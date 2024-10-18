Журналист газеты «Ясиноватский вестник ДНР» Денис Мельниченко в конце февраля 2022 года вступил добровольцем в вооруженные силы тогда еще независимой Донецкой народной республики. 1 августа 2023 года он заключил контракт с Минобороны России сроком на год — до 31 июля 2024 года. Однако положенных по нему выплат в размере двух миллионов рублей военный так и не получил. RTVI разбирался, почему так произошло.

«Не смог не откликнуться на призыв»

Мельниченко родом из ДНР. До начала боевых действий на Украине он работал корреспондентом в газете «Ясиноватский вестник ДНР» — писал о ситуации на фронте и в городе, освещал социальные темы. В 2017 году в одном из военкоматов города Макеевка он получил справку, в которой было написано, что он может быть отстранен от службы как ограниченно-годный, и призван только не к строевой службе (документ есть в распоряжении RTVI).

Сразу после объявления мобилизации в ДНР — 22 февраля 2022 года — Мельниченко отправился добровольцем на фронт. «Когда глава ДНР Денис Пушилин обратился к населению, я не смог не откликнуться на этот призыв. Несмотря на давнюю „негодность к строевой“, был уверен, что оружие в руках удержать смогу. И мы с друзьями отправились в Макеевку подавать заявления в военкомат», — рассказывал Мельниченко.

Бывший журналист попал на службу в сухопутные войска — стрелковый батальон особого назначения. Сначала его отправили на штурм Мариуполя, где в одном из боев он был ранен и попал в госпиталь. «Наш батальон практически весь размотали, поэтому после госпиталя меня перевели в другой. Это батальон им. Архангела Михаила, тоже сухопутка», — рассказал Мельниченко.

Выписавшись, он «вместе с вагнерами штурмовал Белогоровку» в ЛНР, а затем вернулся в ДНР и воевал на Орловском направлении. В 2023 году Мельниченко отправили в командировку в Ростовскую область на Кадамовский полигон, а оттуда — в новую командировку обратно в ДНР, в Новоазовск.

«Причем командир Кадамовского полка говорил, что я его как специалист интересую. Поэтому он дал мне слово, что если через месяц меня не вернут, то он меня обратно зубами выгрызет. Спросил, верю ли я ему. Я сказал, что верю», — говорит Мельниченко.

В Новоазовске командир полка убедил его подписать контракт с Минобороны России сроком на год. Спустя некоторое время его вместе с женой, тоже военнослужащей, перевели в Ленинградский военный округ, рассказал RTVI Мельниченко.

«Ни боевых, ни стандартного оклада»

После истечения годового контракта с Министерством обороны 31 июля 2024 года Мельниченко так и не получил положенных ему выплат в размере более двух миллионов рублей, хотя до этого, по мобилизации, «они шли без перебоев» — поступало военному до 240 тысяч рублей в месяц.

«По контракту ни боевых, ни стандартного оклада, ни путинских не получил. <…> Боевые — это где-то в среднем от 200 до 240 тысяч в месяц. Ни копейки. <…> Проблему обещали решить на самом высоком уровне: и комбаты, и люди, которые выше. Они говорили, что мне все компенсируют и все будет нормально, но деньги так и не поступили», — жалуется Мельниченко. По словам его жены Натальи, муж обращался по вопросу выплат вплоть до Владимира Путина и Минобороны, но ответа так и не получил.

«Меня все завтраками кормили, что вот в следующем месяце получу. В результате год контракта закончился — и ничего», — рассказал он RTVI.

Заключающим контракт положены единовременная и ежемесячные выплаты. Разово каждому военнослужащему выплачивается 195 тыс. руб. так называемых «путинских» при заключении контракта на срок не менее года. Также возможна региональная выплата, ее размер может отличаться от региона к региону. Для военных, заключивших контракт в ДНР, эта выплата не предусмотрена. Ежемесячные выплаты зависят от специальности, воинского звания и выслуги лет. Минимальная сумма — 195 тыс .руб. в месяц. Она состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия. Дополнительные выплаты предусмотрены за каждый день участия в активном наступлении (8 тыс. руб.) и за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов (50 тыс. руб.). Отдельно оплачивается захват или уничтожение военной техники противника. Суммы начинаются от 50 тыс. руб.

Мельниченко также рассказал, что его жена Наталья делала запрос в Минобороны, чтобы понять, «где выплаты и где вообще числится ее муж». В ответ, по его словам, она получила от ведомства сообщение, в котором было указано, что Денис Мельниченко находится на службе в элитном полку военной полиции города Санкт-Петербург.

«Приходит документ о том, что я вообще в другом месте нахожусь. Вы представляете? Мало того, меня там видят, мне там благодарности идут», — возмущается он.

«Не имею возможности даже к себе вернуться воевать»

Помимо выплат, Мельниченко хочет добиться прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии) и своего перевода в воинскую часть в ДНР. По его словам, еще во времена службы в ЛНР он «перенес на ногах инфаркт, который очень плохо зажил». В Новоазовске его состояние еще больше ухудшилось.

В Каменке [поселок в Ленинградской области, где военный продолжил нести службу по контракту, — прим.ред.] Мельниченко также пытался пройти ВВК с апреля 2024 года. По его словам, «врачи в лоб говорили, что по сахарному диабету и сердцу должна быть группа „Д“, но они не могут ее поставить, потому что им запретили».

В соответствии с указом президента России Владимира Путина «об объявлении частичной мобилизации в России», контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими и действующие на 21.09.2022 года, как и контракты, заключенные позже этой даты, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут быть уволены со службы при достижении 65 лет, а также в связи с признанием военно-врачебной комиссией не годным по состоянию здоровья.

По словам военного, после того, как он понял, что «по медицине не пробьется», он получил отношение [специальный документ, который выдает командир воинской части. В нем он ходатайствует о переводе военного на службу в эту воинскую часть — прим.ред.] от командира части в ДНР. С этим отношением Мельниченко пошел к своему командиру в Каменке. «Он посмотрел на мои документы, отложил их в сторону и сказал, что он подумает, отпускать меня в ДНР или нет», — говорит Мельниченко.

«В своем батальоне я еще в чем-то понадоблюсь, это моя земля. Я даже ВВК откажусь проходить, если нужно. Только бы подписали — и я уехал воевать к себе. Но командир до сих пор думает. И ни ответа, ни привета, ни подписания, ничего уже несколько месяцев. То есть не имею возможности не то что списаться, а даже к себе вернуться воевать на место службы предыдущее», — говорит Мельниченко.

«У меня только один выход — привлечь внимание к этой проблеме через СМИ. Чтобы услышал кто-то наверху, в Питере, в Москве, где-нибудь, чтобы тобой заинтересовались. Потому что сколько бы ты писем ни писал — никакой реакции на них не будет», — добавил Мельниченко.