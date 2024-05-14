Госдума впервые по новым правилам утвердила главу правительства, 10 вице-премьеров, 16 министров, Совфед провел консультации по пяти кандидатам в министры. Спецкор RTVI Ольга Зенькович выяснила, как парламентарии и политологи оценивают эффективность новых правил и утверждали ли кандидатов чисто формально.

В 2020 году в Конституции появилась норма о том, что президент назначает председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой причем со всесторонним обсуждением в комитетах. Однако это не касается министров силового блока, глав МИД и Минюста — они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации.

«Утверждение правительства депутатами происходит впервые в истории современной России. Если говорить о советском периоде, там была своя процедура, она предусматривала утверждение партийных органов. Мы сейчас с вами реализуем волю народа», — заявил на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев при утверждении вице-премьеров заглянул в самую суть процесса: «Благодаря изменениям в Конституцию, которые были приняты и за которые не все голосовали, но плоды-то пожинаем мы все сейчас такой возможности, все сейчас проникаем в сущность работы исполнительной власти. Если даже в процессе было недосуг и некогда, то сейчас, в ходе обсуждения мы хорошо погружены в эти темы. И вот здесь огромный ресурс».

Как при царе

Для Государственной думы, особенно в действующем ее составе с конституционным большинством от проправительственной партии власти «Единая Россия», по большому счету все сводится к формальной процедуре одобрения предложенных президентом и премьер-министром кандидатур, сказал в разговоре с RTVI депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов.

«Даже если вы посмотрите текст обновленной Конституции, то увидите, что, да, Государственная дума как бы согласует, но предлагает кандидатуры президент, снимает с должности все равно президент, то есть какого-то принципиального расширения полномочий парламента, а соответственно, изменения его веса, изменения его места в архитектуре российской власти, строго говоря, не произошло. То же самое касается и назначения силовых министров — Совет Федерации только лишь выступает как законосовещательный орган.

То есть мы возвращаемся на сто с лишним лет назад, как это было при царе, когда парламент был именно с законосовещательным статусом», — считает Парфенов.

Поэтому процедура утверждения кабинета министров, с одной стороны, несколько растянутая, а с другой стороны, принципиально на процесс не сильно-то и влияющая, полагает он.

Оздоровительная процедура

В целом, лидеры фракций приветствуют новые полномочия. Например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже увидел в новой процедуре оздоровление исполнительной власти.

«Впервые мы присутствуем на столь интересной процедуре обсуждения кандидатур и их утверждения. Сама по себе эта процедура носит абсолютно оздоравливающий характер, считаю, при таком порядке не появятся новые «чубайсы» и «сердюковы», которые торговали и предавали страну», — сказал Зюганов во время утверждения вице-премьеров.

Формат хороший и содержательный, дал оценку вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в беседе с RTVI.

«Он позволяет нашему правительству, которое иногда в каких-то технократических импириях находится, в такой предкосмической атмосфере, соприкоснуться немного с чаяниями людей, которые выражают депутаты Государственной думы. И сколько бы ни думали, что депутаты такие с чудинкой, нет, они просто волю своих избирателей транслируют в момент утверждения кандидатов на посты вице-премьеров и министров. И очень надеюсь, что мы с вами увидим конкретный результат этой работы», — сказал Толстой.

Слабые министры и молчание оппозиции

К активной оппозиции относит себя КПРФ, и для партии в новой процедуре есть риски. Для КПРФ имеет значение то, что «пытаются на принципах солидаризма затащить в трогательное единодушие с партией власти, чтобы показать, что вот якобы оппозиционные партии тоже поддерживают министров, состав правительства, и тем самым они как бы разделяют ответственность за провальную политику этого правительства», — сказал депутат Госдумы Парфенов.

«Нам это совершенно не нужно», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

В целом, в КПРФ уверены, что все это действо — работа на публику.

«Председатель палаты парламента заинтересован в том, чтобы хотя бы показать, что вроде как он на что-то влияет, что Государственная дума что-то решает, хотя на самом деле степень влияния здесь очень невелика. Мы понимаем, что это фактически лишь утверждение уже подготовленных и проработанных с президентом кандидатур. И было бы странно, если бы партия власти, которая всеми руками и ногами поддерживает президента, вдруг взяла бы и взбрыкнула. Хотя для проформы стоило бы, может быть, если хотя бы одного министра хоть разочек бы не утвердили, тогда и к парламенту было бы более серьезное отношение, тем более, что есть и откровенно слабые министры, типа Дегтярева», — сказал депутат.

Что было за закрытыми дверями, а что публично

Обстановка в стране, особенно в экономике, в общественной жизни, не предполагает долгой раскачки, приходится принимать решения очень оперативно, но дискуссии с кандидатами за закрытыми дверями профильных комитетов заслуживают отдельного внимания, отметила RTVI первый замглавы фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

«Обсуждение кандидатур на комитетах проходило довольно длительно — от двух до четырех часов. Это были очень открытые искренние разговоры, которые проходили за закрытыми дверями. И то, что там прозвучало, те оценки, те мнения, которые там прозвучали, это на самом деле, на мой взгляд, беспрецедентно», — сказала Авксентьева.

При этом она согласилась, что «может быть, видимая часть кажется довольно формальной, но та часть, которая проходила непосредственно в комитетах, это для работы довольно полезно эффективно».

Обсуждение на пленарном заседании можно и расширить, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (СРЗП). «Предварительное обсуждение кандидатур проходило на заседаниях профильных комитетов. На пленарном заседании считаю, что можно было бы расширить обсуждение и задавать не по одному вопросу от фракции, а по 3-4-5… Считаю, что расширение обсуждение это очень важно для правильного настроя и совместной ответственности парламента и министров за результаты работы», — сказал Гусев.

На ком лежит ответственность?

Новая процедура утверждения кабмина — это «высокая ответственность, которая конституцией возложена на Федеральное собрание», заявил RTVI глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Я уверен, что это придаст еще большую легитимность не только правительству, но и обеим палатам Федерального собрания», — сказал Тимченко.

Мы отвечаем своей репутацией, уточнил вице-спикер Госдумы Толстой.

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильев в беседе с журналистами обратил внимание на то, что депутаты будут лично отвечать перед избирателями: «В регионе каждый из нас встретится с людьми и депутатам скажут: «Вы за них (министров) проголосовали. Посмотрите, сколько у нас проблем, вот это не решено, то не решено. Я вот приеду в Тверь, и мне скажут: «Вы там про стройку говорите, а у нас 61 дом, который требует ремонта кровли… Не все и сразу будем решать, где-то шагово, где-то точечно».

Есть ответственность и моральная перед избирателем, и политическая, сказал RTVI депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). «А потом ответственность — это чувство сопричастности к результату, за результат, сопричастности к общим задачам, к общему результату. Вот о чем идет речь. А форма парламентского контроля, когда мы в течение года многих, наверное, половину из тех, кого мы назначили, в течение года всех выслушаем здесь, на пленарном заседании, снова будем задавать им вопросы, может, даже и пожестче, повъедливей, чем сейчас», — допустил он.

Последствия могут быть анекдотичными

Нынешний порядок утверждения членов правительства Госдумой в целом соответствовал принципам разумности и достаточности, кандидаты приехали лично, комитеты подготовили сутевые по смыслу заключения, члены кабинета министров ответили на вопросы фракций и представили свои программы, сказал RTVI руководитель центра мониторинга правоприменения законодательства, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.

«Конечно, можно было, например, утвердить вице-премьеров и министров списочно, или наоборот растянуть процесс на неделю, как то позволяет конституция. Однако не покидает вопрос — почему, несмотря на то, что поправки о новых полномочиях парламента были приняты четыре года назад, а отставка правительства была плановой, порядок не был заранее прописан в регламенте. В итоге получилась некоторая суета, когда даты и время пленарных заседаний несколько раз переносились, депутаты до последнего не знали, как будет выглядеть процедура», — отметил эксперт.

Кроме того, голосование было оставлено на завершение заседания, в итоге, кандидаты на вице-премьерские и министерские посты провели на Охотном ряду два дня, причем по отдельности, что было неудобно с точки зрения задаваемых вопросов, отметил он.

В целом, подчеркнул Склянчук, нынешняя процедура будет иметь долгосрочные последствия — руководство убеждало депутатов, что они теперь несут коллективную ответственность за правительство.

«Это может негативно отразиться на функции парламентского контроля и принципе разделения властей. Как в том анекдоте, оппозиционные фракции могут в результате расследования выйти на самих себя», — заявил Склянчук.

Спектакль удался

Хайпа, как и прогнозировал в беседе с RTVI глава «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачев, не было, однако театр в хорошем смысле слова был, как были режиссура и сценарий.