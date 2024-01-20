Власти Перу использовали скандал вокруг якобы «мумий пришельцев», чтобы дискредитировать исследования совсем других останков, найденных в пустыне Наска. Как утверждает известный мексиканский журналист-уфолог Хайме Мауссан (тот самый, кто приносил «тела пришельцев» в парламент Мексики), с которым удалось поговорить RTVI, в Лиме просто не хотят изучать «тела инопланетян», так как придут к выводу, что «они настоящие». Также он верит, что в мире существует большой заговор, направленный на то, чтобы скрыть правду о внеземной жизни.

В чем, собственно, дело?

Еще в прошлом году в аэропорту Лимы были конфискованы две «мумии инопланетян», которых отправили в Мексику. И вот 12 января в Перу заявили, что якобы «создания с другой планеты» — подделка. Судебный археолог Флавио Эстрада, который руководил исследованием «останков пришельцев», опроверг их внеземное происхождение.

«Это куклы, собранные из костей животных с этой планеты и с использованием современных синтетических клеев. Следовательно, собраны они были не во времена до испанской колонизации Америки», — объявил господин Эстрада.

Эксперты, изучавшие находки, показали журналистам две 60-метровые куклы в красных, оранжевых и зеленых одеяниях. Как выяснили специалисты, эти фигурки были сделаны из костей птиц, собак и других животных. А трехпалая рука, которая, если верить уфологам, считается отличительным признаком «гостей из космоса», оказалась сконструирована из человеческих костей, причем работа была сделана «очень плохо». Ее исследовали при помощи рентгена.

«Они настоящие». Мексиканский уфолог настаивает на подлинности «пришельцев»

Впрочем, результаты, которые были представлены со стороны Перу, не смогли разубедить тех, кто верит в инопланетную жизнь, а также в то, что пришельцы посещали Землю в прошлом. RTVI связался с Хайме Мауссаном, одним из наиболее медийных уфологов Латинской Америки, который то и дело мелькает в заголовках СМИ. Он не сдается и продолжает стоять на своем — мол, инопланетяне побывали на Земле. По его мнению, «опровержения» перуанских властей на самом деле ничего не доказывают.

— Как так вышло, что якобы «останки инопланетян» оказались подделками?

— Исследования, которые были представлены министерством культуры Перу, основаны на двух куклах, конфискованных в аэропорту Лимы. Именно их минкультуры официально назвал «artesanías» (поделками ручной работы. — Прим. RTVI). При этом человек, который отправил их в Мексику — его зовут Мануэль Касерес, — сразу же после изъятия кукол обратился в министерство и объяснил, что это его поделки, и что он хочет, чтобы ему их вернули. Однако, думаю, минкультуры увидело прекрасную возможность использовать эту ситуацию. Собственно, оно это и сделало: на основе результатов исследований кукол власти заявили, что все останки [найденные в пустыне Наска] — подделки.

— Почему же вы до сих пор так уверены, что тела, которые нашли в перуанской пустыне, — это реальные останки пришельцев?

— Есть список из более чем 50 ученых, которые проанализировали останки, и все они утверждают, что они настоящие. Есть письмо из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике от 11 ученых, которые анализировали мумии и держали их в руках в течение четырех лет. И вот они сказали, что мумии — настоящие. При этом министерство культуры с момента обнаружения останков в 2017 году строило свои доказательства, основываясь на совсем другой находке — небольшого вооруженного тела. Но оно не было частью тех самых находок в Наске, его нашли в другом месте. И вот на основании этого тела власти заявили, будто открытие фальшивое. То есть минкультуры уже дважды использовало одну и ту же схему.

Эта ситуация лишь доказывает, что у министерства культуры нет никакого желания проводить исследования, которые покажут, что тела настоящие. Но время само покажет, ведь доказательства никуда не денутся, не исчезнут, а мы не позволим уничтожить их. Рано или поздно какая-нибудь организация займется их изучением и докажет, что останки подлинные.

— А что власти других стран думают по поводу достаточно специфической темы ваших исследований?

— Мы исследовали останки в Латинской Америке, в Перу, в Мексике, но для таких стран, как, к примеру, США или для государств Европы, этого как будто недостаточно. Существует какая-то дискриминация в отношении результатов наших исследований. Если бы это был их университет, они наверняка бы уже засвидетельствовали столь необычную находку. Думаю, это часть большого заговора, который существует в большом количестве стран, где не говорят всей правды.