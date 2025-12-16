В центре Москвы два года назад в эксплуатацию был сдан роскошный особняк. Но есть одна загвоздка, вместо обставленных комфортабельных квартир собственники получили жилье без отделки. Да и жить в нем нельзя. Работы в доме продолжились даже после официальной приемки дома. О том, как жильцы и их представители рассылают кипы жалоб по инстанциям, надзор находит недочеты, а УК выставляет счета за парковку без парковки — в материале RTVI.

В 2020 году Людмила заключила договор долевого участия в строительстве элитного многоквартирного дома в Хамовниках. Особняк на 19 квартир Villa Grace в Пожарском переулке вела строительная компания «Электра», входящая в группу компаний «Стройтэкс».

«Особняк Villa Grace включает в себя три архитектурно индивидуальные части. Корпус Rainier с историческим фасадом и лепниной, корпус Albert c белоснежной перламутровой облицовкой фасада и витражным остеклением, и корпус Mogambo тёмно-шоколадного цвета с открытыми террасами», — говорится в описании проекта на сайте застройщика.

Согласно договору, собственник должен был получить квартиру с полной дизайнерской отделкой и кухней от европейских производителей. По задумке покупатель, после сдачи дома в эксплуатацию, должен был получить свою квартиру, въехать в нее и спокойно жить, ни о чем больше не думая. Ценник квартир в этом особняке с подземной парковкой — от 300 млн рублей.

Дом должны были сдать в июле 2021 года. Однако что-то не срослось, и застройщик сдал его лишь в январе 2023-го. А вместо комфортабельного жилья «под ключ», люди получили голые стены.

«У кого-то был бетон, а мне они сдали в whitebox. Бетонный пол и окрашенные белой краской стены. Ни тебе обещанной сантехники, ни дверей, ни пола, ни кухни. Просто пустая квартира», — рассказала RTVI Людмила.

На момент сдачи дома в нем не было ни воды, ни электричества, ни отопления. При этом каким-то образом застройщику удалось ввести его в эксплуатацию. «Разрешение на ввод им выдал Мосгосстройнадзор. Все разрешения комиссий и все прочее они прошли», — отмечает юрист и представитель собственника Виктория Алфимова.

После этого несколько собственников квартир в доме объединились и начали писать письма в различные инстанции. В конце концов, говорит собственница Людмила, застройщика вызывали в мэрию Москвы и потребовали все доделать.

«Срок дали, по-моему, полгода, и обязали выплатить собственникам компенсацию за отделку», — уточняет собеседница RTVI.

Сама Людмила решила судиться. «Государственная экспертиза насчитала мне отделку на 30 миллионов рублей, — утверждает она. — Но не так давно вышел закон, который ограничивает сумму, которую можно взыскать с застройщика за недостатки, тремя процентами от суммы квартиры. В моем случае это лишь 4 млн рублей».

Спустя пару лет мало что в доме изменилось. В январе 2025-го телеканал «Россия» снял сюжет, посвященный ситуации, с которой столкнулись собственники особняка. Тогда же застройщик ответил журналистам, что в доме, дескать, «завершаются финальные работы на территории входных групп с установкой улучшенных дизайнерских материалов». Сроком окончания работ был назван февраль 2025 года.

В сентябре на место выезжали представители Жилинспекции, после чего уже не застройщику, а управляющей компании (ООО «МСК МКД», согласно базе «Спарк» бенефициар у УК и застройщика — один и тот же человек) было выписано предписание. Из него следует, что работы на объекте по-прежнему ведутся. 2 декабря 2025 года на место выезжали уже специалисты Мосгосстройнадзора и тоже констатировали: «работы по отделке мест общего пользования не завершены».

«В основном вал претензий идет через управляющую компанию. Но по факту там управлять еще нечем. Поскольку в доме никто не живет, квартиры без ремонта, и дом каким-то образом введен в эксплуатацию в таком состоянии, в котором не должен быть введен, — говорит юрист Виктория Алфимова. — Там по инженерным системам, по пожарной безопасности целый лист предписаний им давали. И до сих пор все находится в вялотекущем состоянии».

В своих объяснениях надзорным инстанциям застройщик объясняет, что нынешние работы ведутся по просьбе самих собственников, а их цель — «улучшение внешних характеристик внутренней отделки мест общего пользования». Собственница Людмила говорит, что при этом застройщик апеллирует к некоему протоколу собрания собственников. Но она, например, ни в каком голосовании по этому поводу участия не принимала. «Действительно, собственники могут принять решение о текущем ремонте, — в свою очередь говорит юрист Алфимова. — Но какой текущей ремонт в новом доме, да еще в таком масштабе».

Так или иначе, как говорит Людмила, до сих пор в свою квартиру въехать она не может. «Там нельзя жить», — считает женщина. В доме по-прежнему всюду торчат провода, лежит строительный мусор и стройматериалы. Лифт запустили, по словам собственницы, только в октябре. Однако налог за квартиру женщине начисляется. Кроме того, на парковке, по словам Людмилы, тоже «невозможно парковаться».

«Так они мне еще каждый месяц присылают и счета на оплату. У меня там уже сейчас задолженность больше 800 тысяч. И они говорят, если вы не заплатите, мы на вас в суд подадим, потому что вы обязаны платить. Я говорю, а как же я могу платить за то, чем я не пользуюсь? Я не могу там машину поставить, я не могу жить в этом доме», — сетует Людмила.

Согласно новым обещаниям застройщика, как рассказала юрист Алфимова, работы должны завершиться до конца года. Но она в эти заверения не верит. Более того, как говорит собственница Людмила, в январе истекает трехлетний гарантийный срок на дом, после чего «они вообще ничего не должны». В планах собственницы и ее представителя, попытаться пробиться на прием в мэрию. Они считают, что у той есть хотя бы какие-то рычаги, чтобы повлиять на ситуацию.

Тем временем, согласно базе «Спарк», ГК «Стройтэкс» с октября 2022 года находится в стадии ликвидации. Застройщик ООО «Электра», расположенное с ней по одному и тому же адресу, 2024 год завершило с убытками 6,6 млн рублей.