Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыск в вашингтонском офисе бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Также обыски прошли в его доме в Мэриленде.

Как пишет Associated Press со ссылкой на источники, по итогам Болтона не задержали и не предъявили никаких обвинений. Агентство отмечает, что после начала обыска утром 22 августа экс-советника Трампа заметили стоящим в вестибюле здания, где у него находится офис. Он разговаривал с двумя людьми с надписью «ФБР» на жилетах.

Источники телеканала CNN сообщили, что обыски прошли в связи с возобновленным расследованием, цель которого — выяснить, разглашал ли Болтон секретную информацию в своей книге 2020 года под названием «Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома».

Дональд Трамп заявил журналистам, что узнал об аресте своего бывшего советника по телевизору. По словам главы Белого дома, Болтон «всегда хотел убивать людей» и «плохо справлялся со своими обязанностями», но подходил для работы в администрации.

«Если бы он мог сказать что-то плохое о Трампе, он бы всегда это сделал, но он действительно не разговаривает, он скрытный. И если бы я зашел к нему в комнату с иностранными дипломатами, то иностранцы бы мне все рассказали, потому что сказали бы: «О нет, нас взорвут, потому что там Джон Болтон», — сказал он.

Трамп отметил, что не хочет знать о расследовании дела в отношении Болтона, потому что считает, что «так будет лучше». Он добавил, что Минюст, вероятно, проинформирует его о следственных действиях.

«Я не хочу, говорю я Пэм (Пэм Бонди, генпрокурор США. — Прим. RTVI), я не хочу об этом знать, просто вы должны делать то, что должны», — заключил Трамп.

Директор ФБР Каш Патель на фоне обысков у Болтона написал на своей странице в соцсети Х, что «никто не выше закона», а агенты бюро были «на задании».

«Безопасность Америки не подлежит обсуждению. Справедливость будет восстановлена. Всегда», — добавила генпрокурор США Пэм Бонди.

Отношения Трампа и Болтона нельзя назвать хорошими. Экс-советник президента не раз критиковал республиканца, а когда находился в должности, периодически конфликтовал с ним по вопросам Ирана, Афганистана и Северной Кореи.

Во время первого срока Трампа Минюст США начал расследование в отношении Болтона, на него также подали в суд. Однако при администрации Джо Байдена все процессы были остановлены.

21 января Трамп — фактически сразу после вступления в должность 47-го президента — лишил Болтона охраны Секретной службы. Она была предоставлена из-за того, что чиновник мог стать объектом заговора с целью убийства со стороны Ирана.