущество будет находиться под арестом до того момента, как разрешится судьба гражданских исков.

Сергей Карпухин / ТАСС

После оглашения приговора приставы попросили журналистов покинуть зал суда, и позволили адвокатам перекинуться со своими подзащитными парой реплик.

Сами защитники пояснили RTVI, что намерены обжаловать приговор. «Естественно, мы будем обжаловать этот приговор. Было очень много нарушений в ходе предварительного следствия, а также в ходе судебного разбирательства», — сказала Наталья Муромцева, представлявшая в суде интересы Козлова. Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Андрей Зыков в свою очередь добавил: «Приговор незаконный и необоснованный. Мы, разумеется, будем его обжаловать».