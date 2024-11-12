Семья москвички Ольги Горшковой столкнулась с мошенниками — они взяли два кредита на дочь Ольги студентку Анастасию, которая с рождения борется с ДЦП. Общая сумма кредита в «Сбере», где и был совершен заем, составила более 212 тысяч рублей, рассказали RTVI пострадавшие. Сразу после того, как деньги поступили на счет Горшковых, они «разошлись» по счетам микрофинансовых предприятий. Почти год семья обивает пороги ведомств, но без результата. Подробнее — в материале RTVI.

«Мы никаких бумаг и кодов не отправляли»

День, когда на дочь взяли два кредита, Ольга Горшкова помнит почти по часам: утром 23 декабря 2023 года она проводила Настю в университет к 10 часам — у дочери был экзамен. «Она в аудиторию заходила без телефона. Когда вышла, смотрит и говорит: «мама, я не поняла, мне тут пришла информация, что сумма какая-то странная зачислена, это что?“».

По словам Ольги, на карту от «Сбера» ее дочь получала только ежемесячные пособия по инвалидности — «10 тысяч с копейками от департамента Москвы, плюс ее пенсия, стипендия и алименты» — а личный кабинет в банке был привязан к ее номеру телефона. «Я же учитывала, что у меня ребенок с ограниченными возможностями и она не умеет ни личным кабинетом, ни банковским приложением пользоваться. Единственное, я ей подключила опцию возможности бесконтактной оплаты, чтобы она могла, допустим, что-то купить в университете покушать», — рассказала она.

«Примерно в час я лихорадочно начинаю звонить в банк. Говорю, какой кредит? Кто заказывал? Мы никуда не ходили, никаких бумаг и кодов никому не отправляли», — рассказывает Ольга. Она стала просить, чтобы операторы заблокировали счет. «Мне пообещали, что заблокируют, и на этом все, — вспоминает она. — Потом я трубку положила и смотрю — переводы идут какие-то. В результате вот так оно веером и пошло туда-сюда в микрофинансовые организации».

Адвокат семьи Горшковых Денис Корсун рассказал RTVI, что мошенники перечислили кредитные деньги на счета нескольких микрофинансовых организаций (МФО) — «Белка.кредит», «еКапуста», «До зарплаты» и «А деньги». Все эти компании на своих сайтах предлагают клиентам срочный займ «на выгодных условиях». RTVI направил запрос в указанные организации, но на момент публикации ответа не получил.

«Я выскочила из метро и пошла в ближайший офис «Сбербанка». Прибегаю и спрашиваю, что произошло? Почему не заблокировали сразу, когда я звонила, почему служба безопасности никак не отреагировала? В ответ тишина», — рассказала Ольга.

В офисе «Сбера» она выяснила, что мошенникам удалось похитить более 212 тысяч рублей. «Еще на нас сейчас висят проценты, просроченные основания долга и прочее. Так что долг еще выше, — пожаловалась Ольга [выписки по состоянию счета есть в распоряжении RTVI]. — Из-за этого всего у меня дочь вся аж коркой покрылась на нервной почве. Рыдает, даже телефон боится в руки брать».

«Это ваши проблемы, а у нашей защиты все прекрасно»

После случившегося Ольга обратилась в правоохранительные органы, которые завели дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК России), а также к юристу — он помог ей составить исковое заявление в суд. По словам адвоката Дениса Корсуна, к личному кабинету Анастасии «могли подвязать еще один номер или воспользоваться электронной сим-картой», поэтому коды безопасности, которые отправлял «Сбер», уходили на другое устройство, с которого и могло прийти подтверждение для оформления кредитов.

«Это максимально странно. Есть же подтверждение, что вам звонила клиентка и попросила заблокировать счет. Они же вообще при первых намеках, когда странное что-то происходит, должны это делать. <…> Никогда в жизни человек не брал кредиты, получал исключительно пенсию по инвалидности на свою карту, а тут он берет и начинает совершать какие-то странные транзакции на левые фирмы. И ни у кого никаких подозрений нет. Это ваши проблемы, а у нашей защиты все прекрасно», — сказал Корсун.

14 февраля семья Горшковых подала иск о признании кредитного договора недействительным в Савеловский суд по месту жительства истца. По словам адвоката, иск был на сумму в 142 тысячи рублей. Через несколько месяцев — в июле 2024 года — его передали в Гагаринский суд, рассказал RTVI Корсун. «Мы удивились изменениям подсудности. Гагаринский суд обслуживает территорию, на которой находится ПАО „Сбербанк“. Там есть специальный судья, который рассматривает только иски по банку», — добавил Корсун.

По словам адвоката, во время слушаний по делу «позиция „Сбера“ была достаточно стандартна»: представители банка отчитались, что они посылали все одноразовые коды по номеру, привязанному к личному кабинету, а тот, кто был на другом конце провода, вводил их. «Поэтому подозрений [у службы безопасности банка] это не вызвало. А как распорядились этими деньгами — это уже не их проблема, банк тут не вмешивается», — рассказал в разговоре RTVI юрист.

«Основной довод с нашей стороны был в том, что до проведения транзакций истица просила заблокировать все карты. Но банк это сделал не сразу. Мы на это напирали и суд это заинтересовало. Они на последних заседаниях запросили у „Сбербанка“, чтобы он предоставил запись разговоров. Там все четко слышно. Ну прослушали — и все. Никак не отреагировали», — добавил Корсун.

31 октября состоялось судебное заседание, в котором ответчиком выступил ПАО «Сбербанк». Иск Горшковых был отклонен судьей. «Мотивировочную часть решения суда мы не знаем, ее пока не оглашали. Нам самим интересно, что в ней напишут», — сказал Корсун. По словам юриста, теперь семья намерена подавать апелляционную жалобу на решение суда. «Попробуем. Но, конечно, [с банком] судиться — такое себе», — заключил он.

RTVI также направил запрос в ПАО «Сбербанк», но на момент публикации ответа не получил.

«Все чаще проявляются ситуации сговора с мошенниками»

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО «Цикада» Юрий Силаев в разговоре с RTVI сказал, что «позиция „Сбербанка“ понятна» и рассмотрение искового заявления может занять большое количество времени. «Конкретно с инвалидами похожих ситуаций не видел. А вообще тьма случаев, когда людей взламывают, причем как и со сговором, так и просто в целом успешная атака или утечка данных и просто находят похожего человека», — рассказал эксперт.

Если раньше мошенники получали доступ к персональным данным клиента, имитируя звонки с номера «Сбербанка» в мессенджерах, представлялись сотрудниками службы безопасности банка или полицейскими, то теперь в их арсенале появились новые методы обмана. По словам Силаева, сейчас они с легкостью могут «перехватить СМС, отправленное на мобильный номер человека».

«Подобный перехват сообщения приведет как раз к тому, что злоумышленники смогут осуществить произвольные действия с личным кабинетом банка или даже госуслуг. В таких ситуациях в первую очередь необходимо писать заявление кредитору, в полицию, а также регулятору — в приемную Банка России. Только после этих заявлений можно говорить о начале полноценного процесса исследования сложившейся ситуации и поиска виновных», — добавил он.

По словам эксперта, для того, чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько правил: никогда не передавать свой паспорт третьим лицам, постараться ограничить доступ к своим персональным данным и ежегодно проверять свою кредитную историю. Однако в ситуации, сложившейся с Анастасией, стоит учитывать и тот факт, что данные пострадавшей уже есть у множества профильных служб и организаций, сказал Силаев. «В последнее время, в связи с возросшими возможностями средств защиты, все чаще проявляются ситуации сговора различных должностных лиц или работников учреждений с мошенниками. В таком случае простая защита личных данных непосредственно со стороны пользователя никак не застрахует человека от возможности оформления на него кредитов», — заключил эксперт.

По данным министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, в период с 2020 года, количество преступлений с использованием цифровых технологий увеличилось почти на треть. Так, в 2023 году от действий телефонных мошенников пострадали более полумиллиона россиян. Почти каждый четвертый из них — пенсионер. При этом существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей», — отметил в своем докладе на заседании коллегии МВД Колокольцев.

Глава ведомства также подчеркнул, что структура IT-преступлений постоянно меняется и появляются новые способы мошенничества — по словам Колокольцева, несмотря на снижение доли коммуникаций посредством «подменной» телефонии, полностью такие факты не исключены. «С целью обмана преступники, кроме того, используют так называемые сим-боксы, возможности виртуальных автоматических телефонных станций, фиктивные биржевые площадки, „криптообменники“, „теневые“ маркетплейсы, — сказал министр. — Кроме того, в прошлом и текущем годах фиксируется всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации, — констатировал Колокольцев. — Если в 2020 году их доля среди дистанционных составов не превышала одного процента, то сейчас это уже каждое восьмое IT-преступление».