9—11 июля в Вашингтоне прошел саммит НАТО, посвященный 75-летию Североатлантического альянса. Наибольшее внимание, как и ожидалось, было сосредоточено на военном конфликте на Украине. По итогу саммита 24 страны подписали «Украинский договор», их лидеры обязались и дальше поддерживать Киев, а также пообещали собраться в случае «будущего нападения России на Украину после завершения боевых действий». Кроме того, альянс в очередной раз подтвердил, что место Украины — в НАТО. Что конкретно страны альянса пообещали Киеву и какое вооружение планируют поставлять — в материале RTVI.

Что страны альянса пообещали Киеву

С момента начала военного конфликта в феврале 2022-го НАТО, а также союзники альянса неустанно помогают Киеву финансами и вооружением. Этот саммит, приуроченный к юбилею НАТО не стал исключением. Одним из основных обещаний стали €40 млрд, которые Украина получит в 2025 году.

«Мы приветствуем обещание союзников о долгосрочной помощи в области безопасности для предоставления военного оборудования, помощи и обучения для Украины. Мы также приветствуем, что с этой целью союзники намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в области безопасности для победы Украины», — говорится в заявлении Совета НАТО-Украина, опубликованном вечером 11 июля.

В июне власти Евросоюза уже пообещали направить Киеву €1,4 млрд доходов от замороженных российских активов. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что деньги пойдут на боеприпасы, системы противовоздушной обороны (ПРО) и поддержку украинских производителей.

Помимо этого, в альянсе поддержали запуск программы НАТО «по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины» (NSATU). Она будет координировать предоставление военной подготовки и оборудования для Украины, а также оказывать логистическую поддержку.

Несмотря на продолжающиеся боевые действия и неоднократные заявления Москвы о том, что Киев должен оставаться нейтральным, в НАТО до сих пор уверены, что будущее Украины связано с альянсом.

«Союзники полностью поддерживают право Украины выбирать собственные меры безопасности и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с альянсом», — отметили главы государств и правительств, которые участвовали в заседании Совета НАТО-Украина.

На этом фоне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил усилить представительство НАТО на Украине, назначив старшего представителя. Он будет выступать в качестве координатора по взаимодействию НАТО с властями в Киеве.

«Украинский договор»

В рамках саммита лидеры 23 стран подписали с Киевом так называемый «Украинский договор». Его цель — координация и ускорение усилий по обеспечению «всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности». К документу, помимо стран НАТО присоединилась и Япония, также среди подписантов оказался и Евросоюз в целом.

Участники соглашения с Киевом обязались поддерживать Украину «до тех пор, пока она не одержит победу», отметив, что безопасность страны — «неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и территории за его пределами».

В документе в очередной раз осуждаются действия Кремля в отношении Украины и утверждается, что Россия грубо нарушает международное право в том числе Устав ООН и представляет «угрозу международной безопасности». Помимо этого, страны, подписавшие договор, обязались:

Поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности. Для этого они в том числе пообещали постоянно предоставлять помощь в области безопасности и обучения, современную военную технику, помогать в сфере оборонной промышленности и оказывать необходимую экономическую поддержку через существующие многосторонние механизмы;

Ускорить усилия по созданию будущих украинских сил, «которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживания». Для этого в частности в течение полугода будет созвана контактная группа по обороне Украины на уровне глав военных ведомств. Они рассмотрят и утвердят дорожные карты, «по будущему развитию сил до 2027 года в координации с миссией НАТО по оказанию помощи и обучению в области безопасности для Украины и миссией ЕС по военной помощи в поддержку Украины»;

«В случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий» подписанты договорились быстро и коллективно собраться на самых высоких уровнях, чтобы определиться с дальнейшими шагами в поддержку Киева в осуществлении своего права на самооборону. Среди таких шагов будет «устойчивая помощь в области безопасности и возложение на Россию экономических и других издержек».

Вместе с тем страны НАТО не планируют напрямую участвовать в военном конфликте, заверил президент Франции Эммануэль Макрон на полях саммита.

«Хотя речь не идет о непосредственном участии альянса в конфликте на Украине, очень важно, чтобы союзники продолжали оказывать эффективную поддержку. Россия не должна выиграть [в этом конфликте], на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте», — сказал он на пресс-конференции.

При этом в феврале французский лидер допускал отправку западных войск на Украину. Однако тогда он подчеркнул, что такой вариант возможен, если об этом попросит Киев. Йенс Столтенберг в свою очередь заверял, что НАТО не планирует направлять свои войска на Украину.

Не только Patriot — какие поставят системы ПВО

По итогам саммита НАТО Украина получила подтверждения о новых военных поставках. В первую очередь это касается систем противовоздушной обороны (ПВО), которые Киев просил, а иногда даже требовал, от стран НАТО на протяжении всего конфликта.

Так, ВСУ получат пять батарей дальнобойных зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении от 9 июля. От США, Германии, и Румынии Украина получат три батареи американских ЗРК Patriot — по одной батарее от каждой страны. Нидерланды вместе с другими странами поставят комплектующие Patriot, чтобы из них собрать четвертую батарею. А пятая будет состоять из ЗРК SAMP/T от Италии, которую страна производит вместе с Францией.

О планах поставить хотя бы четыре батареи — от США, Германии и Румынии — СМИ сообщали еще до саммита. Но в результате к трем странам добавились Нидерланды.

Одна зенитная батарея включает от 4 до 8 пусковых установок, каждая пусковая установка обладает четырьмя ячейками запуска ракет. Дальность полета ракет ЗРК Patriot последней модификации — PAC 3 MSE — 120 км по аэродинамическим целям (самолетам и вертолетам) и 60 км по баллистическим целям (ракетам). Впрочем, какую именно модификацию получит Украина, не уточняется. Наземный подвижный ЗРК SAMP/T — франко-итальянский ЗРК. Дальность стрельбы по аэродинамическим целям — до 100 км, а по баллистическим — до 25 км.

Вдобавок к этому страны НАТО пообещали выделить $1 млрд на поддержку ПВО Украины. Также Украине «в ближайшие месяцы» США и союзники по НАТО намерены передать «десятки тактических систем ПВО», а именно: NASAMS, HAWK, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS и Gepard.

NACAMS — норвежский ЗРК малого и среднего радиуса действия, в зависимости от использующихся ракет дальность стрельбы колеблется от 20 до 180 км;

HAWK — американский ЗРК средней дальности времен холодной войны, принятый на вооружение в 1959 году. Дальность поражения: не более 40 км;

IRIS-T SLM и IRIS-T SLS— немецкие ракеты малой (SLS) и средней дальности (SLM) с инфракрасной головкой самонаведения, с дальностью 12 км и 440 км соответственно. SLM может использоваться против крылатых ракет;

Gepard — немецкая зенитная самоходная установка, использующаяся с 1976 года. Используется для прикрытия сухопутных войск, так как вооружена только двумя 35-мм пушками.

11 июля в ходе встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским американский президент анонсировал новый пакет помощи от США объемом $225 млн, он тоже связан с ПВО.

В него войдут ранее упомянутые системы Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды 155-мм и 105-мм калибров. Согласно заявлению министерства обороны США, в пакет также вошли переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и одноразовые ручные противотанковые гранатометы AT-4.

3 июля США выделили еще $150 млн военной помощи Украине. Тогда же США решили выделить $2,2 млрд на закупку ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS, которыми пользуется Украина.

Деньги выделили из средств инициативы содействия безопасности Украины, но напрямую они переданы Украине не будут. Подразумевается, что эти средства пойдут на оплату контрактов в течение нескольких месяцев или лет, чтобы обеспечить потребности Украины в сфере ПВО в долгосрочной перспективе, но не прямо сейчас в ходе боевых действий.

«Будут летать в небе над Украиной этим летом». Сколько F-16 поставят Украине

Поставки Украине авиации — ранее один из главных камней преткновения НАТО. США согласились поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 еще в мае 2023 года, но заметных подвижек с тех пор не наблюдалось, хотя еще тогда начался долгий процесс подготовки пилотов и техников.

В ходе саммита президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО скорее решить этот вопрос. По его словам, Украине понадобится не менее 128 истребителей.

Первые F-16 «будут летать в небе над Украиной этим летом», — заявил на полях саммита госсекретарь США Энтони Блинкен. Непосредственно США пока не передают свои истребители, но этим уже занимаются Дания и Нидерланды, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

О том, какие советские истребители ранее Украине отправили страны НАТО — читайте в материале RTVI.

Дания намерена передать 19 самолетов, а Нидерланды обещали выделить 24 истребителя. Ранее к ним присоединилась и Бельгия, которая, согласно соглашению по безопасности с Украиной, должна направить ВСУ 30 единиц F-16.

Вдобавок к этому Украине направит F-16 Норвегия — в количестве шести единиц. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре анонсировал эти планы еще в августе 2023 года