Что нужно, чтобы молодые семьи не боялись становиться многодетными, брак не разваливался при первых неудачах, а государство начало вкладывать средства в проекты, направленные на поддержку семей. На эти вопросы пытались ответить участники конференции «Назад в будущее», которая прошла в Национальном центре «Россия». Своим мнением, в частности, поделились зампред Госдумы Анна Кузнецова, зампред Синодального отдела церкви по взаимоотношению с обществом Вахтанг Кипшидзе, телеведущая Тутта Ларсен, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Как они собираются спасти Россию от вымирания — в репортаже корреспондента RTVI.

В Москве который день обильный снегопад и морозы. Пробраться к центру «Россия» оказалось непростой задачей — бесконечные заборы стройки в Москве-Сити и огромные сугробы. Указатель с надписью “Назад в будущее” и стрелкой, указывающий на вход, обрадовал — я на месте. Внутри центра долгожданное тепло. После поста охраны всех приветливо встречали молодые люди в футболках с надписью «Сорок Сороков». Это название православного движения, которое, при поддержке РПЦ, выступило организатором конференции.

В фойе расположилась выставка фотографий деревянных храмов Кижей и стенд с патриотическим мерчем, увенчанный цитатой Владимира Путина «Для меня Россия — вся моя жизнь». Зал был полон, люди обсуждали последние события, то тут то там звучала фамилия Трамп. Журналисты, пока президиум пустовал, обменивались мнением о мероприятии.

— Несколько лет назад «Сорок сороков» были маргиналами, а теперь зал «Россия», поднялись! — говорил один из них.

— Да что там зал, в Конституцию православные поправки внесли, времена поменялись — парировал другой.

Оборона ценностей

Конференция началась с общей молитвы, а затем прозвучал гимн России. Лидер движения «Сорок Сороков» — композитор Андрей Кормухин был в приподнятом настроении, широко улыбался и, хотя его не было рядом с журналистами во время обсуждения, он как-будто подслушал его.

— Раньше крутили у виска, говорили, что мы не от мира сего, что у нас шапочка из фольги, мол, какая защита библейских ценностей, какая критика либерализма? А теперь посмотрите, вот мы тут в самом центре Москвы, в респектабельном зале обсуждаем самые важные для страны проблемы и к нам прислушиваются. ЛГБТ* и сатанизм* признали экстремистскими движениями, а государство повернулось лицом к традиционным ценностям. Много лет нам не давали проводить «Парад Семьи», а теперь он проходит во многих городах! Нас называли сторонниками конспирологии, оглянитесь, весь мир, вся мировая политика построена на заговорах и сейчас — это стало очевидно всем, — сказал Кормухин.

Название конференции Кормухин расшифровал так: видение будущего России возможно только с опорой на тысячелетние традиционные духовно-нравственные ценности. Несмотря на оптимизм речи лидера «Сорок Сороков» и успехи православной общественности, а также поддержки президентом курса на поддержку рождаемости, перед Россией стоит серьезная проблема — вымирание.

— Несмотря на все, что делаем мы, церковь и президент, рождаемость падает, — констатировал Кормухин, — в 2024 году родилось 1,22 млн детей — на 3,4 % меньше, чем годом ранее. А в регионах с русским населением ситуация совсем плачевная.

У рождаемости в России, по словам участников конференции, можно выделить два источника проблем: внутренние, такие как человеческий эгоизм, страхи, недостаточная поддержка государства, и внешние — происки Запада, нацеленные на уничтожение России. С битвы с Западом начала свое выступление зампред Госдумы Анна Кузнецова.

— Сегодня 47 государств приняли и продвигают ценности, которые прямо противоречат нашим. Мы законодательно закрепили свои ценности, а они закрепили свои и проводят экспансию, а мы обязаны держать оборону, мы понимаем, какое наследство мы должны оставить детям. Мы должны сейчас закрепить рубежи, для защиты наших семей, — обрисовала диспозицию Кузнецова.

С ее слов, в Европе сейчас продолжается сознательное уничтожение семьи, а защита традиционных ценностей не по силам многим странам, да и России очень дорого обходится.

— Недавно состоялась встреча правительства. Два основных вопроса — это победа на внешних фронтах, то есть это обеспечение задач в СВО. И второе — это победа на фронте демографическом, это наши семьи, — напомнила собравшимся Кузнецова.

Зампред Госдумы тезисно рассказала о том, что делается для повышения рождаемости: депутаты разрабатывают новые меры поддержки многодетности; успешно продолжается борьба с абортами, вывод абортов из коммерческих клиник — большое достижение; Патриарх поставил задачу организовать поддержку беременных женщин в кризисной ситуации.

— Первое, буквально на днях, те семьи, которые незначительно превышают многодетные критерии нуждаемости, будут получать единое пособие. Сейчас всего лишь 58% многодетных семей получают единое пособие в стране. Вопреки расхожей позиции, что многодетные семьи сплошь и рядом получают помощь и висят на поддержке государства. Каждая вторая многодетная семья — самостоятельна. И наша задача поддержать эту самостоятельность семьи, не давать возможности им упасть до критерия нуждаемости. Мы это по студенческим семьям также решили, добились этой поддержки.

— Второе — это инфраструктура поддержки семьи. Оставим все эти красивые слова и прочие лозунги. Если многодетной семье с рождением каждого последующего ребенка нигде неудобно, в том числе в храме, в больнице, в школе и на улице, то можно не говорить об увеличении многодетных семей, их не будет, — подчеркнула Кузнецова.

Город — враг

Анна Кузнецова не упомянула проблемы с жильем, но тут ее дополнил Кормухин, который вновь подтвердил слова Михаила Булгакова про москвичей, которых испортил квартирный вопрос.

— Мегаполис уничтожает семью — сказал Кормухин. Его поддержала сопредседатель «Союза православных женщин» Наталья Дмитриевская.

— Мы разучились жить в многопоколенной семье с родителями. То, что на Кавказе абсолютно нормально, большие многодетные, многопоколенные семьи, старики всегда чувствуют себя нужными, ухоженными, обихоженными, любимыми, на почетном месте. У нас эта традиция семейная ушла. Малогабаритные квартиры так или иначе не способствуют многодетности и не способствуют семье жить вместе. Раньше дети отселялись, но они строили себе дом рядом, и таким образом всё равно была семья вместе. Сейчас этого нет. Мы хотим как лучше, а получаем то, что наши дети не умеют жить с нашими дедушками и бабушками, не умеют жить с нами, — сокрушается Дмитриевская.

Чем вредны мегаполисы, RTVI объяснил лидер движения «Сорок сороков»:

— Современные мегаполисы — это смерть для семьи, не для многодетной, а вообще для семьи. Святейший Патриарх Кирилл в своём недавнем интервью говорил о горизонтальном развитии России. Здания устремляются в небо, пространство города разобщает людей и семьи, нивелирует роль мужчины, развивается опасный феминизм. Да, дома выглядят красиво, архитектура, но на самом деле это Вавилон! Россия — огромная страна, с огромной не возделанной территорией. Большая часть населения жмется к Москве, к крупным городам, потому что экономика и госуправление у нас ориентировано на развитие городов, а наша суть, то откуда вся наша страна, откуда пошла Россия — деревня, вымирает! Человек должен жить в доме, в России достаточно места, чтобы расселить всех. Только в собственном доме семья может гармонично развиваться и мы делаем для этого все, объясняем на всех уровнях идею одноэтажной России. У нас такая большая страна, зачем нам строить эти муравейники? — считает Кормухин.

Зампред комиссии по демографии ОП РФ Наталья Москвитина увидела корень проблемы с рождаемостью в жадности современного человека.

— Я очень люблю детей, мне нравится их вынашивать и рожать. Это абсолютное счастье. И никогда не надо спотыкаться о какие-то финансовые проблемы или маленькую жилплощадь, или карьеру. Последний эфир на «Спасе», у нас был сюжет, и там один батюшка сказал классную вещь: «Они не рожают, потому что жадные». Просто в точку. Мы что обеднеем от лишней тарелки супа или чего там ещё? В общем, какие-то глупости. Не дискомфорт является основной проблемой, а наша жадность. Совершенно точно, — убеждена Москвина.

Наместник монастыря «Оптина Пустынь» епископ Можайский Иосиф поддержал Москвитину и обвинил либеральную пропаганду в том, что люди не хотят заводить семью и рожать детей.

— Почему мы говорим, что проблема демографии — это прежде всего экономическая проблема? В какой-то части она, да, зависит от экономики. Но главная проблема демографическая — это всё-таки менталитет человека, который уже сформирован, если он на эгоизм настроен, никакие деньги не помогут. В менталитете закладывается желание родить. Мы говорим молодым людям: «Важно создать семью». Раньше не нужно было это говорить, это само собой разумелось. А сейчас это нужно проговаривать ребенку, начиная со школы: у тебя будет семья. Это нужно, потому что слишком большая пропаганда была либеральная, антисемейная. Викентий Ташкентский уже написал учебник «Основы семейной жизни», который мог бы помочь школьникам в поисках ответов на вопросы о семье. Учебник показал свою эффективность, и дети хотят заводить семьи. Нужно еще видеоуроки сделать по нему, тогда эффект будет сильнее, — сказал Иосиф.

Нужна идеология

В кулуарах кроме Трампа, Путина и патриарха Кирилла также часто вспоминали губернатора Вологодской области Георгия Филимонова: он сейчас на передовой в борьбе за образ нового православного человека.

— На территории нашей области сейчас проходит очень много важных, переломных для России событий. Георгий Юрьевич, дай Бог ему здоровья, пытается вырвать Вологодчину из порочного круга, борется с ельцинским пьянством среди населения, прививает молодежи спорт, поддерживает православие, запрещает аборты и чтит советскую историю, — рассказала RTVI прихожанка Храма святителя Николая во Владычной слободе Дарья Степанова.

Губернатор Вологодской области не смог приехать на конференцию, так как был на совещании по СВО у президента, но выступил по видеосвязи.

«Потребление — это тупик, как мы с вами хорошо знаем. Однако русский народ — это народ-творец, народ-созидатель, народ-победитель. Поэтому наш путь — это принципиальный и осознанный выбор. В каждой спасенной жизни, в каждом восстановленном храме, в каждой ухоженной вологодской деревне. Это наша миссия. Это наш долг. Это наше послушание, наше служение, наша идеология», — сказал Филимонов, завершив свое выступление традиционной улыбкой и кличем «быть добру!».

Вопрос о том, кто мы, куда идем, что мы строим в стране — очень важен, считает иерей Федор Лукьянов.

— Правильно все сказал Георгий Юрьевич, где идеология-то? Идеология нам нужна сегодня. Не надо бояться этого слова. Кто мы? Какой образ человека нам нужен? Вот это очень важно. Я хотел бы еще, видя здесь много молодых лиц и среднего возраста, и учителей, и преподавателей, не стесняйтесь говорить своим детям, чьи они дети прежде всего, что они дети Божьи. Тогда две трети воспитательного процесса возьмет на себя Господь Бог. Если ребенок знает, что он добр по природе, он не станет наркоманом, он не войдет в «группу смерти», он не станет увлекаться сатанинскими учениями*, потому что он понимает, что он счастлив и реализует себя как личность, только соответствуя своей доброй природе. Но мы, родители, забываем про это и думаем, что мы заменим Бога нашим детям. — размышляет Лукьянов.

Деньги или дети?

Кормухин убежден, что проблема рождаемости обратимая, если правильно расставить приоритеты.

— Что важнее для государства — деньги или дети? Почему, когда у корпораций проблемы мы видим создание государственно-частного партнерства и многомиллиардные вложения в этот бизнес, а почему нет такого же с детьми, почему нет такого партнерства с общественными организациями, поддерживающими семьи и многодетных? Нам говорят об экономическом росте, о развитии разных направлений, а кому это все будет нужно, если мы вымрем? — спросил Кормухин и сорвал аплодисменты зала.

Прошелся общественник и по работе СМИ, которые, по его мнению, продолжают устаревшую либеральную повестку по разложению института семьи.

— Для всех СМИ сейчас важен трафик, со всех спрашивают за этот трафик, под это настраиваются алгоритмы новостных агрегаторов и поисковые системы. А я вас спрошу, что важнее дети или трафик? Если трафик, то понятно, что в угоду цифрам нам скармливают грязь и пошлость, она генерирует трафик. Добрые новости тут конкуренции не выиграют. Трафик сегодня играет на стороне темных сил и наши дети становятся его жертвами.

Выступающие согласились, что в информационном поле необходимо работать не только запретами Роскомнадзора, который блокирует вредный контент, но с поисковиками, чтобы был исправлен алгоритм выдачи положительного контента.

Биолог, мама 11 детей Мария Попова не теряя оптимизма, широко улыбаясь, отметила, что детей рожать нужно много, но поддержка со стороны государства должна быть больше и необходимо бороться с дискриминацией многодетных.

— У меня 11 детей, знаете какая у меня на них поддержка со стороны государства? 38 тысяч рублей. Это только на детей. Я буду говорить за себя, так сказать от земли. При этом я, как мама, ничего не получаю, хотя понятно, что при таком количестве детей я работать не могу. У меня вопрос — как многодетная мама может получить стаж? Ведь от стажа зависит у нас пенсия. У нас есть специальный коэффициент для людей, которые работают на Севере, я считаю, что такой же должен быть у многодетных мам, причем за каждого ребенка.

В заключении выступила телеведущая Тутта Ларсен, которая рассказала, что все люди в жизни ищут именно любовь, но не всегда это осознают, что любовь без семьи и детей невозможна.

— Когда я вглядываясь назад, я понимаю, что у нас у всех есть одна большая жажда любви. Просто мы не все еще научились прокладывать к ней путь и не все поняли, что Бог — это любовь. Люди учатся, им страшно и трудно, и они бегут от этого, а на самом деле убежать от этого невозможно. Надо им больше говорить о любви. И я глубоко убеждена, что это так, как человек, который сам прошел период кривляния перед камерой. Хотя мое кривляние было искренним. Не ради денег, я правда верила в то, что я делаю. Я просто по-другому тогда не могла. Точно так же, как я не могу по-другому сейчас, я не могу делать что-то в медиа, кроме того, что связано с моей верой, с моим поиском радости и полноты жизни в Боге и в любви к своим близким.

Помимо основной части в рамках конференции прошли также секции по отдельным вопросам, например, «Роль индивидуального жилищного строительства в поддержке рождаемости», «Формирование новой молодежной политики» и «Возрождение культурного слоя Святой Руси».

