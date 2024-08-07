Как далеко может зайти противостояние с Ираном, сорвались ли переговоры по заложникам из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, мог ли визит Сергея Шойгу способствовать деэскалации — об этом и многом другом в «Специальном интервью» RTVI рассказал советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман

О том, какая сейчас обстановка в Израиле

Важно отметить, что с 7 октября прошлого года Израиль находится в состоянии войны. В Газе у нас до сих пор продолжаются боевые действия. Есть у нас военное противостояние с «Хезболлой» на наших северных границах (с Ливаном. — Прим.RTVI). С террористами ХАМАС, «Исламского джихада»* и других группировок у нас есть противостояние в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан. — Прим.RTVI). Мы также противостоим иранской «оси зла» на наших дальних рубежах в воздухе и на море.

При этом весь наш гражданский сектор функционирует в штатном режиме. И Армия обороны Израиля, служба тыла сегодня с утра [6 августа] еще раз объявили о том, что никаких изменений в их директивах нет. Они следят за ситуацией и будут в случае необходимости информировать население.

О сценариях военного противостояния с Ираном, включая превентивный удар

Правящий в Иране режим десятилетиями публично угрожает существованию Израиля. И поэтому Израиль считает этот режим врагом нашей страны и полностью готов — как был готов, так и готов на сегодняшний момент — к вооруженному противостоянию с этим режимом.

Израиль никогда не нападал ни на кого. Все наши военные действия носят исключительно оборонительный характер. Не просто так наша армия называется Армией обороны Израиля. Мы стремимся к миру со всеми странами региона. Но тех, кто собирается нас атаковать, ждет настолько мощный ответ, что ему реально нужно трижды подумать, прежде чем это сделать.

О ракетном обстреле Израиля Ираном в ночь с 13 на 14 апреля 2024 года

Конечно же, это было никаким не символическим актом с их стороны. Напомню, было выпущено более 300 ракет различной дальности. Дроны и другие атакующие боеприпасы направлялись в сторону Израиля.

Израиль предпринял целый ряд оборонительных шагов, используя свои собственные системы противовоздушной обороны. Также к этому были подключены многонациональные силы, наши союзники — это США, Великобритания, Франция плюс наши союзники из арабских стран.

Мы все отразили. Это был очень существенный удар, и он был нацелен и на гражданские объекты, и на военные объекты Израиля. Часть этого боеприпаса, минимальная, долетела до Израиля, но, к счастью, никакого значительного ущерба не только имуществу, но и жизни израильских граждан это не [нанесло].

Всё это является частью той агрессивной концепции [Ирана], которая никогда не скрывала то, что они при первой же возможности готовы уничтожить наш страну. Они это попытались сделать один раз, у них ничего не получилось. Мы надеемся, что у них хватит ума не испытывать наши военные возможности и в будущем. Но мы готовы полностью к отражению любой угрозы с любого направления. И тех, кто пытается нас атаковать, ждет очень жесткий ответ со стороны Израиля.

О визите Сергея Шойгу в Тегеран и роли Москвы в деэскалации

Российская Федерация проводит свою политику на Ближнем Востоке и имеет серьезные рычаги влияния на противников Израиля. И если в результате действий российской дипломатии наступит деэскалация напряженности со стороны этих стран и организаций, то от этого выиграет весь ближневосточный регион.

Об осуждении Россией израильского ракетного удара по Бейруту 30 июля как «грубого нарушения международного права»

Просто хочу повторить вам, что у Российской Федерации есть все рычаги влияния на всех своих коллег, с которыми я общаюсь на Ближнем Востоке. И если их результаты [деятельности Москвы] приведут к деэскалации ситуации, то от этого выиграют все страны, которые находятся и на Ближнем, и на Среднем Востоке.

<…> Вы перед этим упомянули историю с жертвами, которые были у нас на Голанских высотах. У нас погибли после обстрела «Хезболлы» 12 детей. И, кстати, ООН — то есть UNIFIL — это военный контингент Организации Объединенных Наций (миротворческая миссия ООН на юге Ливана. — Прим.RTVI) — признала, что это был удар был «Хезболлы».

Поэтому попытка «Хезболлы» сказать, что «это не мы», просто не принимается. Мы сказали об этом в самом начале, публиковали об этом все соответствующие документы.

«Хезболла» атакует север нашей страны практически с момента резни 7 октября. Мы, соответственно, отвечаем на это ликвидацией боевиков. Мы уже с момента начала этого противостояния ликвидировали более 500 террористов, включая их командиров. И мы будем продолжать это делать, пока «Хезболла» не просто перестанет обстреливать наши города, а [не] уберется реально за рубеж реки Литани, исполнив резолюцию 1701 [Совбеза]Организации Объединенных Наций, которая была принята, кстати, еще в 2006 году — то есть почти 20 лет назад.

О том, причастен ли Израиль к убийству главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Израиль никоим образом не комментирует последние события, которые происходили на территории Ирана.

Об утечках, что Джо Байден «разочарован» последними шагами Израиля (включая удар по Бейруту) и может прекратить помощь союзнику в случае дальнейшей эскалации

Офис премьер-министра обычно не комментирует сообщения прессы, которые чаще всего носят конъюнктурный характер, относительно военного и политического союза между США и Израилем. Лучше всего в данном контексте привести слова премьер-министра Израиля, который сказал с трибуны Конгресса США в конце прошлого месяца, что у Израиля нет более надежного союзника, чем США, а у США, соответственно, нет более надежного союзника на Ближнем Востоке, чем Израиль. С тех пор ничего не изменилось.

Относительно нашей реакции и наших ответных действий на агрессивные атаки «Хезболлы». «Хезболла» — это террористическая организация, которая признана таковой большинством стран мира (Россия не считает движение «Хезболла» террористическим. — Прим.RTVI). И мы ни на кого не нападаем.

То есть именно «Хезболла» начала обстрелы нашей территории. Это происходит уже на протяжении девяти месяцев, и Израиль оставляет за собой полное право отвечать «Хезболле» болезненными военными ударами в любом месте, где Израиль посчитает нужным.

Поэтому здесь нет никакого разночтения. Всё идет ровно по правилам игры. Они атакуют нас, мы в рамках оборонительных действий отвечаем им соответствующими атаками в другом месте. <…> Израиль не занимается никакой эскалацией. Израиль, напомню, — это страна, которую атаковали. Мы находимся в состоянии оборонительной войны, и в рамках этой оборонительной войны, как любое государство, мы имеем право на любые военные действия, которые направлены против наших врагов.

Израиль в самом начале войны заявил целый ряд целей и задач, которые мы преследуем в рамках этой военной операции. И они полностью совпадают с тем, как эти цели и задачи видят наши союзники в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вне зависимости от того, какие публикации случаются в СМИ, позиции стратегического сотрудничества между США и Израилем не изменились ни на один сантиметр.

О том, начнет ли Израиль операцию в Ливане против «Хезболлы»

Военные действия на наших северных границах идут практически с 7 октября, когда «Хезболла» присоединилась к ХАМАС — начали обстреливать нашу территорию. Из-за этого более 60 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Поэтому Израиль ведет боевые действия против «Хезболлы», которая базируется на территории Ливана. И у Израиля есть целый ряд военных достижений по этому поводу, но это лишь малая часть того, что Израиль может предпринять.

Израиль полностью готов к этому, чтобы сокрушить «Хезболлу» на наших северных границах и отбросить их навсегда за берега реки Литани. То есть таким образом вместо ООН выполнить ту резолюцию ООН (резолюция Совета Безопасности ООН 1701 о прекращении израильско-ливанской войны 2006 года. — Прим.RTVI), которую приняли еще 20 лет назад.

Политическое решение будет принято, исходя из той оперативной обстановки, которая будет происходить в ближайшее время. Премьер-министр, выступая по этому поводу буквально два дня назад, когда виток противостояния между нами и нашими врагами обострился, сказал, что Израиль полностью готов как к обороне, так и к наступательным действиям, чтобы полностью снять угрозы с нашей страны. И категорически не рекомендует никому из наших врагов пробивать нас на прочность.

О возможности переговоров с Сирией по Голанским высотам, которые резолюцией СБ ООН 497 от 1981 года признаны аннексированными Израилем

Голанские высоты являются суверенной частью Израиля с 1981 года. А с 2019 года суверенитет Голан [Израиля над Голанами] был признан властями Соединенных Штатов Америки (администрацией Дональда Трампа. — Прим.RTVI). Никакой речи о возврате какой-либо части суверенной территории Израиля нет и быть не может.

О конечной цели возможной операции в Ливане

Если будет военная операция на наших северных границах, то у нее есть очень четкие и понятные цели и задачи. Они несколько отличаются от тех целей и задач, которые стоят перед нами в военных действиях в Газе.

Наша задача — вернуть наших граждан в свои дома на наших северных границах. Но это может быть осуществлено только в том случае, если для них будет обеспечена полная безопасность. <…>

Условием для стопроцентной безопасности наших граждан является отход вооруженной группировки «Хезболла» и других террористических организаций, которые базируются на суверенной территории Ливана, за берега реки Литани. То есть создание условно некой буферной зоны примерно в 20 километров — с одной стороны.

С другой стороны, эта территория, исходя из резолюции [Совбеза ООН] 1701, должна контролироваться и ливанской армией, и контингентом Объединенных Наций. Таким образом, Ливан должен взять на себя полную, включая оперативную, ответственность за этот участок своей территории.

Только тогда создадутся условия, при которых мы сможем обеспечить беспрепятственное и безопасное возвращение наших граждан. Именно это является целью наших военных действий на наших северных границах.

О том, сорвались ли переговоры с ХАМАС об освобождении заложников после убийства Исмаила Хании

Это не так. Наша переговорная группа буквально позавчера вернулась с очередного раунда переговоров, которые у нас были в Египте. Израиль не прекращает попыток дипломатической возможности в рамках переговоров через посредников.

Израиль никогда не общался, не общается и не будет общаться напрямую с ХАМАС. В этом мы прибегаем к услугам международных посредников — и Соединенных Штатов, и европейских стран, а также Египта и Катара.

Так вот, эти контакты у нас происходят постоянно. При этом и все израильские официальные лица, включая премьер-министра, говорили и подчеркивали всегда и своим гражданам, и мировому сообществу, что чем больше военного давления будет оказываться на ХАМАС, тем больше вероятность того, что быстрее вернутся наши заложники.

О том, почему не удалось заключить сделку с ХАМАС

Обратите внимание, что администрация Байдена анонсировала и объявила о четком и понятном плане обменной сделки. С этого времени прошло уже больше месяца, и Израиль не внес ни одного пункта изменений в этот проект сделки. А вот ХАМАС попытался внести туда 29 различных изменений.

Понимаете, вся эта хамасовская тактика — с одной стороны, перекладывать вину на Израиль за то, что ничего не продвигается, с другой стороны — постоянно вносить изменения, — служит только одной цели: затянуть процесс переговоров.

То есть не продвигаться по переговорному треку вообще, чтобы на Израиль продолжали оказывать давление как международные силы, как наши союзники, так и [чтобы] попытаться расшатать внутреннюю ситуацию в Израиле. Чтобы таким образом повлиять на уступки Израиля в рамках этой сделки.

Это их стратегия, но Израиль четко понимает, что хочет ХАМАС в данной связи. Соответственно, ни на какие дополнительные уступки идти не готов — с одной стороны. С другой стороны, Израиль продолжает предпринимать максимальное военное давление для того, чтобы освободить наших граждан — как живых, так и мертвых. До сих пор на территории Газы находятся 115 наших заложников, и мы обязательно их всех вернем. Если не в рамках сделки, так военным путем.

О критике в адрес правительства Израиля из-за отсутствия сделки по заложникам

В Израиле нет ни одного человека, который не хочет максимально быстрого возвращения всех наших заложников. Мы были бы рады, если бы наши заложники еще девять месяцев назад вернулись домой. Мы делаем все для того, чтобы наши заложники вернулись. Те, кто препятствует продвижению, — исключительно ХАМАС. Израиль готов был и до сих пор готов идти на очень большие уступки нашим международным посредникам с учетом того, что ХАМАС сделал с нашими гражданами.

И Израиль эту позицию озвучил, американцы тоже озвучили, и даже были некие признаки того, что и ХАМАС против этого не возражает. А потом все опять вернулось на круги своя, когда возникли новые и новые условия со стороны ХАМАС, которые для Израиля являются неприемлемыми.

Но это не означает, что мы оставили свои попытки или мы не хотим, или не делаем все возможное для того, чтобы вернуть наших граждан домой. Мы делаем и сделаем все возможное для того, чтобы все наши похищенные граждане вернулись домой.

Об уступках, на которые был готов пойти Израиль ради освобождения заложников

Эти уступки были прописаны в тех рабочих документах, которые до сих пор еще не опубликованы. Но в общем и целом речь шла глобально о том, что Израиль был бы готов отпустить большое количество террористов, которые сегодня сидят в Израиле. Огромное количество из них — с кровью на руках израильтян. Это реальные террористы, которые представляют угрозу нашей стране. <…> В принципе это очень похоже на первый этап сделки, который был реализован в ноябре прошлого года.

<…> В прессе разных стран циркулирует огромное количество предположений [о том], что же, собственно говоря, является камнем преткновения и какие условия или какие варианты пунктов этой сделки могли бы устроить обе стороны. По факту мы видим, что ХАМАС по-прежнему отказывается поднять белый флаг и по-прежнему отказывается реализовывать ту сделку, на которую он уже почти согласился.

О степени разгрома ХАМАС в Газе

По вчерашнему [от 5 авуста] заявлению пресс-службы Армии обороны Израиля, у ХАМАС больше нет ни оперативных, ни тактических возможностей в Секторе. Большинство батальонов ХАМАС уничтожено, как, собственно говоря, основная военная верхушка, включая архитеррориста Мухаммеда Дейфа, который был уничтожен две недели назад.

И мы говорим о том, что в принципе хребет ХАМАС как военной организации, так и гражданской администрации в Газе уже сломан. Сейчас мы находимся в завершающей части военного противостояния с Газой.

Она [ситуация] по-прежнему является непростой, потому что в Газе на деньги, которые международное сообщество на протяжении десятилетий перемещало и передавало администрации в Газе, ХАМАС на самом деле занимался только тем, что рыл туннели и построил под Сектором Газа еще один Сектор Газа. Это сотни километров подземных коммуникаций, на которых могут проезжать грузовики и какая-то тяжелая техника.

Пока Израиль не уничтожит все эти военные возможности ХАМАС в Газе, израильская армия будет находиться там по периметру, будет контролировать Филадельфийский коридор на границе Египта и будет делать все для того, чтобы подавлять вооруженное сопротивление оставшихся разрозненных группировок боевиков. Чтобы больше они не смогли атаковать наши территории, чтобы больше никогда не повторилось то, что произошло с нами 7 октября прошлого года.

О туннелях Газы

Израиль ежедневно обнаруживает километры, десятки километров этих подземных коммуникаций ХАМАС. Израильская армия очень внимательно прочесывает эти обнаруженные туннели, потому что именно там находятся наши похищенные граждане, и мы действуем здесь с очень большой осторожностью. И с этим, кстати, связана эта длительность нашей военной операции в Газе.

Мы не хотим, чтобы нашим заложникам, которые находятся в туннелях и являются живым щитом для хамасовских боевиков, был нанесен ущерб или они при этом пострадали. Поэтому Израиль использует не только технологические средства для того, чтобы продвигаться по всем этим военным коммуникациям, но в том числе и разведданные, которые мы получаем от захваченных плен боевиков.

И таким образом мы потихоньку и постепенно продвигаемся к тому, чтобы по максимуму зачистить все эти подземные туннели ХАМАС и вынуть оттуда всех наших граждан, а заодно и уничтожить оставшихся там боевиков и вооружения.

О том, прячется ли в одном из туннелей глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар (6 августа был назначен новым главой политбюро группировки вместо Хании)

Я не могу комментировать этот вопрос.

О новых очагах сопротивления со стороны ХАМАС

Повторю еще раз: такого скоординированного вооруженного сопротивления нигде в Газе больше нет. То есть действуют отдельные группировки, которые пытаются нанести ущерб или войти в военное противостояние с нашими солдатами.

Израиль будет находиться там, на территории Сектора Газа, до того момента, пока эта военная угроза не будет устранена. То есть не будет никакого возвращения вооруженных лиц в те районы, которые контролирует израильская армия.. Это важно понимать.

Об усталости в израильском обществе от войны

С момента образования Израиля в 1948 году наши соседи нападали на нас больше шести раз. Последней такой атакой была резня 7 октября, и мы в принципе являемся постоянным объектом нападений террористов. У нас время от времени происходят теракты на нашей территории. Вот буквально час назад был очередной теракт на подъезде к Иерусалиму.

При этом в Израиле очень сильны патриотические настроения. Я вам приведу живой пример. Я думаю, что эти кадры облетели в свое время весь мир. Когда случилась резня 7 октября, то огромное количество израильтян сразу вернулось домой. И были организованы целые рейсы для того, чтобы вернуть всех желающих защищать нашу страну.

С другой стороны, у нас нет каких-то индикаций по поводу массового или какого-то увеличенного отъезда граждан из страны, включая не только старожилов или уроженцев, но также репатриантов разных стран и разных волн репатриации.

О будущем устройстве Газы

В будущем в Газе не будет власти ни ХАМАС, ни ФАТХ. И, как сказал премьер-министр, это будет временная гражданская администрация из числа невраждебных Израилю представителей палестинцев.

Не бывает вакуума нигде. В тот момент, когда ХАМАС будет нейтрализован и у него не будет реальных рычагов управления — ни военного, ни гражданского, обязательно найдутся те местные силы, которые готовы будут взять на себя управление всеми гражданскими вопросами в Газе. <…>

Но Израиль настаивает, что эта гражданская администрация, которая [появится] в Газе на переходный период, не будет враждебной к Израилю. Это означает, что они не будут декларировать убийства наших граждан. Они не будут стремиться стереть Израиль с лица земли. Они не будут пичкать этой пропагандой не только своих граждан, но также тех, <…> кто устраивает многотысячные демонстрации под лозунгами «От реки до моря Палестина будет свободной».

О том, какой будет временная администрация в Газе

Она будет управлять Сектором при участии международных сил, включая некоторые арабские страны. Некоторые из них уже готовы фактически публично сказать, что готовы будут принимать участие в помощи местным палестинцам, в принципе в восстановлении Сектора Газа.

Армия обороны Израиля все это время будет осуществлять военный контроль по периметру Сектора, включая Филадельфийский коридор. Ровно до того момента, пока мы не убедимся, что Израилю не исходит угроза из Газы таким образом.

О создании государства Палестина, которое объединит Газу и Западный берег

Израиль хочет мира со своими соседями, но он не готов больше мириться с теми, кто декларирует <…> уничтожение нашей страны. Израиль продолжает быть той страной, которая всегда протягивает руку мира всем своим соседям.

Я напомню: соглашения в Осло, которые были инициированы исключительно Израилем, которые в принципе привели к появлению здесь Палестинской автономии, — им был дан реальный шанс, чтобы создать здесь «ближневосточную Швейцарию». Но они избрали другой курс. Курс был избран на уничтожение нашей страны, теракты и так далее.

То же самое касается и Авраамических соглашений. Это была инициатива Израиля, когда еще несколько лет назад Израиль подписал мирный договор с пятью арабскими странами. Этот процесс продолжал нарастать, но он был временно приостановлен — скажем так, поставлен на паузу из-за резни, которую здесь устроил ХАМАС 7 октября.

Как только военные действия в Газе и на наших северных границах остановятся, Израиль продолжит свои усилия по установлению прочного мира в нашем ближневосточном регионе.

О гуманитарной ситуации в Газе, кожных заболеваниях и антисанитарных условиях в палаточных лагерях для беженцев

Этот вопрос нужно задавать ХАМАС — именно они несут ответственность за то, что происходит в Газе. Если завтра ХАМАС поднимет белый флаг, все боевики сложат оружие, я вас уверяю, что военные действия Израиля прекратятся.

Помимо этого, Израиль с первого дня войны пропускает поставки всего необходимого гражданскому населению, включая медикаменты, воду, горючее, продукты питания.

Нами было доставлено на территорию Сектора более 40 тысяч тонн различных грузов, и это намного больше, чем Газа потребляла до военных действий. По оценке ООН, в Газе нет недостатков в продуктах питаниях и медикаментах. А вот то, что население их не получает, это вина ХАМАС, который ворует помощь и потом продает ее на рынках или удерживает для других целей.

Ситуация очень проста. Как только ХАМАС прекратит свое существование, жизнь мирного гражданского населения в Газе резко начнет улучшаться.

О том, будет ли в Израиле создана комиссия по расследованию провала спецслужб во время теракта 7 октября 2023 года

Да. После окончания войны.

Об угрозах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «войти в Израиль»

Сценарий ввода турецких войск на территорию Израиля — я напомню, что Турция является частью военного альянса НАТО, то есть фактически ввод войск НАТО на территорию Израиля является плодом бурной фантазии ее президента.

Израиль категорически осуждает такого рода высказывание и предпринял целый ряд шагов на дипломатическом уровне, включая обращение к государствам-членам НАТО об исключении Турции из своих рядов.

О контактах между Беньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным

Израиль контактирует с Российской Федерацией по всем дипломатическим и прочим каналам. С момента резни 7 октября прошлого года премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент Российской Федерации Путин дважды общались по телефону по всем аспектам существующих здесь, на Ближнем Востоке, проблем.

О том, планируется ли визит Беньямина Нетаньяху в Россию

Все планы премьер-министра, начиная с 7 октября прошлого года, связаны сейчас с победой в войне в Газе, с предотвращением других угроз в нашей стране. Это, конечно же, сказывается на его международных визитах. И о планах посещения других стран в будущем канцелярия своевременно сообщит общественности.

* Организация признана в России террористической и запрещена