Суд в Кракове в середине февраля вынес приговор двум гражданам России Алексею Титову и Андрею Гонтареву, которых обвиняли в шпионаже в пользу Службы внешней разведки РФ, участии в ЧВК «Вагнер» и вербовке в эту организацию новых членов. Титова и Гонтарева приговорили к 5,5 годам лишения свободы каждого и назначили штрафы. В действительности, оба подсудимых — российские футбольные фанаты, которые расклеивали в Кракове и Варшаве стикеры, а их уголовное дело, вероятно, результат доноса — либо со стороны украинцев, живущих в Польше, либо — администратора анонимного телеграм-канала, дружественного лидеру РДК* Денису Капустину и собирающего донаты для армии Украины.

Троллинг поляков

Приговор Титову и Гонтареву был вынесен 14 февраля 2025 года. Как следует из материалов суда, с которыми ознакомился RTVI, в польских городах они клеили листовки с символикой ЧВК «Вагнер». Этого хватило, чтобы польские следственные органы вменили им участие в террористической организации и вербовку для нее новых членов. Прокурор Томаш Дудек со всей серьезностью заявлял в суде, что «эти события», то есть расклейка стикеров, совпали с заявлениями президента Беларуси Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в 2023 году о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» «находится на границе с Польшей и намерены отправиться „в поход“ в нашу страну».

Несмотря на то, что ни Лукашенко, ни Путин никогда этого не заявляли, прокурор Дудек убеждал суд, что Титов и Гонтарев своими стикерами якобы готовили едва ли не плацдарм для вторжения в Польшу. Своими действиями, говорил прокурор, подсудимые пытались подорвать эффективность польского государства «в проведении оборонной политики».

Кроме того, местные спецслужбы считают, что молодые люди занимались шпионажем в пользу СВР. Основанием для такого обвинения, как следует из заявлений прокурора во время судебных слушаний, стали записи телефонных разговоров Титова и Гонтарева.

Прокурор Томаш Дудек в суде заявил, что россияне «в качестве агентов» якобы должны были проводить «дезинформационные и пропагандистские акции» с целью рассорить страны Евросоюза и «заставить их отказаться от помощи Украине».

«Как следует частично из объяснений обвиняемых, а, главным образом, из записей в их телефонах, такие действия были поручены обвиняемым. Это показывает, что они не являются случайными людьми, которые из любезности или желания заработать согласились на однократную поездку в Польшу, не понимая ее цели. Но это люди, приспособленные и обученные проводить диверсионные, гибридные действия на территории ЕС. Обвиняемые — шпионы», — заявил государственный обвинитель.

По его словам, до этого подсудимые якобы проводили «акции» в Париже и Берлине.

Апогеем выступления прокурора Дудека стало заявление о том, что подсудимые якобы связаны с «политической верхушкой» России. А одного из них, — он, правда, не уточнил кого именно, — и вовсе отделяли «два человека от Путина».

Хоть как-то урезонить красноречивого прокурора пытался адвокат подсудимых Дариуш Токарчик, предложивший ненадолго оставить Путина и российские органы в покое, сосредоточившись на обвиняемых. А они, по его словам, всего лишь расклеивали стикеры, что является «банальным событием».

Сами подсудимые сказали, что понятия не имели, что расклейка стикеров может привести к такой бурной реакции и сподвигнуть поляков вступить в ЧВК «Вагнер». По словам Титова и Гонтарева, они не имеют отношения ни к этой организации, ни к российским спецслужбам в принципе, а также очень сожалеют, что все так произошло. Гонтарев в суде сказал, что они с другом забрали стикеры в Москве, а на их расклейке хотели просто подзаработать денег. Подсудимые просили их оправдать.

Однако суд в Кракове эти доводы не убедили, и, основываясь, как сказано в его заявлении после приговора, на «принципах жизненного опыта и логики», он пришел к выводу, что без российских спецслужб Титов и Гонтарев расклеить стикеры не могли. Еще одним аргументом в пользу того, что обвиняемые «не случайные люди», отмечается в заявлении суда, стали найденные у них фальшивые сканы паспортов на имя «Александра Дугина» и «Евгения Пригожина». В результате суд приговорил россиян к 5,5 годам лишения свободы каждого, а также назначил им штрафы по 30 тысяч злотых (примерно по 700 тысяч рублей). Прокурор уже заявил, что намерен добиваться пересмотра приговора в сторону ужесточения — он требует для россиян восьми лет тюрьмы каждому.

Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин в беседе с RTVI посочувствовал Титову и Гонтареву. Он считает, что расклейка стикеров «Вагнера» по сути была не более чем политическим троллингом поляков: «мол, смотрите, „вагнера“ в Польше». «Неужели кто-то думает, что поляки, увидев стикеры, бросятся вступать в „Вагнер“? Нет конечно», — сказал Шпрыгин.

Вместе с тем, отметил он, задержанные российские фанаты не учли политическую обстановку в мире и проявили неосмотрительность, лично решив заняться расклейкой. «Можно же было нанять через интернет, не выезжая из Москвы, кого-то из местных за небольшие деньги», — сказал собеседник RTVI.

«В общем, — добавил Шпрыгин, — можно только посочувствовать парням. Потому что группа „Вагнера“ признана в Европе террористической, и когда тебя взяли с поличным при расклейке стикеров „вагнеров“, то тут, конечно, речь не будет идти об административном правонарушении, о порче имущества. Если б клеили стикеры „Спартака“, на них и бы и внимания никто не обратил. А так, остается пожелать ребятам только терпения, сил и здоровья. И чтобы приговор не ужесточили до восьми лет».

Что говорят юристы

Юрист и член Российской ассоциации международного права Владимир Тихоньков обращает внимание на то, что россияне были задержаны еще в августе 2023 года, а приговор им вынесен лишь сейчас. «Скорее всего, это говорит о том, что обвинения россиянам натягивали в уголовном процессе как сову на глобус. То бишь властям хотелось, во-первых, как можно дольше поддерживать в обществе тематику ужаса от российской угрозы („Вот, смотрите, дело идет“), а во-вторых, надо было доказать себе и своим гражданам, что российские граждане достойны больших сроков наказания при отсутствии четкой юридической базы», — отметил юрист.

Тихоньков также обратил внимание на то, что в день задержания россиянам были предъявлены обвинения в терроризме. «Но вышло, что размещение символики группы „Вагнера“ на стенах старой Варшавы — не терроризм. Но не отпускать же их. Назвали шпионажем попытку сбора личных данных граждан Польши с целью вербовки», — добавил он.

Юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина в беседе с RTVI скептически оценила перспективы экстрадиции россиян на родину из Польши. Она напомнила, что в целом механизмы по возвращению осужденных там граждан РФ есть. И помещены они в рамки договора между РФ и Польшей о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, который подписан в Варшаве еще в 1996 году и ратифицирован в июле 2001 года. Этот договор, в частности, регулирует порядок уголовного преследования, выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, передачи осужденных для отбывания наказания.

«Но сегодня геополитическая ситуация изменилась и перспектива рассмотрения подобных запросов весьма неоднозначна», — сказала Силкина.

Глава ВОБ Александр Шпрыгин в свою очередь добавил, что если боевые действия на Украине завершатся мирными переговорами, урегулированием и подписанием каких-либо соглашений, после этого можно будет обращаться в МИД и пытаться вызволить фанатов по дипломатическим каналам. Хотя, напомнил Шпрыгин, дипломатические отношения между РФ и Польшей и до СВО оставляли желать лучшего.

«Отношения с поляками у нас самые адские, Польша и Прибалтика нас ненавидят», — сказал Шпрыгин.

«Последний русский»

Титов и Гонтарев до инцидента в Кракове жили в Москве. Оба болельщики столичного «Спартака» и известные в российских околофутбольных кругах люди. Титов был одним из видных участников авторитетного в ОФ-среде объединения красно-белых The Union, Гонтарев — основатель бренда уличной одежды «Русич», популярной в среде футбольных фанатов. Оба россиянина были задержаны в Кракове 11 августа 2023 года сотрудниками Агентства национальной безопасности Польши и, как следует из заявления суда, «благодаря правильной реакции граждан на сложившуюся ситуацию». Из решения суда следует, что в истории с задержанием россиян имел место донос — в деле фигурирует некий «анонимный свидетель». Кто он — неизвестно.

Вместе с тем, как выяснил RTVI, в день задержания граждан РФ в Польше в одном из украинских телеграм-каналов появилось видео, на нем человек с телефоном идет вслед за одним из обвиняемых россиян Алексеем Титовым по городу и фиксирует на камеру, как тот клеит стикеры, а затем догоняет его — и снимает лицо молодого человека со словами: «Вот вагнерочек».

Затем видео опубликует у себя телеграм-канал «Последний Русский», занимающийся тем, что активно поддерживает подразделение Главного управления разведки Украины РДК* и собирает донаты для ВСУ. Позже этот канал был первым, кто назвал фамилии обвиняемых россиян (в польских СМИ фамилии не фигурировали). Кто скрывается за «Последним Русским» — доподлинно неизвестно. Админ этого канала, вместе с командиром РДК* Денисом Капустиным, давали интервью польскому журналу, где они сокрушались по поводу неправильных российских фанатов, поддержавших не Украину, а Россию.

Украинский блогер Николай Дульский в своем телеграм-канале написал, что администратором канала является спартаковский фанат по прозвищу «Орех», проживающий за пределами России. В переписке с RTVI «Орех» сообщил, что «на Дульского уже составляется иск в суд» при этом он не стал ни подтверждать, ни отрицать, что является админом телеграм-канала.

*организация признана террористической и запрещена в РФ