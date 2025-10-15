В Бабушкинском районном суде Москвы гособвинитель Михаил Резниченко запросил для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 22 года колонии строгого режима по второму уголовному делу, связанному с созданием преступного сообщества и многочисленными экономическими преступлениями. Об этом сообщает РБК.

С учетом предыдущего приговора Люберецкого городского суда, где Фургал в феврале 2023-го получил 22 года колонии за организацию убийств, прокурор предложил назначить окончательное наказание сроком 25 лет лишения свободы. Для остальных фигурантов дела заявлены ходатайства о сроках заключения от 4 до 22 лет.

Перед началом судебных прений председательствующая судья Наталья Курышева возобновила судебное следствие для заслушивания позиций потерпевших по гражданским искам. Представитель МСП-банка, признанного потерпевшей стороной, подтвердил имущественные требования к подсудимым на сумму 1,108 млрд рублей, но при этом попросил оставить иск без рассмотрения для последующего взыскания ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

Во время процесса Фургал обратил внимание на отсутствие в числе ответчиков бывшего генерального директора «Амурстали» Сергея Кузнецова и предпринимателя Николая Мистрюкова, однако судья отклонила этот вопрос, сославшись на неподсудность данных материалов Бабушкинскому суду.

Второе уголовное дело против экс-губернатора было возбуждено в октябре 2021 года, когда Фургал уже находился в СИЗО «Лефортово» по предыдущему обвинению. Судебный процесс проходит в Москве, несмотря на ходатайства защиты о переводе дела в Хабаровск.

Дело касается экономических преступлений, совершенных в период его работы депутатом Государственной думы и главой Хабаровского края. Следствие утверждает, что Фургал незаконно участвовал в управлении коммерческими структурами группы «Торэкс», через которые организовал схему вывода активов МСП-банка, завода «Амурсталь» и иностранной компании Global Metcorp Ltd.

Фигурантам инкриминируются мошенничество в особо крупном размере, легализация преступных доходов, злоупотребление полномочиями и организация преступного сообщества. По версии следствия, в 2018-2020 годах участники преступной группы под руководством Фургала и юриста Николая Шухова похитили более 2 млрд рублей средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании. Общий ущерб от деятельности сообщества оценивается не менее чем в 3,8 млрд рублей.

Напомним, что в феврале 2023 года Люберецкий суд признал Фургала виновным в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского. После задержания экс-губернатора в Хабаровске прошли массовые протесты, а движение в его поддержку «Я/Мы Сергей Фургал» было признано экстремистским и запрещено в апреле 2024 года.