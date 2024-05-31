30 мая вошло в историю США — впервые экс-президента признали виновным в уголовном преступлении. Присяжные в суде Нью-Йорка, которые рассматривали дело Дональда Трампа о фальсификации документации, единогласно решили, что он виновен по 34 пунктам. По каждому ему в теории грозит до 4 лет лишения свободы, однако юристы полагают, что бывший глава государства избежит тюрьмы. Вердикт присяжных — еще не приговор. Решение остается за судьей Хуаном Мерчаном, который вынесет его 11 июля.

Полтора месяца обсуждений

Судебный процесс над экс-президентом США и главным кандидатом от республиканцев на выборах 2024 года, который стартовал еще в середине апреля, на финишной прямой. 30 мая после суммарно 11 часов совещаний жюри присяжных, состоящее из 12 человек, приняло решение: Дональд Трамп виновен по всем 34 пунктам.

Официально обвинение экс-президенту США предъявили еще 4 апреля 2023-го. Все пункты заключения были обозначены как «фальсификация деловой документации первой степени» — это нарушение статьи 175 уголовного законодательства штата Нью-Йорк. Прокуроры обвинили бывшего главу Белого дома в том, что тот в преддверии выборов 2016-го поручил своему адвокату Майклу Коэну заплатить $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс. Она должна была молчать об интимной связи с Трампом на озере Тахо в 2006 году.

При этом Майкл Коэн заплатил порнозвезде из собственного кошелька, но потом получал ежемесячные выплаты компенсацию через компанию Trump Organization. Экс-президент утверждал, что это было вознаграждение за юридические услуги адвоката. Дональд Трамп отвергал все обвинения, а также сам факт интимной связи с Дэниэлс.

Несмотря на непризнание Трампом своей вины, присяжные все-таки вынесли историческое решение — это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда бывшего главу Белого дома признали виновным по уголовному преступлению.

Максимальный срок по каждому из пунктов — 4 года, так что теоретически Трампа могут посадить на 136 лет суммарно. Официально судья Хуан Мерчан вынесет приговор 11 июля, за несколько дней до общенационального съезда Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин) — он пройдет 15—18 июля. На съезде Дональда Трампа должны утвердить в качестве кандидата от «красных».

Сядет ли экс-президент за решетку?

Услышав решение присяжных, экс-президент назвал его «позором», а сам процесс «сфальсифицированным».

«Это был сфальсифицированный судебный процесс, который проводился противоречивым и коррумпированным судьей. Это был подстроенный, позорный суд. <…> Настоящий вердикт вынесет народ 5 ноября [на выборах президента США]», — сказал Дональд Трамп.

Обвинения против Трампа представляют собой ненасильственные преступления класса Е, самого низкого уровня в Нью-Йорке. Они наказываются лишением свободы на срок от 16 месяцев до 4 лет. При этом эксперты считают, что тюремное заключение для 77-летнего политика маловероятно, так как ранее он не был осужден за какое бы то ни было преступление, пишет The Washington Post.

Помимо тюрьмы, судья Мерчан может приговорить Трампа к испытательному сроку — в таком случае, ему понадобится разрешение для выезда за пределы штата. Также наказание для экс-президента может ограничиться штрафом или условно-досрочным, но только если он в дальнейшем не попадет в «юридические неприятности». Помимо этого, бывшему главе Белого дома могут назначить общественные работы.

«Я бы хотела видеть общественные работы — уборку мусора в метро», — заявила бывший главный помощник окружной прокуратуры Манхэттена Карен Фридман Агнифило.

Опрошенные The Guardian эксперты также склоняются к тому, что Трамп не окажется за решеткой. Профессор права в университете Фордхэма Шерил Бэйдер сказала газете, что судья вряд ли отправил бы экс-президента в тюрьму «только при таких обстоятельствах».

«Он совершил преступление впервые, и преступление, в котором он был признан виновным, представляет собой ненасильственное преступление, зафиксированное на бумаге», — отмечает издание.

Как приговор отразится на кампании Трампа?

Защита экс-президента может подать апелляцию на приговор, что они и планируют сделать, рассказал адвокат Трампа Тодд Бланш. Впрочем, апелляционный процесс может занять «месяцы или даже годы», говорится в статье The Guardian.

Несмотря на историческое решение, с юридической точки зрения приговор не повлияет на амбиции Трампа вернуться в Овальный кабинет. Дело в том, что по Конституции США, президентом может стать любой гражданин страны по рождению старше 35 лет и проживший в Соединенных Штатах как минимум 14 лет. Так что теоретически Дональд Трамп может избраться, даже находясь в тюрьме.

Согласно статистике RealClearPolitics, по состоянию на 30 мая республиканец немного обгоняет своего главного конкурента — действующего президента США от Демократической партии Джо Байдена, который 5 ноября планирует переизбраться на второй срок. Сейчас большая часть населения на стороне Трампа, но перевес минимален — 47,6% против 46,7%.

Тем не менее, опрос ABC News/Ipsos, опубликованный еще 5 мая, показал: обвинительный вердикт заставит 20% сторонников Дональда Трампа как минимум «лишний раз подумать» о том, голосовать ли за него на президентских выборах. При этом 4% респондентов признались, что откажутся от его кандидатуры.

Сможет ли Трамп проголосовать?

Еще один вопрос заключается в том, сможет ли сам Дональд Трамп проголосовать 5 ноября. Согласно законодательству Флориды, где и зарегистрирован экс-президент, признанный виновным в совершении уголовного преступления в другом штате не может голосовать, но только «в том случае, если в результате осуждения человек лишается права голосовать в штате, где он был осужден». Вместе с тем, в штате Нью-Йорк гражданин США может принять участие в голосовании, если не находится в тюремном заключении.

Так что, если Трампа не отправят за решетку, он все-таки сможет отдать свой голос на ноябрьских выборах. Однако часть экспертов полагает, что назначенный штраф не позволит экс-президенту сделать это, пока сумма не будет выплачена.

Зато точно известно, что Дональд Трамп не сможет сам себя помиловать. «Если Трамп снова станет президентом, его федеральные полномочия по помилованию не будут распространяться на этот приговор в Нью-Йорке», — заключает The Washington Post.