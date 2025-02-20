В реабилитационном центре «Шередарь» стартует новая смена для подростков, пострадавших от боевых действий на Украине. Это вторая в истории программа нового направления, разработанная кризисным психологом Еленой Саломатовой для поддержки подростков с травматическим опытом нахождения в зоне боевых действий на Украине. В разговоре с RTVI Саломатова заявила, что 20 февраля лагерь ожидает «от 40 до 50» подростков. Позже программа будет расширена и реабилитацию смогут проходить целые семьи. Подробнее — в материале RTVI.

Шередарь — это благотворительный фонд и одноименный детский лагерь во Владимирской области, который уже более десяти лет проводит реабилитационные смены для детей и подростков, перенесших рак. В прошлом году в лагере появилась новая и пока единственная в России программа, направленная на психологическую помощь подросткам от 12 до 17 лет, которые вместе с семьями покинули зону боевых действий на Украине. В описании программы на сайте сказано, что она помогает «вернуть ощущение мирной жизни и восстановить важные социальные навыки».

«Сама идея для новой программы возникла у руководства фонда в 2023 году, после того, как мы все столкнулись с мировыми событиями и их последствиями. Фонд тогда стал прицельно искать специалиста, который мог бы взять на себя разработку этой программы. Ну и, собственно, нашлась я. У нашего фонда достаточно большой опыт работы именно с программами реабилитации детей после тяжелых заболеваний. Я взяла оттуда какие-то основные идеи, а затем адаптировала программу именно под ребят — вынужденных переселенцев», — рассказала в разговоре с RTVI кризисный психолог центра и автор реабилитационной программы Елена Саломатова.

До того, как попасть в «Шередарь», Елена несколько лет работала в группе экстренного реагирования в МЧС, а также сама ездила в Луганск и работала с детьми как психолог-волонтер.

По словам Саломатовой, смена в лагере длится восемь дней, а все занятия делятся на четыре блока. Большую часть времени занимают мастерские. «Они двух видов: есть активные и творческие. Активные — это традиционные для „Шередаря“ занятия в веревочном парке, верховая езда. А творческие — те, где ребята что-то своими руками делают: полимерная глина, брелки, наклейки, вот что-то такое», — поясняет Елена.

Помимо «мастерских», подростки общаются с психологами, а также знакомятся с различными профессиями на уроках профориентации. «У них очень большой запрос на это. Будто есть такая история, что они, для того, чтобы пережить свое личное горе, сами должны кем-то стать. Поэтому мы добавили встречи с разными специалистами, которые уже состоялись в своей профессии», — рассказала Саломатова.

«После прохождения реабилитации дочь приехала совсем другим ребенком»

Пилотная смена по новой программе прошла в ноябре прошлого года. В ней приняли участие почти 50 детей, которые покинули Украину вместе с близкими. Среди них оказались 13-летняя София и ее мама Екатерина. До начала боевых действий семья жила в Артемовске, но летом 2022 года ситуация там «начала ухудшаться.

«15 августа в наш дом попали два зажигательных снаряда, в тот момент там находился мой муж. Получив осколочные ранения и сильные ожоги, он скончался во дворе на руках у своего отца», — рассказала Екатерина. По словам женщины, после этого они с дочерью оставались в доме до ноября 2022 года: «научились жить без света, воды и газа, ремонтировали все после каждого прилета», но вскоре все же решили покинуть Артемовск и переехать в Москву.

Дочь Екатерины очень тяжело переживала переезд, потерю отца, а позже — и деда. По словам матери, София «эмоционально закрылась и даже не плакала». «Тревожность, замкнутость, агрессия. Дочери было очень сложно адаптироваться. Переезд в другую страну, город, новая школа, новый коллектив и учителя. После перенесенного стресса ей давалось это очень сложно», — рассказала Екатерина. В этот период ей и пришло предложение поехать на психолого-социальную реабилитацию в «Шередарь» от фонда «Дом с Маяком».

«После прохождения реабилитации там София приехала совсем другим ребенком. Она стала более мягкой, спокойной, уравновешенной. Более контактной и тактильной. И самое главное, что именно на реабилитации она смогла поплакать и проговорить с психологом всю боль и переживания смерти папы и дедушки. Вышли те эмоции, которые она держала более 2,5 лет», — рассказала Екатерина.

«Родители смогут приезжать вместе с детьми»

Сейчас в «Шередаре» ведется активная подготовка ко «второй смене», которая будет проходить реабилитацию. Участие в программе бесплатное — семье лишь придется «за свой или при помощи фондов добраться до Москвы или Владимира». По словам психолога Елены Саломатовой, срок проживания в России после переезда из зоны боевых действий должен составлять от полугода до трех лет. «Если семья проживает меньше полугода, то она еще адаптируется к новому месту. Родители ищут работу, дети меняют школу. Им не до того. А больше трех лет — считается, что у ребят уже выработались свои стратегии поведения и для них реабилитация будет не так действенна», — поясняет Елена. В феврале в лагере ожидают «от 40 до 50 детей».

«В середине и конце марта у нас тоже планируется заезд, но уже по семейный программам. Там родители смогут приезжать вместе с детьми и проходить реабилитацию. Такие смены будут длиться четыре дня. За это время мы будем стараться создавать максимально бережную среду», — заключила Саломатова.