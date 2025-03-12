Военная операция на Украине стала яблоком раздора не только для националистов, но и российских антифашистов. Большая их часть не только словом, но и делом поддержала Киев. При этом те антифа, которые открыто выступили в поддержку Донбасса и не высказались против СВО, подверглись «цеховой» травле. Бурную реакцию в антифа-среде вызвал и концерт одного из рупоров движения, группы Klowns в Донецке. RTVI рассказывает, как события на Украине сказались на российском антифа-движении, где бывшие соратники, еще вчера участвовавшие в драках с ультраправыми на улицах российских городов, сошлись в схватке уже друг с другом в окопах Донбасса.

Начало

В один из дней, уже после начала военной операции, Руслан Ерзин вместе с супругой возвращался на электричке домой в Люберцы. Его внимание привлекло граффити на стене за окном. Большими буквами там была нанесена надпись «Азов»* и лозунг, прославляющий Украину. Ерзин выругался про себя, а потом, уже ночью, поехал к тому самому месту и закрасил граффити. Точнее — переделал его. Теперь там новая надпись, такими же огромными буквами написано «Антифа». А рядом большая черная Z — символ российской СВО.

Сегодня бывшие соратники по антифа-движению, в большинстве своем оказавшиеся по другую сторону баррикад, выкладывают его фотографии на специальном сайте «предателей» их тусовки и называют Ерзина «путинистом», «зетником» и «рашистом».

«Если так пишут и такое выкладывают, значит — мы все делаем правильно», — спокойно говорит об этом сам Ерзин в беседе с RTVI.

Он родился и вырос в Рязани. Рано увлекся музыкой. Его кумир — лидер «Гражданской обороны» Егор Летов. По словам Ерзина, именно его музыка привела молодого человека к антифашистским убеждениям.

«Когда начинал слушать Летова, мне было 13 лет, сейчас мне 34, а я по-прежнему его обожаю», — говорит молодой человек.

В ряды антифа он влился после того, как на музыкальные панк-рок-концерты, которые неформальная молодежь проводила в городе, начали нападать наци-скинхеды. От их нападения погиб товарищ Ерзина. Неформалы решили объединяться, чтобы дать отпор. Причем не только на улице и концертах, но и идеологически. В тусовке появились анархисты, красные анархо-скины, шарпы (скинхеды против расовых предрассудков) и марксисты. Молодежь начала обмениваться опытом противодействия ультраправым, ездить по городам на музыкальные мероприятия и участвовать в различных социальных инициативах, типа «Еды вместо бомб» (раздача еды бездомным и нуждающимся на улицах).

Сам Ерзин каким-либо идеологиям особенно подвержен не был. Говорит, что его любимый фильм «V — значит, вендетта», где главный герой ведет борьбу против тоталитарного строя. А любимые книги — русская классика. По словам Ерзина, булгаковскую «Мастер и Маргарита» он перечитывал множество раз. В антифа-движении его больше вдохновляла музыка, поэтому около 10 лет назад он перебрался в Москву и сам начал принимать участие в организации концертов.

Товарищ Ерзина — Сергей Ситников — родился и вырос в Кирове. По убеждениям он марксист. Говорит, что читал модных в левой среде того времени Бакунина и Кропоткина, но к анархизму, что называется, не легла душа. А вот труды Маркса зашли более чем. Выпускник философского факультета, Ситников в начале нулевых основал свою группу и назвал ее Klowns. Резкие и задорные песни с социальным подтекстом быстро сделали ее популярной в антифашистской среде. А песня «Антифа» надолго сделала группу едва ли не основным рупором левой сцены.

Молодость Ситникова и Ерзина была во многом схожа. Те же концерты, те же стычки с наци-скинхедами. Киров в нулевых в этом плане был даже опаснее Рязани. Достаточно сказать, что лидер неонацистской музыкальной группы «М8л8тх» Алексей Левкин, который сегодня воюет в составе неовласовского РДК* за ВСУ, — тоже из Кировщины. В конце нулевых он вместе с еще двумя десятками бритоголовых проходил по делу местной неонацистской ячейки. Самого Левкина обвиняли в убийстве и покушении на разбой. Но наказания ему избежать удалось.

«После песни «Антифа» все и завертелось, — вспоминает Ситников. — Нас тогда стали приглашать в Москву. Там со всеми и познакомились».

Майдан

После того, как начался украинский Майдан, многие антифашисты и анархисты поддержали устремления украинского народа к смене власти в стране. Они ездили в Киев, смотрели, как организован протест, как выстроена самооборона. Некоторые, такие как известный в антифа-среде России Алексей Сутуга, он же Сократ (погиб во время драки в 2020 году), вместе с товарищами из Москвы и Украины даже пытался создать на Майдане «Черную сотню» — объединение анархистов для участия в активных протестных действиях. Однако тогда там заправляли украинские националисты. Сутугу сотоварищи просто избили ультраправые из группировки С-14*, и на этом «Черная сотня» закончилась.

Потом начались боевые действия в Донбассе. И уже тогда, по словам собеседников RTVI, в российской антифашистской среде случился серьезный раскол — точно так же, как это было с российскими националистами. А возможно, даже серьезней. «Их много, нас мало», — так описал соотношение сил в антифа-движении сторонник Донбасса Ерзин.

«Мы, например, хотели провести в 2014-м концерт в Москве, и на афише сделать картинку — скин сжигает флаг Украины, — вспоминает антифашист. — Так нам тут же начали написывать [соратники], что такое ни в коем случае нельзя делать. Чуть ли не до драк доходило».

Донбасское ополчение поддерживали единицы, в основном же антифашисты говорили: «Нет никакой войны кроме классовой». Часть антифашистов тогда и вовсе отправилась на Украину, чтобы поддержать уже вооруженную борьбу Киева с ополчением. Удивление многих тогда вызвал даже не сам этот факт, а то — в какие подразделения попадали те, кто еще вчера скандировали «Фашизм не пройдет!» и дрались с праворадикалами. Те, чьих товарищей убивали наци-скинхеды из-за их убеждений. Российские антифа воевали, например, в составе «Азова»*, нацбата «Айдар»* и нацбата «Торнадо». «Торнадо» впоследствии был расформирован самими властями Украины, ввергнутыми в ужас от тех преступлений, которые совершали “торнадовцы”. Среди этих военных преступлений: мародерство, изнасилования мужчин и женщин, и даже педофилия. В “Торнадо”, в частности, “воевал” российский анархист Сергей Петровичев.

Сергей Ситников, фронтмен группы Klowns, признается, что ему сложно объяснить, почему так происходило. Возможно, говорит он, это связано с тем, что многие анархисты и антифа были недовольны государственной системой России, и поэтому решили бороться с ней на стороне более, по их мнению, демократической Украины.

Руслан Ерзин после начала боевых действий в Донбассе в 2014-м, напротив, хотел примкнуть к ополчению. Даже написал на сайт «Доброволец»: мол, так и так, хотел бы вступить в ополчение. «Но мне ответили, типа, братан, без какого-либо боевого опыта нам сейчас люди не нужны, нам нужны подготовленные», — вспоминает Ерзин.

Военная операция

Когда 24 февраля 2022 года российская армия начала наносить удары по военным объектам Украины и стало понятно, что точка невозврата пройдена, Сергей Ситников пребывал в некоей прострации. Он честно говорит, что как и любой здравомыслящий человек, не желал бы никаких боевых действий, тем более для своей страны. Ведь на страдания в первую очередь обречены простые мирные люди. «Сейчас, конечно, я уже понимаю, что СВО была неизбежной. По крайней мере, если бы мы не начали, — то, возможно, лишь оттянули бы начало конфликта, который бы все равно произошел», — говорит Ситников.

Оглядываясь назад, изучая ту информацию, которая стала появляться, в том числе данные о военной группировке, которую стягивал Киев к границам Донбасса, Ситников говорит: «Получилось так, как получилось. Я думаю, это еще не самый худший сценарий для нас. А возможно, что и необходимый». Руслан Ерзин свою реакцию на начало боевых действий в 2022-м описал лаконичней: «Мы с женой вообще офигели».

Тем временем российские антифа и анархисты в большинстве своем, по словам собеседников RTVI, восприняли начало военной операции так же, как и либерально настроенная общественность. «В той же парадигме», как выразился Сергей Ситников. Имея в виду распространенные нарративы в духе «Россия агрессор, Украина невинная». Руслан Ерзин добавляет, что в отличие от 2014 года, когда в антифашистской среде были хотя бы антивоенные настроения, то в 2022 году они сменились на «откровенно русофобские». Многие антифа уехали из страны и поселились, например, в Прибалтике или Грузии. Одни из них “репостами” поддерживают сбор донатов для ВСУ, другие, как и в 2014-м, примкнули к украинской армии, к 2025 году успев погибнуть. Так, например, произошло с известным российским антифашистом и анархистом Дмитрием Петровым. По иронии судьбы, антифа Петров погиб в составе «Правого сектора»*, так же, как и бывший участник «Торнадо», российский анархист Петровичев.

«Не могу абсолютно это понять. Это загадка. Необъяснимо просто», — комментирует это антифашист Ерзин.

Один из старых представителей российских антифашистов, поговоривший с RTVI на условиях анонимности, этот феномен объясняет тем, что в России никогда не было монолитного антифа-движения. «Проблема в том, что окормлять некие стабильные институции вроде смол-медиа внутри этой движухи (в первую очередь через анархистов) начали условные леволиберальные круги. Поэтому не удивительно, что их голос, их лексика были громче других», — говорит собеседник RTVI.

Помимо этого, говорит он, многие антифа всегда были в первую очередь замотивированы экстримом и часто меняли свои предпочтения. «Один и тот же человек мог сначала входить в банду обвиняемых в убийствах мигрантов, потом покаяться и принять участия в нападения на неонацистов. Другой мог учинить поножовщину в парке с некими “правыми граффитчиками”, а потом сам зиговать на трибунах с набитой свастикой», — сказал собеседник RTVI. Следовательно, добавил он, не стоит удивляться, что человек, у которого не было никогда «стройной системы взглядов, подверженный непринужденной промывке мозгов, легко мог совершить странный кульбит в сторону добробата».

Некоторые антифа, поддерживающие Украину, продолжают оставаться в России и периодически фигурируют в криминальных сводках. В Калужской области в начале 2025 года экстремистской признали музыкальную группу местных антифа и анархистов, которые в числе прочего записывали песни в поддержку Украины.

В свою очередь Руслан Ерзин уже летом 2022 года собрался со своими друзьями в кафе и они решили делать концерт в поддержку мирного населения Донбасса. Понимания, кто должен выступать, и как все организовать, тогда не было. Позже, обмозговав все, Ерзин позвонил Ситникову в Киров:

— Серега, давай, надо играть.

— Без проблем, — ответил Ситников. — Я поговорю со своими ребятами.

Но все оказалось не так просто. Участники Klowns своего фронтмена в этой инициативе не поддержали. Чтобы отыграть концерт, ему пришлось собирать сессионщиков. Ерзин в этом время поехал в Донбасс, чтобы лично увидеть, что там происходит и определиться, кому патриотично настроенные антифашисты будут помогать в первую очередь.

Тошковка

«Я поехал туда с ребятами из гуманитарного движения “Интербригады”, это нацболы, — рассказывает Ерзин. — Они еще в 2014 году помогали добровольцам попасть в ополчение. А с 2022 года начали оказывать помощь фронту. Проще говоря, затыкали все дыры в снабжении».

По словам Ерзина, большим плюсом было то, что «Интербригады» сосредоточили свою гуманитарную миссию не на крупных центрах, типа Мариуполя или Донецка, а небольших населенных пунктах, только-только занятых российской армией. «То есть тех, куда вообще никто не ездит», — уточнил собеседник RTVI.

Так он и оказался в Тошковке.

Первым что увидел Ерзин, — полная разруха. Дома были разрушены подчистую, никакого общественного транспорта, магазинов тоже не было, как и электричества с газом. В поселке, находящимся в четырех часах езды от Донецка, царила настоящая гуманитарная катастрофа.

«Когда я туда приехал и увидел все, что там происходит, у меня слезы из глаз полились, — говорит Ерзин. — Как такое может быть?».

Изначально он планировал собранные с концерта деньги направить на помощь другому населенном пункту. Но от увиденного в Тошковке пришел в ужас и окончательно решил сосредоточиться на помощи ей.

Больше всего Ерзина поразили разговоры с местными жителями. К тому моменту их там оставалось всего порядка 100 человек. Сам Ерзин не смотрел телевизор, а те обрывки сюжетов, где что-то рассказывали про Донбасс, восемь лет живший обособленно от Украины, он считал «дичью». Мол, какие-то «шизики» на федеральных каналах, как обычно, сгущают краски.

«И тут оказалось, что с 2014 года так они в Тошковке и жили. А в 2022-м, когда хохлы поняли, что их оттуда погонят, начали бомбить мирняк. Типа — если не нам, то никому не достанется. Я там познакомился с мужиком, который полтора месяца в погребе сидел. Хорошо, говорит, банки [с закрутками] были. Хоть что-то пожрать».

— Дядь Коль, — спросил у тошковца Ерзин, — а вы почему не уехали-то оттуда? Дядя Коля глянул на него, да и сказал только: — Почему я уезжать отсюда должен вообще? Это мой дом, мой огород тут, не поеду я никуда.

А еще в Тошковке есть район, застроенный пятиэтажками. Штук 15 их там. И все разбиты. В одной из них осталась жить семья. Муж с женой. Обычные люди. Мужа зовут Эдуард. Уезжать он тоже не захотел. Напротив, вывесил на балконе огромной российский триколор, сделал буржуйку, чтоб поесть приготовить, и так и живут они с супругой. На вопрос, чего не уезжает, Эдуард, или Эдик, как называет его Ерзин, тот отвечает, как и дядя Коля: «Почему я уезжать должен?».

И такие, говорит Ерзин, там все оставшиеся. Их земля, их дом. Трудно, ну а что поделать. Верят, что Россия все отстроит, когда боевые действия стихнут. А пока отстраивать помогают волонтеры.

«Мы два концерта в Питере и Москве провели. А потом на собранные деньги закупили стройматериалов и стали возить в Тошковку», — рассказывает Ерзин.

Концерт в Москве, вспоминает он, прошел со скрипом. Бывшие соратники по антифа-движению пытались его сорвать, даже несмотря на гуманитарную направленность. Знали ведь, говорит антифашист, что мирным жителям Донбасса деньги собирать будут. Но у противников концерта нашлись свои свои аргументы: «Термин «мирные жители» — прикрытие в целях военной пропаганды», — писали оппоненты организаторов уже после концерта.

А в день самого мероприятия, говорит Ерзин, кто-то позвонил в полицию и сказал, что, дескать, в поддержку Украины концерт проводят. Приехала полиция, Ерзин сразу же предложил им пройти в зал.

«Они смотрят, а у сцены флаг России висит, флаг СССР и флаг Москвы. Я им все объяснил. Вместе посмеялись. Потом они мне сказали — мол, молодцы. Руку мне пожали, да уехали», — говорит Ерзин.

Ситникову из Klowns после концерта кто-то написал, что, дескать, он решил пропиариться. Мнение тех, кто поддерживает украинскую армию, музыканта не сильно волнует. А вот тут, признается он, действительно задело. «Это самое обидное. То есть почему-то видят, что я лично какую-то выгоду преследую», — говорит антифашист, напоминая, что цель концерта заключалась в сборе денег для простых мирных людей.

Впрочем, свою позицию по поводу конфликта на Украине Ситников не скрывает, и озвучивает публично.

«Это моя страна, она мне ближе все-таки, чем любая другая. И отказываться от нее только потому, что что-то здесь идет не так, ну, это было бы странно. Мы же не отказываемся от друзей и от родственников, если мы поссоримся с ними, допустим. А с другой стороны, если те, кто так желает поражения России, надеются на то, что тут станет лучше, — так ведь не станет, тут станет гораздо хуже», — считает музыкант. По его словам, социальные потрясения в России, которых жаждут некоторые борцы с системой из левого лагеря, не приведут к смене режима, скорее станут толчком к «деградации общества».

Ерзин говорит, что после Москвы и Питера они с товарищами решили сделать концерт Klowns вместе с местными группами в Донецке.

Донецк

«Когда первый раз в Донецке был, прилет был прямо по администрации. Мы метрах в 800 находились, — вспоминает антифашист. — У меня в машине сигнализация сработала. Страшно все это было. Нас еще предупредили, чтобы по зеленке не ходили, там «лепестки» же везде, можно подорваться».

«Лепестки» — советские противопехотные мины ПФМ-1 нажимного действия — опасны тем, что ВСУ «накрывают» ими территории в большом количестве. Они небольшого размера и в траве их практически не видно. Наступив на нее, человек в лучшем случае может остаться без ноги. В худшем — погибнет.

Ерзину повезло, «лепестки» во время поездок в Донецк ему не попадались. Зато там он познакомился с донецкими панками. Те совсем молодые. Сказали, что никто к ним с панк-концертами не приезжает. «Ну, значит, надо привезти», — сразу подумал Ерзин. Как и прежде, созвонился с Ситниковым, а потом списался с директором местного клуба. Концерт состоялся в январе 2023 года и собрал больше сотни человек. По местным меркам — вполне себе. А самое главное — аудитория. Она была самой что ни на есть разношерстной. Вместе с панками в джинсе и с ирокезами отплясывали пого бравые военнослужащие из интернациональной бригады «Пятнашка», сформированной в Донбасса еще в 2014 году, за баром пиво пили местные интеллигенты, туда-сюда сновали лимоновцы. Такой вот ополченский романс.

На вопрос, насколько безопасно проводить музыкальные концерты в Донецке и есть ли вообще какие-то гарантии, Ерзин говорит откровенно:

«Нет никаких гарантий, 50 на 50».

Сергея Ситникова Донецк поразил. «Мы приехали, было темно. И безлюдно. Только солдаты в форме и с автоматами проходили. А вдали громыхало. В городе бросалось в глаза отсутствие машин, тишина, а еще света не было. На следующий день тоже громыхало. Наверное, артиллерия работала. Рядом с вокзалом аж стекла дрожали. Там уже люди сидели. Я стою и думаю, сейчас прилетит что-то, всех осколками посечет. А местные сидят и внимания на это вообще не обращают. Это, знаете, очень жутко», — говорит Ситников. Он какое-то время молчит, а потом добавляет: «И тут ты понимаешь, что ты-то сегодня отсюда уедешь, а они так живут уже очень долго, и неизвестно, сколько еще так жить».

Служили два товарища

Сейчас Сергей Ситников продолжает жить в Кирове. Если позовут, готов и дальше играть на концертах в поддержку Донбасса. Также, говорит он, ему хотелось бы пройти курсы по тактической медицине. На вопрос, не означает ли это, что он и сам готовится пойти в добровольцы, антифашист отвечает: «У меня нет соответствующей подготовки. Но я бы такую возможность, конечно, не исключал. Нет, я не говорю, что обязательно. Но очень возможно».

Кроме того, Ситников работает над новой песней. Она будет называться «Неизвестный солдат». Он посвятит ее всем павшим российским воинам.

Руслан Ерзин после концертов в Москве, Питере и Донецке участвовал и в других гуманитарных инициативах. В Тошковке уже начали работать различные фонды, привозить туда еду и пытаться наладить там жизнь. Поэтому он с товарищами переключился на расположенную в пгт Нижнее Первомайское (ЛНР) школу, которая серьезно пострадала в ходе боев. Восстанавливают ее уже два года. «Мы собирались это делать вместе с администрацией города первоначально. Они нам говорят, о, как круто, вы молодцы, — мы говорим, давайте мы вам дадим денег, вы найдете рабочих, будете делать. Они сначала согласились, а потом выяснилось, что ни рабочих рук у них нет, ни того, ни другого», — рассказывает Ерзин. В итоге восстановлением они с товарищами занимаются сами.

«Нанимаем там местных дедов, чтобы они работали. То есть мы как бы и школу восстанавливаем, и немножко еще людям помогаем заработать денег. Школа — четыре корпуса. Сейчас делаем второй. Короче, там очень много работы», — говорит антифашист.

19 марта Руслан Ерзин планирует привезти в Донецк брата Егора Летова Сергея вместе с его проектом «Электроджазовая оборона».

— Каких хитов ждать публике? — поинтересовался корреспондент RTVI у Ерзина.

— Ну, — сказал он. — “Все идет по плану” точно будет.

Еще Ерзин собирает деньги для бригады «Призрак» (ДНР). Здесь есть личные причины. В 2014 году, когда это был еще батальон, который возглавлял Алексей Мозговой, в нем воевал российский антифашист из Москвы Антон Фатулаев с позывным «210-й». В сентябре 2014-го он попал в плен к боевикам нацбата «Айдар»*. 24-летнего Фатулаева пытали, а затем казнили.

Спустя год в «Айдаре» будет воевать Ален Воликов. Он тоже антифашист из Москвы. До начала боевых действий в Донбассе они с Фатулаевым были в одном антифа-движении. Вместе посещали одни и те же концерты и участвовали в уличных драках с ультраправыми.

* организация признана террористической и запрещена в РФ