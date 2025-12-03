Бабушкинский суд Москвы 3 декабря приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу, передает корреспондент RTVI. Вместе с еще девятью фигурантами он был признан виновным в хищении более 2 млрд рублей у МСП Банка и других преступлениях.

С учетом предыдущего приговора, согласно которому Фургал в феврале 2023-го получил 22 года колонии по делу об организации убийств, суд назначил экс-губернатору 25 лет лишения свободы.

«Фургала признать виновным и, по совокупности приговоров, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет», — сказал судья.

Перед оглашением приговора Фургал, глядя на прессу, сказал:

«Лучше бы вы на последнее слово пришли или на прения. Но на прения страшно? Это надо ж правду сказать! Поэтому на прения никто не пришел».

Восьмерых фигурантов дела суд приговорил к срокам от 10 до 20 лет колонии строгого режима. Еще одному подсудимому дали четыре года лишения свободы условно, заменив меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, суд удовлетворил иск компании «Глобал Меткорп Лимитед», постановив взыскать с Фургала и других фигурантов солидарно 551,8 млн рублей. Остальные иски, касающиеся ущерба, будут рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.

Второе уголовное дело против Сергея Фургала было возбуждено в 2021 году. Следствие настаивало, что с декабря 2018 года по июль 2020 года фигуранты похитили, а затем легализовали более 2 млрд рублей, принадлежащих МСП Банку. Кроме того, им вменялось хищение 8,7 млн долларов английской компании «Глобал Меткорп Лимитед». Еще 1,2 млрд рублей в виде имущества, как утверждало следствие, фигуранты пытались похитить у фирмы «Торэкс-Хабаровск», но не успели, так как был задержан лидер преступной группы, то есть Фургал.

На скамье фигурантов по второму дело было 10 человек. Помимо самого экс-губернатора Хабаровского края, в преступлениях обвинялись работники подконтрольной ему группы компаний «Торэкс» — Николай Шухов и Галина Алейникова, Дмитрий Козлов, Владислав Кармашков, Светлана Осипенко, Евгений Аверьянов и Геннадий Савочкин. Кроме того, на скамье подсудимых оказались независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский и экс-председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.

В октябре 2025 года государственное обвинение запросило для подсудимых сроки. Прокуратура попросила приговорить Фургала к 22 годам, и по совокупности с приговором по предыдущему делу назначить ему окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в 11 млн рублей. Остальным фигурантам обвинение запросило сроки от четырех до 22 лет колонии. Двое из десяти подсудимых — Голованов и Осипенко — на период следствия и суда находились под домашним арестом, остальные — в СИЗО.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 по 2020 годы. После того, как он был задержан силовиками, президент Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Против Фургала были выдвинуты обвинения в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах соответственно, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского.

Суд над Фургалом и тремя его подельниками проходил с участием присяжных. В 2023 году они вынесли обвинительный вердикт, на основании которого суд приговорил экс-губернатора к 22 годам лишения свободы. Другие фигуранты дела получили сроки от 9,5 лет до 21 года лишения свободы.

На протяжении двух лет с момента задержания Фургала в Хабаровском крае продолжались массовые акции в его поддержку. В 2025 году движение «Я/Мы Сергей Фургал» было внесено в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.