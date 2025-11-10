Как стало известно RTVI, московское управление СКР завершило активную фазу расследования нового дела “ореховской” группировки. На этот раз оно ведется в отношении членов “банды Диспетчера”, которую создал пятиборец и криминальный авторитет Игорь Абрамов (Диспетчер). Его изрешетили из автомата в подсобке кафе во время разборок вокруг Царицынского рынка. А основной фигурант нового дела — бизнесмен и помощник председателя Союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин (Моник). Как считает следствие, Моник возглавил “банду Диспетчера” после смерти ее основателя, организовав затем ряд покушений и убийств. Остальных обвиняемых следователи считают исполнителями этих преступлений.

Делом “банды Диспетчера” занимается первое управление по расследованию особо важных дел московского Главка СКР.

Помощник председателя Союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин (Моник) — основной фигурант расследования, его обвиняют в организации покушений (ст. 30 ст 105 УК) и убийств, совершенных в составе группы (ст. 105 УК). Вместе с Моником в деле фигурирует Олег Мальцев, которого следствие считает ближайшим приближенным руководителя банды, а также Камынин, Лев, Тамахин и Тулупов — они, по версии следствия, являются исполнителями. Выполняя различные поручения своего босса, считает следствие, исполнители непосредственно участвовали в убийствах и покушениях. Причем Алексей Лев, судя по материалам дела, вплоть до своего задержания хранил у себя снаряженный пистолет ПМ и патроны к нему.

Расследование СКР новое, конечно, относительно — Нагатинская прокуратура возбудила дело, которое лежит в его основе, еще 24 мая 2006 года. В нем речь шла о бесследном исчезновения боевика “ореховской” группировки Виктора Камынина. Его, как теперь установило следствие, члены “банды Диспетчера” похитили на улице, убили, а тело вывезли и закопали в Калужской области — оно до сих пор не найдено. С делом Камынина затем были соединены еще несколько аналогичных дел — однако 20 лет расследование топталось на месте. Новый импульс оно получило лишь после того, как заговорили участники группировки, и у следствия появилась структура “банды Диспетчера”. После этого, 15 октября 2024 года, были задержаны фигуранты дела, им были предъявлены обвинения, а Замоскворецкий суд отправил всех в СИЗО. Мера пресечения с тех пор не изменилась.

Как уверено следствие, все фигуранты входили в обособленную, вооруженную группу, созданную криминальным авторитетом Игорем Абрамовым (Диспетчер). Выпускник Московского института физкультуры и неплохой спортсмен-пятиборец Диспетчер несколько лет работал в школе учителем физкультуры, а в конце 80-х стал одним из лидеров “ореховской” ОПГ. Свою преступную “бригаду”, он, по мнению следствия, создал примерно в 1989 году.

Целью “банды Диспетчера”, как ее называли “в неформальной среде”, стали “нападения на граждан и организации” и подчинение предпринимателей Южного административного округа для “систематического получения” с них денег и “другого имущества”. Отслуживший в армии Евгений Стерлядкин (Моник) и Олег Мальцев, уверено следствие, влились в банду практически с момента ее основания, Лев, Камынин и Тулупов сделали это в 1994 году. Все они, уверенно следствие, вошли в банду “сознательно и добровольно”, отлично “зная о преступных целях ее создания”, и затем “активно принимали участие” в нападениях. Особо следствие подчеркивает, что при исполнении преступлений каждый из участников банды “согласовывал свои действия” со своими компаньонами для достижения общих целей, осознавая, что они “являются частью единых преступных посягательств”.

Диспетчера изрешетили из автомата Калашникова в подсобке кафе “Каширское” 5 февраля 1993 года вместе с двумя приятелями. Убийство было связано с чередой разборок вокруг Царицынского рынка, причем авторитета не спас и предусмотрительно надетый бронежилет. Сменившего его бригадира Разина застрелили уже 23 ноября 1995 года. Евгений Стерлядкин, уверено следствие, возглавил “бригаду” после смерти двоих главарей.

Несмотря на смену руководства, группу по-старинке продолжали именовать “бандой “Диспетчера”, а Моник, как и ее прежние лидеры, считает следствие, распределял обязанности между ее членами, вовлекал новых участников, координировал закупки оружия, поддерживал отношения с сотрудниками правоохранительных органов и адвокатами, выплачивал своим подчиненным денежное довольствие и “премии” за совершение преступлений и т.д.

При этом новый главарь понимал, говориться в деле, что “необходимым условием” его “работы” является не только “совершение преступлений” против бизнесменов, но и криминальная война с конкурирующими группировками “за передел сфер влияния”, ведение которой “возможно только путем совершения убийств и других тяжких преступлений”.

Экономической базой банды стали два ООО — “Даяна” и “Торговая компания “Вист”, а на ее вооружении были автомат Калашникова калибра 5,45 мм, пистолеты ТТ и ПМ и гранаты. Для убийств и покушений бандиты также использовали автомобили ВАЗ 2107, по мнению следствия, их было не менее 4 штук. На всем протяжении своей истории “банда Диспетчера” была частью влиятельной “ореховской” группировки.

Ореховская группировка, одна из самых жестоких и кровавых банд Москвы, была создана в конце 80 -х годов бывшим трактористом из новгородской деревни Клин Сергеем Тимофеевым (Сильвестр). Будущий криминальный авторитет отслужив в армии остался в столице и жил в общежитии на улице Шипиловской в районе Орехово-Борисово. Работая в Главмосстрое спортинструктором Тимофеев пропадал в “качалках”, занимался каратэ и преподавал единоборства местным подросткам. Из местных спортсменов и “качков” Сильвестр и сколотил свою группировку. Свое прозвище он получил из-за сходства со своим кумиром — актером Сильвестром Сталлоне.

Начав с рэкета проституток у ресторана “Арбат”, таксистов у метро “Каширская” и наперсточников у магазинов “Белград” “Лейпциг” и “Польская мода”, “ореховские” быстро подмяли под себя свой район, а затем и практически весь юг Москвы. Молодые бандиты скептически относились к воровским законам и были яростными противниками кавказких, в основном чеченских и азербайджанских группировок, вступив в криминальный альянс с коллегами из Солнцево. В 1989 году Сильвестр вместе с уроженцами Солнцево Сергеем Михайловым (Михась) и Виктором Авериным (Авера-старший) даже проходил по одному делу о вымогательстве и в отличии от своих подельников отсидел три года в колонии. После выхода Сильвестра на свободу к нему примкнули курганские бандиты, а также “медведковская” и “одинцовская” бригады, костяк которых составляли спецназовцы и бывшие военные — “медведковских” вообще возглавлял отставной старший лейтенант КГБ Григорий Гусятинский (Гриша Северный, Гриня). Получив такую поддержку, “ореховские” превратились в криминальный холдинг, который зарабатывал до $25 млн. в год, контролируя Пражский, Дорогомиловский, Тушинский, Митинский и Покровский рынки Москвы, а также подмосковный Одинцовский рынок.

Группировка инвестировала в нефтяной и металлургический бизнес, добычу алмазов, занималась банковскими аферами, под ее контролем находились ЧОПы, компания «Русское золото», МВ-банк, банк «Капитал-Экспресс» и свое турагентство, через которое верхушка ОПГ оформляла греческие паспорта. Но 13 сентября 1994 года Сильвестр, получивший уже гражданство Израиля, был взорван в своем “мерседесе” на 3-й Тверской -Ямской улице — его обезображенное и обгоревшее тело опознали по зубным протезам. После череды убийств лидеров банду возглавили братья Андрей (Карлик) и Олег (Генерал) Пылевы , а также Сергей Буторин (Ося). Перебравшись в середине 90-х в Испанию, они решили уничтожить большую часть своих подчиненных, посчитав затраты на их содержание излишними — в ходе “чистки” были убиты десятки “ореховских”. Причем их казни осуществляли в основном друзья — это была отличительная черта банды А после убийства в 1998 году военного следователя Юрия Керези, который расследовал дело против “одинцовской” бригады, ОПГ была полностью разгромлена — ее главари и участники осуждены на пожизненное заключение или длительные сроки.

Среди серии убийств и покушений, которое следствие теперь вменяет членам “банды Диспетчера”, — убийство авторитета Николая Ветошкина (Витоха). Его посчитали заказчиком расстрела Игоря Абрамова. Трижды судимого Ветошкина расстреляли из автомата и пистолета у магазина на улице Маршала Захарова 30 ноября 1998 года. При стрельбе был ранен и его шофер.

“Ореховский” авторитет Алексей Карепанов (Беспалый) — одна из последних жертв “банды Диспетчера”. Обладая большим влиянием в преступной среде, Беспалый, следует из дела, не считал Моника серьезным авторитетом и неодобрительно высказывался о нем, что и послужило причиной расправы. По приказу своего главаря, Мальцев установил слежку за Беспалым, а вечером 8 октября 2004 года, дождавшись когда тот выйдет из своего подъезда в доме по адресу Ореховый бульвар, 12, Лев застрелил авторитета из пистолета ТТ, сделав 4 выстрела в голову. У его напарника — Тамахина, оружие заклинило. Причем преступников не остановило, что Беспалый вышел погулять с 15-летним сыном.

Сейчас, по данным RTVI, следствие по делу “банды Диспетчера” завершено, и обвиняемые вместе с адвокатами начнут ознакомление c его материалами в рамках ст 217 УПК. Обвиняемые, по данным RTVI, вину не признают, а их защита настаивает, что их клиенты не имеют отношения к преступлениям и никаких весомых доказательств их причастности в деле нет.