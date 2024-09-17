Этим летом река Мураниха в 20 километрах от Москвы приобрела нехарактерный для себя оттенок — стала ярко-красной. Тогда же местные жители начали массово жаловаться на загрязнение воды химикатами, они винят аэропорт Домодедово и компании на его территории. Местная администрация проблему не отрицает, но и действий по исправлению ситуации также не предпринимает. Спецкор RTVI Татьяна Панова разбиралась, кто загрязняет водоемы и заставляет людей покидать свои дома.

«По телевизору говорят, что надо за экологией следить, а по факту — говно сливают»

«Загадили пруд. И в прошлом году, и позапрошлом ходить рядом с ним было просто невозможно. Такая вонь стоит. И я понимаю, что это не просто вонь. Это они нас травят этим!» — возмущается Елена, сидя в беседке на заднем дворе своего дома в деревне Истомиха. Елена купила этот участок почти 30 лет назад. По словам женщины, ей понравилось расположение: и от Москвы не так далеко — в 20 километрах — и к природе «поближе». «В 96-м году тут прекрасно было, наш пруд был главной достопримечательностью. <…> Мы купались в нем, устраивали регаты, огороды поливали..», — вспоминает она.

Пожарный пруд, о котором говорит Елена, находится прямо в центре деревни — его образует река Мураниха. В 2017 году в Мураниху сбросили пятьдесят тонн нефти — в районе даже хотели ввести режим ЧС, но сотрудники МЧС предотвратили распространение нефтяного пятна. «Почистили абы как. Точнее, сделали вид, что почистили. Бонами его сверху сняли, а то, что опустилось вниз, никому было не надо. И начали сливать отходы. А теперь выяснилось, что еще и очистные с Домодедова сливают..», — рассказывает Елена. Совсем недавно, в июне этого года, река вновь удивила местных — окрасилась в ярко розовый цвет. Тогда «стало прям вот очень страшно» — жители записали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили «спасти их от экологической катастрофы».

Проблемы с рекой начались еще в 2003 году. В 2011 году в Муранихе произошел массовый мор рыбы — тогда в отношении аэропорта Домодедово было вынесено постановление о назначении штрафа, а также предписание об устранении нарушения. Через шесть лет, в 2017 году, в районе Истомихи случилась экологическая катастрофа — кто-то вылил в реку 50 тонн нефти. Местные жители стали обвинять в этом руководство аэропорта Домодедово, однако его представители вину отрицали. После окончания работ по ликвидации последствий разлива были взяты пробы воздуха, которые выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе вредных веществ в несколько раз. В 2023 году пруд начал зарастать, подернулся тиной и стал похож больше на болото. При этом сохранялся «стойкий и едкий запах». «Активные действия начались в этом году, в конце мая-июне, потому что река стала красного цвета и местами бурлила пузырьками», — рассказал в разговоре с RTVI один из местных активистов. Инициативная группа брала пробы воды и воздуха недалеко от реки и самого пожарного пруда. Независимая экспертиза зафиксировала нарушение ПДК нескольких химических веществ, однако госслужбы, которые также брали пробы, превышений показателей не обнаруживали.

Утром в субботу жителей в поселке на удивление мало. Елена бросает клич соседям и просит их выйти «к магазину» — площади прямо около пруда, где местные часто собираются для встречи с представителями администрации. «Пойдемте, может кто подойдет», — говорит она и выходит из дома, оставляя калитку открытой. По пути Елену атакуют звонками соседи — одна из них говорит, что подъедет позже. «Женщина, которую мы ждем, живет прямо рядом с этой прелестью, — говорит Елена, указывая на пруд, над которым возвышается красивый дом, — Они в прошлом году хотели продавать дом из-за запаха, потому что жить каждый день надо, а это нереально». «Вот так, по телевизору говорят, что надо за экологией следить, а сами говно сливают», — сокрушается Елена, забирая влево, к магазину.

По словам местных активистов, к загрязнению воды в реке Мураниха могут быть причастны также компании, которые находятся на территории аэропорта и под его управлением. «Сотрудники аэропорта нам лично говорили, что большинство [вредных жидкостей, которые используются при подготовке самолета] они собирают, но часть все равно уходит в почву. И потом, на территории аэропорта есть еще как минимум 15 предприятий. В том числе, ремонт самолетов. Там тоже есть различные жидкости, масла, какие-то нефтепродукты. Они в итоге ремонтируют 30 самолетов в течение месяца, допустим, или двух-трех месяцев, и жидкости с них куда-то сливаются», — рассказал в разговоре с RTVI один из активистов.

RTVI направил запрос руководству аэропорта Домодедово, но на момент публикации ответа не получил.

«Все прекрасно знают, что эти очистные не работают»

Около магазина «Продукты» к Елене подходит мужчина, одетый в футболку «Димон, диванный эксперт». Мужчину действительно зовут Дмитрий. Он живет чуть выше по улице — калитка дома выходит прямо к автомобильной дороге, которая отделяет его от пруда. «Два года тут живу наездами и все два года тут безобразие. В этом году вообще жестко, — рассказывает Дмитрий, — Это сто процентов с аэропорта сбросы идут, потому что это нефтепродукты». «А потом это все дальше прет, в Пахру, в Москву-реку. Правда, уже после Москвы, но это никого не волнует», — подхватывает Елена.

Помимо аэропорта, в реку может сливать загрязнения и водоканал Домодедово, полагают местные активисты. По их словам, очистным сооружениям водоканала «давно нужна модернизация» — сейчас они «стоят на очереди, но когда эта очередь будет — никто не знает». «В правительстве Домодедово [городского округа — прим.ред.] нам говорили, что они тоже хотят очистить, но, типа, дорого это и нет столько денег. Руководитель очистных сооружений вот этих говорил, что в России вообще большинство очистных сооружений не проходят по нормам и требуют модернизации», — рассказали активисты.

RTVI направил запрос руководству водоканала Домодедово, но на момент публикации ответа не получил.

Из магазина выходит еще одна женщина, которая тут же включается в диалог — она живет чуть выше в деревне. «Даже до нас запах доходит. Это вообще пипец. И я вот думаю: ну приехали они, ну сделали что-то, откачали, но все равно, какая перспектива-то?» — говорит она. По словам женщины, ее сын писал в местную администрацию по поводу загрязнения деревенского пруда, но ему в ответ приходили «одни отписки, что были взяты пробы и все хорошо».

«Когда приезжали МЧС и другие структуры, они после этого так крутились: „ой, да ничего не пахнет, ой, все хорошо и пробы в пределах“. И все прекрасно знают, что эти очистные не работают, а где-то их вообще нет», — начинают наперебой рассказывать жители, остановившись около большой желтой тары, куда аварийные службы сливали грязную воду. Запах оттуда доносится действительно очень резкий.

«Мы вот вынуждены дом продавать»

«Смешанный запах. Химическо-какашечный такой. Я вечером окна закрываю. Голова болит постоянно. Так-то, вроде, посмотришь и скажешь: ой, какое прекрасное место..», — говорит Марина, провожая на задний двор своего дома. Марина — та самая соседка, которая живет у пруда и вынуждена продавать свой участок. По ее словам, эти летом они с семьей даже вынуждены были переехать — такой сильный запах стоял в деревне. На протяжении двух месяцев они снимали квартиру, но недавно вновь «вернулись домой».

«Нам так жалко продавать…В том году у нас были покупатели на предварительной сделке, а мы все метались. Потом подумали, что нет, мы такое больше не купим никогда: и участок, и место. Мы забацали ремонт всего первого этажа капитальный, вложили больше трех миллионов, и такие „бабах“», — рассказывает женщина.

— Когда собираются реку чистить-то?

— Ничего не собираются. Они приехали, сделали видимость, пригнали сюда технику, даже в средствах массовой информации показали. Потом приехала администрация, они на фоне техники сфотографировались, подняли ее из реки и увезли. Это ж какие расходы огромные за то, чтобы привезти и потом ее заново увезти…

«Нам назвали предполагаемый год окончания строительства — это через 7 лет»

Инициативная группа, которая пытается отстаивать интересы деревни, собралась тут же — несколько местных создали чат, в который начали вступать и другие. Вместе жители писали жалобы: сначала в местную администрацию и «Добродел», потом — представителям аэропорта Домодедово, в Минприроды, Росприроднадзор и Роспотребнадзор, рассказал Сергей — один из активистов.

«По результатам протоколов испытаний отобранных проб 25.07.2024 испытательной лабораторией ФГБУ „ЦЛАТИ по ЦФО“, установлены превышения концентраций загрязняющих веществ в сточных водах по следующим показателям: нефтепродукты, аммоний-ион, железо общее, БПК5, хлорид-ион, взвешенные вещества», — говорится в ответе Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям [есть в распоряжении RTVI].

«С Хрусталевой [Евгения Хрусталева — глава городского округа Домодедово — прим.ред] мы были на встрече, я ей рассказывал, что вот так и так: нужна модернизация. Рассказываю и думаю: ну она сейчас, наверное, спорить будет. А она говорит „не, не, не, все правильно вы говорите, я тоже за реку переживаю“. Хотя лично она, по-моему, ни разу не приехала сюда за лето», — рассказывает Сергей.

Для того, чтобы решить проблему, местные жители предлагают несколько шагов: модернизацию очистных сооружений, строительство очистных сооружений для дренажной системы аэропорта, из-за которой в реку попадает больше всего химических веществ, очистку прудов деревни от предыдущих загрязнений. Аэропорт — солидная организация, провести эти работы совместно с администрацией и привести всё в порядок не составляет большого труда, считают местные, но по каким-то причинам ситуация не сдвигается с мертвой точки.

В июле этого года инициативная группа встречалась с представителями администрации, Минэкологии и руководителями компаний, которые причастны к загрязнению — на встрече активистам пообещали, что работа по очистке Муранихи будет начата только после строительства очистных сооружений. «Нам был назван предполагаемый год окончания строительства — 2031 год, через 7 лет. Строительство очистных сооружений из ливневки, модернизация текущих очистных сооружений, год окончания строительства — 2029 год. Но на самом деле нельзя просто ждать, когда это построят, потому что это могут много раз сдвинуть», — говорит Сергей.

RTVI направил запрос в администрацию городского округа Домодедово, но на момент публикации ответа не получил.

«Уголовное дело гуляет где-то между ведомствами»

В июле этого года следственным отделом линейного управления МВД в аэропорту Домодедово было возбуждено уголовное дело по ст. 250 УК РФ (статья о загрязнении, засорении и истощении поверхностных или подземных вод), однако вскоре это постановление было отменено Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Спустя месяц следственным отделом СК по Домодедово было возбуждено такое же дело с той же фабулой, но его изъяли у СК и передали в МВД Домодедова «для организации дознания». Теперь, по словам адвоката Александра Князева, который занимается вопросом очистки реки Мураниха, дело «гуляет между ведомствами». «Получается, вот этот водно-воздушный прокурор сказал мне, что дело передал в Домодедовскую прокуратуру, а Домодедовская прокуратура должна вручить следователю МВД. Был в Домодедовской прокуратуре. Они говорят, „к нам не приходило дело“. Поехал опять в водно-воздушное. Они говорят, „мы передали“. То есть сейчас по нему не делается ровным счетом ничего. Но я думаю, что оно поступит куда нужно», — говорил Князев в разговоре с RTVI.

По словам адвоката, факт возбуждения дела означает, что при первоначальной проверке было установлено нарушение концентрации вредных веществ и доказан вред экологии, но теперь «следователь должен перепроверить все и — самое основное — найти источник загрязнений: конкретных людей, организации, которые спустили в реку химические вещества».

«Это такая достаточно сложная история. Но все зависит от того, как следствие будет настроено. Если смотреть по тому, как оно сейчас настроено, — то перспектива совсем сложная и туманная. <…> Виновных пусть ищут, но надо и на сегодняшний день решать вопросы. Это уголовное дело как инструмент фактически. А дальше как? Ну, посмотрим. Дело пока только началось, мы вообще никакого участия не принимали», — заключил адвокат.

«Строить очистные сооружения нужно было вчера»

«То, что река и озеро имеют ядовитый цвет — это уже крайне ненормально. Это говорит о том, что было очень мощное, очень фактурное загрязнение и огромные превышения по ряду металлов, в том числе по ртути, железу, Они не берутся просто так. Наверняка ведется какой-то сброс, — сказал в разговоре с RTVI блогер и эколог Анатолий Баташев. — Конечно, аэропорт — как самый большой монстр в этом районе — является первым подозреваемым, но там есть и железная дорога, и автомобильная трасса. Там наверняка может быть еще кто-то, то есть не обязательно это только аэропорт».

По словам эколога, очистные сооружения, которые обещают жителям, «нужны не через семь лет, а вчера»: «это как в анекдоте про падишаха, который хотел за 12 лет научить осла говорить. Тут либо падишах помрет, либо ишак. То есть семь лет — это разговор о том, что этого не будет».

«Светлана Геннадьевна Родионова [руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — прим.ред] может их оштрафовать на 5 миллиардов, как оштрафовали, например, «Норникель», чтобы владельцы аэропорта сразу поняли, что дешевле. а через год догонят и оштрафуют в двойном размере. Не будет такого, что через 7 лет там надо что-то строить. Они уже должны это построить, запроектировать. Тем более, что проектирование и строительство очистного объекта — это примерно год. Ну, может, полтора”, — рассуждает Баташев.

Эколог полагает, что «в принципе они с очисткой Муранихи за два года могут справиться — и спроектировать очистные сооружения, и почистить реку, и вокруг все благоустроить».